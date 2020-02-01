«Только попросите»: Помпео готов решить все проблемы Минска

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

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В Минске у политика прошли переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем.

Как информировал ранее Госдеп, целью нынешнего визита американского политика является поддержка независимости, стабильности и суверенитета Белоруссии.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам»,

— сказал Майкл Помпео.

Дело в том, что «США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство». «Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — сказать нам и обратиться к нам», — пообещал Помпео.

Минск уже много лет покупает российскую нефть. Однако контракты на поставку энергоресурсов завершились 31 декабря 2019 года. Страны уже давно пытаются договориться об их продлении. Но все попытки проваливались. Причина — разногласия по цене.

Впрочем, с 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Однако это не означает, что удалось достичь договоренностей. Это временные поставки на январь и февраль по фиксированной цене.

В ходе недавнего рабочего визита на «Завод газетной бумаги» в Шклове, Александр Лукашенко еще раз вспомнил о своих разногласиях с Россией.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее», — заявил политик.

По его мнению, Москва специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию. Минск оценивал убытки от маневра в России за шесть лет в сумму до $11 млрд, только в 2019 году — в $400 млн (при цене нефти в $70 за баррель).

Российские же чиновники, несмотря на неоднократные намеки со стороны Белоруссии, никак на них не реагировали.

Позиция Москвы неизменна — вопрос компенсации для Минска налогового маневра в целом можно обсуждать только при продвижении интеграции экономик двух стран. А этот процесс как раз в последнее время застопорился.

Белоруссия теперь активно ищет альтернативных поставщиков. Среди стран, которые могли бы завозить нефть в республику, уже назывались, в частности, Украина, Саудовская Аравия, прибалтийские государства, Норвегия.

В конце января Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил правительству вести переговоры с властями Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь министерство энергетики этой страны подтверждало, что ведет переговоры с Белоруссией. Можно было бы завозить нефтепродукты железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Например, по нефтепроводам Атырау — Самара, а также российско-белорусскому трубопроводу «Дружба», говорили казахские чиновники.

Впрочем, не факт, что договориться удастся. Казахстанский вице-премьер энергетики Мурат Журебеков при этом отмечал, что в принципе вопрос поставок должен решаться между Россией и Белоруссией.

Таким образом, Казахстан вежливо дал понять, что не хотел бы вступать в прямой конфликт между двумя странами.

Между тем поставки нефти из Осло в Минск уже идут.

Первая партия норвежской нефти (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан». Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Впрочем, заместить российскую нефть альтернативными поставками Белоруссии будет нелегко.

Даже энергоресурсы из Казахстана обойдутся Минску дороже. С экономической точки зрения поиск альтернативных поставщиков — это абсолютно бессмысленная затея, с политической же — скорее попытка оказать давление на российскую сторону, говорит эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Белоруссия продолжает судорожные попытки сохранить остатки прежних взаимоотношений с Россией, которые позволяли на протяжении долгих лет зарабатывать на поставках российской нефти. В Москве же недовольны текущим прогрессом в реализации намеченных целей в рамках союзного государства и используют экономический рычаг для воздействия на президента Белоруссии Александра Лукашенко», — резюмирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».