Судимость и нарушения: кого из россиян не пустят в Европу

Совет Евросоюза одобрил поправки к визовому кодексу в июне 2019 года. Считается, что нововведения упростят процесс выезда для путешественников, оформляющих все документы законным путем и не прибегающих к махинациям. Главной целью утвержденных изменений является борьба с нелегальными мигрантами. Подавать заявку на получение визы отныне можно будет за полгода до планируемой поездки вместо прежних трех месяцев и не позднее, чем за 15 дней. Введение указанных сроков обеспечит возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде.

К регулярно выезжающим в страны Шенгенского соглашения туристам с положительной визовой историей будет применяться максимально лояльный подход.

Так, период действия их визы при каждом следующем обращении будет последовательно расти от 1 до 5 лет. Для успешного решения по годичной визе станет необходимо «откатать» три краткосрочные без нарушения установленных норм. Визу на 2 года выдадут в случае беспроблемного использования годичной. Далее требования симметричны.

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«Заявители на получение многократной визы должны подтвердить наличие действительной медицинской страховки», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе VFS Global.

Регламент также предусматривает изменение суммы визового сбора каждые три года. На ближайшее трехлетие он составит €80. Впрочем, россияне, по словам основателя международной компании «Второй паспорт» Юрия Моши, пока продолжат платить €35 за обычную визу и €70 – за срочную. Эти тарифы прописаны в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом от 2006 года.

По данным «Библио-Глобуса», с €60 до €80 увеличена стоимость сбора за оформление визы для граждан из стран, не подписавших договор об упрощении визового режима.

Изменения в правилах также коснулись критериев сотрудничества по части реадмиссии – согласия государства на прием обратно своих граждан, подлежащих депортации из другой страны. Уровень и качество применения данной опции будет регулярно оцениваться специальной комиссией. В случае уклонения третьих стран от реального взаимодействия в борьбе с нелегальной миграцией, на такие страны будут налагаться санкции в виде различных визовых ограничений и увеличения тарифа. Для тех же государств, которые проявят себя в вопросах реадмиссии с положительной стороны, может быть снижен визовый сбор или сокращен срок рассмотрения заявки.

Претерпел изменения и дизайн вклеиваемых в заграничный паспорт виз.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что возможность более ранней подачи заявки на визу упростит задачу туристам и позволит избежать чрезмерного ажиотажа в разгар сезона.

«Самое сложное при оформлении Шенгена – пиковые нагрузки перед майскими праздниками и летом. Теперь же, если вы планируете поездку заранее, сделать визу станет намного проще. Что же касается срочных поездок, то все равно нужно знать правила и подавать документы заблаговременно. Правила только вступили в силу и наверняка еще последуют разъяснения. Мы полагаем, что у заявителей с хорошей визовой историей не возникнет проблем.

Консульские службы будут еще строже следить за соблюдением правила страны первого въезда, за количеством дней, проведенных в государстве, в которое вы получали визу.

В нынешней ситуации надо быть предельно внимательными. Тем более, из анкеты исключен пункт о возможности сразу запросить мультивизу. То есть, решения о многоразовой визе будут приниматься, исходя из поданных документов. Хорошо, что закон позволяет одновременно иметь два загранпаспорта. Поэтому совет такой: если у вас заканчивается срок действия паспорта, и вы хотите получить мультивизу по новым правилам – сначала сделайте новый паспорт», — сказал эксперт в интервью «Газете.Ru».

Куда чаще всего ездят россияне

По имеющимся статистическим данным, Россия остается лидером по общему количеству заявок на шенгенские визы, несмотря на падение числа соискателей почти в два раза после 2013 года. Так, в 2018 году россияне 3,695 млн раз обратились в визовые центры, консульские отделы или посольства ради возможности выехать в страны Шенгена. По 24,2% одобренных запросов были выданы многократные визы. Для сравнения, от граждан Китая за тот же период было подано 2,818 млн заявок, от индийцев – 1,081 млн.

Наибольшее число запросов у россиян традиционно приходилось на Финляндию (почти 770 тыс. в 2018 году).

А лидерство по числу полученных заявок среди всех диппредставительств стран Шенгена в мире удерживает финское консульство в Санкт-Петербурге (541 тыс. заявок в 2018 году). Эти показатели могут упасть ввиду отмены упрощенной системы выдачи виз в указанную страну для россиян с 1 сентября 2019 года (ранее в пакете документов не требовались, например, справка с места работы и подтверждение финансового обеспечения). Однако в свете запланированных изменений Совет ЕС унифицировал процедуру для всех стран-членов Шенгенского соглашения. В целом количество обращений за шенгенскими визами от россиян с каждым годом падает, а число отказов в выдаче (это особенно заметно в процентном соотношении), наоборот, растет.

«Процент отказов у нас был 1,4, стал – 1,6. Это небольшая доля на самом деле. Для сравнения, в иных странах аналогичный показатель может достигать 9-10%. К сожалению, россияне часто пренебрегают правилами, в частности, пунктом о стране первого въезда», — подчеркнул Дмитрий Горин.

В Западной Европе наибольшей популярностью у россиян пользуются Италия, Испания и Германия, рассказала «Газете.Ru» представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол. Вместе с тем было зафиксировано падение посещений Греции и Австрии.

«В 2019 году интерес к поездкам в Европу снизился в среднем на 12% к предыдущему году. Впрочем, с началом 2020 года ситуация начала меняться. В январе отрицательная динамика относительно аналогичного периода 2019-го составила лишь 1%, а отдельные направления показали рост. Число поисковых запросов в Италию и Испанию выросло на 5%», — констатировала Рябовол.

Как удалось выяснить «Газете.Ru», несмотря на частые предостережения туроператоров о риске отказа во въезде в страну, если шенгенская виза была выдана консульским учреждением другого государства, пограничные службы, по крайней мере, в последнее время, относились к данному пункту довольно лояльно. Так, гражданка РФ Юлия в конце января 2020 года отправилась в Чехию по французской визе и очень переживала, что на паспортном контроле в аэропорту Карловых Вар ее развернут обратно.

Офицер чешской пограничной службы, однако, без проблем пропустил россиянку, несмотря на несоблюдение правила о стране первого въезда.

«Зато в России перед регистрацией у меня спросили, собираюсь ли я во Францию. Очень боюсь, что если так и не посещу эту страну, в следующий раз мне откажут в визе», — пояснила Юлия.

Собеседница также рассказала, что в середине 2019 года столкнулась с серьезными проблемами при оформлении своей первой шенгенской визы. Она подала пакет документов в визовый центр Финляндии за месяц до планируемой поездки. Вместо обещанных десяти дней оформление визы по неизвестным причинам затянулось. В итоге девушке вернули паспорт с долгожданной наклейкой лишь накануне даты вылета – и то после неоднократных звонков в call-центр.

Как объяснил «Газете.Ru» Юрий Моша, отказать в Шенгене россиянам могут, если: заявленные цели поездки не соответствуют действительности или непонятны принимающей стороне; имеется ошибка в документах или медицинской страховке; не подтверждена финансовая состоятельность гражданина; претендент нарушал визовый режим ранее, был судим или предоставлял фальшивые данные.

«Если в визе отказали, нужно выяснить причину, исправить ее и подать документы заново. Визовый сбор – это плата за подготовку документов гражданина сотрудниками посольства. В случае отказа в получении Шенгена визовый сбор не возвращается», — подытожил эксперт.