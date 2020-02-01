«Это пирамида»: Медведчук предсказал крах экономики Украины

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предсказал крах украинской экономике из-за того, что происходит резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в то время, как прямые иностранные инвестиции слабо растут, передает ТАСС.

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Политик отметил, что ОВГЗ в настоящее время являются основным механизмом заимствования для правительства. «Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен ($9,13 млрд), что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году», — цитирует Медведчука пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что при этом возрастает объем вложений нерезидентов в эти облигации. Так, в прошлом году он увеличился в 18 раз и составил 115,8 млрд гривен ($4,6 млрд). Вместе с тем этот спрос не ослабел и в первые недели нового года. Объем вложений вырос на 7,1 млрд гривен ($285 млн), а доля достигла 15%.

Вместе с тем, Медведчук обратил внимание, что прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику по сравнению с другими годами были незначительным. В прошлом году сам приток составил $2,5 млрд, а его рост к 2018 году составил только $100 млн. «Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд», — утверждает глава политсовета партии.

В заключение он выразил мнение, что такое положение дел может привести к краху экономики страны.

«Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», — полагает Медведчук.

Несколькими днями ранее Медведчук заявил, что экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, занимая свой пост, уничтожила банковскую систему страны. «Гонтарева уничтожила банковскую систему Украины», — говорится в заявлении на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Политик привел сообщение Telegram-канала Proeconomics, в котором говорилось о том, что доля проблемных/невозвратных кредитов на Украине составила 53,4%. Это, в свою очередь, опережает показатели Греции (45,6%). «Надо было не устраивать искусственный банкопад, а решать реальную проблему — снижать долю проблемных/невозвратных кредитов. Но по этому показателю Украина впереди планеты всей», — заметил Медведчук.

По его словам, в Нацбанке Украине эту проблему не замечают и вместо этого совместно с министерством финансов страны продолжают строит пирамиду ОВГЗ. Она, отмечает политик, лишь «искусственно укрепляет курс гривны, что уже привело к серьезным потерям в экспорте, в бюджетной сфере».

«Происходит это потому, что после ухода Гонтаревой почти вся ее команда осталась на своих местах и проводит прежнюю провальную политику, которая дестабилизирует банковскую систему», — заключил член оппозиционной партии.

В начале января Виктор Медведчук предупредил украинские власти, что страну в 2020 году может настигнуть дефолт.

«Основной экономический результат 2019 года — дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», — приводятся слова Медведчука в заявлении, размещенном на сайте партии.

По его мнению, украинское промышленное производство достигло трехлетнего минимума. «Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году», — предполагает политик.

В то же время он считает, что если на Украине сохранится та финансово-кредитная политика, которая есть сейчас, то это приведет страну «к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях». По словам Медведчука, этого можно избежать, если сотрудничать с МВФ, «договоренности с которым (премьер Украины Алексей) Гончарук выдает за серьезный успех». Это, как отмечает председатель политсовета партии, единственный путь.

Вместе с тем Медведчук утверждает, что государству необходимо «срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения».