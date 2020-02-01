Путь Януковича: как Лукашенко вышел на новый уровень

Член Совфеда Алексей Пушков ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США способны полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

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«Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» [экс-президента Украины Виктора] Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал он в Twitter.

Ранее в Минске прошла встреча Помпео с белорусским лидером Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Стороны обсудили многие темы. В частности, американский госсекретарь обратил внимание, что республика продвинулась в вопросе соблюдения прав человека и установления демократии в стране. Вместе с тем он отметил, что от дальнейшего прогресса зависит, насколько будет возможна отмена санкций для Белоруссии со стороны США.

Во время этих переговоров стороны также затронули вопрос поставок нефти в страну, который в настоящее время звучит достаточно остро для республики. Помпео заявил, что его страна может полностью обеспечить потребности Белоруссии.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал госсекретарь, напомнив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«И все, что вам нужно, — обратиться к нам», --добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

В России неоднозначно отреагировали на эту встречу. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил в комментарии РИА «Новости», что Лукашенко может стремиться к налаживанию отношений с США. Главное — чтобы не в ущерб отношений с Россией.

«Конечно, Белоруссия ищет более комфортных условий во взаимоотношениях с США. А США, со своей стороны, нащупывает новые каналы присутствия в Белоруссии. Но сами переговоры не позволяют говорить о каком-то развороте. Да и замещение российских поставок топлива вряд ли возможно в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин посчитал, что эта встреча была «манипулированием». По его мнению, таким образом Белоруссия показывает, что у нее могут быть и другие союзники, помимо России.

«Это манипулирование. Чем проблемнее отношения у России с Белоруссией — все равно, по какому поводу, — тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Белоруссии поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся», — обратил внимание Затулин в разговоре с РИА «Новости».

Он также считает, что для того, чтобы отношения Белоруссии и США наладились, «много чего должно произойти и в самих США в том числе».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что не видит ничего трагичного в том, что эти страны пытаются наладить диалог. По его словам, парламентарии комитета по делам СНГ отмечали, что Белоруссии необходимо нормализовать свои отношения не только с США, но и с Западом, и со всем миром, в целом.

«Но когда речь заходит о вот этих играх вокруг нефти, то это даже смешно. Помпео, который не является нефтяным дилером и Лукашенко, который заинтересован только в том, чтобы мы тут перепугались не на шутку», — обратил внимание депутат.

В настоящее время Белоруссия вынуждена искать альтернативные варианты покупки нефти у различных стран, так как ее основной поставщик — Россия — прекратил свои поставки еще в начале года. За это время стороны так и не смогли договориться о цене на нефть, по которой Белоруссия продолжила бы получать российское топливо.

Как отмечает РИА «Новости», условия Минска не выгодны Москве. Белорусские представители хотят покупать у России нефть на прошлогодних условиях. Такие поставки будут как минимум на $1,6 млрд дешевле при годовом объеме в 24 млн тонн.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что страны не могут договориться из-за цен. «Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал он на встрече с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Тем не менее Белоруссия пытается решить этот вопрос различными способами. Так, ранее была закуплена партия нефти в 80 тыс. тонн у Норвегии. В ближайшее время пройдут переговоры с Казахстаном.