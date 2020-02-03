Не самый дешевый: насколько доступен бензин для россиян

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина (в абсолютных ценах, без привязки к зарплате). Такие данные обнародовало РИА «Новости», ссылаясь на собственное исследование.

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В Казахстане один литр АИ-95 стоит 27,7 рублей. В России за литр горючки придется заплатить чуть ли не вдвое больше — 45,8 руб.

Замкнула тройку лидеров по дешевизне бензина — Белоруссия, а на четвертом месте расположилась Украина. По сравнению с началом прошлого года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в России выросли на 1,7%.

Подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит 3-4%, если не произойдет форс-мажорных изменений на глобальном нефтяном рынке, говорится в исследовании.

Далее в рейтинге идут страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Как отметили эксперты, в 2019 году цены на топливо в России был рекордно низкими благодаря демпферному механизму.

Такой механизм позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем.

«Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020 году. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы, доступность бензина в России может увеличиться», — говорится в исследовании.

На доступность бензина кроме демпфера повлияли цены на нефть. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

Brent подешевела по сравнению с 2018 годом на 9,2%, до $64,3 за баррель.

Но при этом в начале 2020 года стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 года. В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла.

Самый дорогой бензин из стран Европы (в пересчете на российскую валюту) продается в Нидерландах — 117,7 руб. за литр. В большинстве стран с дорогим бензином основной составляющей сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо, уточняют эксперты.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран ЕС о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года.

Ситуация с ценами на дизтопливо схожа с бензином. Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте — 48 руб. за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 109 рублей за литр.

Плохая новость для путешествующих по Европе на собственном авто. Более 100 руб. литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Люксембург — рай для автолюбителей

Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также Украину и Белоруссию.

Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Жители герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в ЕС.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1,9 тыс. литров АИ-95.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина.

Украинцы имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако, низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.