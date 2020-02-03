Эпоха роста окончена: Британия считает убытки после Brexit

В Великобритании зафиксировали рекордно низкие темпы роста производительности труда за последние 10 лет. Замедление признано наихудшим со времен Промышленной революции, которая началась 250 лет назад. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых Университета Сассекса и Лафборо.

Показатель еще не отрицательный, однако растет слишком медленно. В частности, среднегодовой рост производительности труда за последние 10 лет составил всего лишь 0,3%. В то время как в докризисное время (до 2008 года) рост в среднем был на 2% в год.

Исследование ученых показало, что замедление роста производительности за 10 лет с момента финансового кризиса 2008 года вдвое хуже, чем c 1971 год по 1981-й. Авторы считают текущую стагнацию беспрецедентной за более чем два столетия. Более того, такие низкие темпы наблюдаются впервые со времен Промышленной революции два с половиной века назад, считают они, когда производительность труда была еще в минусе (-0,13%).

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Такое показатель, как производительность труда, влияет на доходы населения, а в результате и на уровень жизни. Экономисты считают его очень важным для роста ВВП. Таким образом низкие темпы производительности труда сдерживают рост уровня жизни британцев.

Без работы и денег

В последнее время рост зарплат в Великобритании замедлялся. По итогам 2019 года в среднем зарплата британца выросла на 2,9%. Житель Соединенного королевства в среднем получал по 585 фунтов стерлингов в неделю, это даже больше средней месячной зарплаты россиянина (48 534 руб. или $763,83). В год средний заработок среднего британца таким образом составляет около 30,4 тыс. фунтов стерлингов ($39,7 тыс. или свыше 2,5 млн руб.).

В итоге производительность труда сегодня в Великобритании на 20% ниже того уровня, которого она могла бы достичь при сохранении докризисных темпов роста.

Экономисты называют три проблемы, которые могли послужить причинами такого спада. Это неопределенность в торговых отношениях после Brexit, который подрывает инвестиции в бизнес, затянувшиеся последствия кризиса 2008-го для финансовой системы, а также слабые результаты от бума компьютерных технологий, которые произошли в конце 1990-х и начале 2000-х.

Официально из состава Европейского союза Великобритания вышла 31 января 2020 года. Референдум о Brexit состоялся еще в 2016-м. Тогда за выход из союза проголосовали 51,9% избирателей. Явка составила 72,2%.

К спаду производственных показателей ожидаемо привела слишком долго длившаяся неопределенность вокруг условий выхода Британии из ЕС: начиная со сроков и заканчивая самим фактом, будет ли выход вообще подкреплен хоть каким-то соглашением, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Вплоть до декабря 2019-го британский бизнес, владельцы предприятий, банков просто не понимали, какими будут правила игры и не спешили никуда инвестировать, всячески минимизировали бизнес-активность и не хотели принимать каких-либо стратегических решений на будущее», — рассуждает эксперт.

В то же время переходный период, в котором после выхода из ЕС находится королевство, потребует отдельных торговых соглашений до конца 2020 года, напоминает эксперт. Однако уже ясно, что непримиримых противоречий с Брюсселем нет. Это положительно сказывается на бизнес-активности, которая начала оживляться с начала 2020 года, а также дает надежду и на улучшение в новом году ситуации с инвестициями, добавляет Пушкарев.

«Экономика Великобритании серьезно пострадала от неопределенности, возникшей после решения страны выйти из ЕС: снизились объемы инвестиций, корпорации выводят бизнес из страны на континент, а те, что все еще продолжают функционировать на острове, пытаются просчитать возможный ущерб от разрыва торговых отношений Лондона и Брюсселя.

На данный момент порядка 300 финансовых компаний переместили свои центральные офисы в Европу и вывели более $1 трлн.

После Brexit англичанам будет гораздо сложнее торговать с привычными торговыми партнерами: Францией и Германией, так как против товаров начнут действовать пошлины», — комментирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

После введения пошлин реальные доходы населения Великобритании могут сократиться почти на 10%, считает собеседник «Газеты.Ru». По его оценке, если Лондон и Брюссель не смогут договориться о льготных условиях торговли, то «70% английского экспорта столкнется с повышенными комиссиями и налогами, что крайне негативно скажется на прибыли компаний». Однако в 2020 году на уровне жизни это никак не скажется.

Все медленнее растет и экономика европейских стран. Темпы роста ВВП в еврозоне в ушедшем году опустились до самого низкого показателя с 2013 года. Так, за 2019 год экономика Европы выросла на 1,2% в годовом выражении, сообщило статведомство ЕС. В ближайшие несколько лет экономика Британии будет расти на 1,1% в год, прогнозирует Банк Англии. Еще раньше регулятор рассчитывал, что национальная экономика будет расти на 2,5% в год. В 2018-м британский ВВП увеличился на 1,5%.