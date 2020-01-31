«Газовый армагеддон»: чего боится Америка

Американские аналитики предсказали «газовый армагеддон», который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Так, эксперты Bank of America указывают, что производители американского газа сталкиваются с проблемами при экспорте товара из-за конкуренции с такими странами, как, например, Австралия.

Другая проблема — нетипичная погода в декабре-январе.

«Теплая зима создала настоящий «газмагеддон», — поеетовали эксперты банка.

В качестве еще одной проблемы, с которой столкнулись компании, добывающие газ, специалисты называют падение спроса на топливо со стороны Китая, который в материале агентства называется «второй экономикой мира».

Благодаря сланцевой революции США стали крупнейшими в мире производителями газа. Но если ничего не изменится, у американских компаний больше не останется возможностей для экспорта.

В этом случае угольные электростанции на Среднем Западе США могут начать заменяться газовыми, вслед за этим должно произойти падение цен на топливо, предупреждает Bank of America.

«Цены на голубое топливо в США должны серьезно снизиться, чтобы стимулировать переход Среднего Запада с угля на газ, потому что только это сможет сбалансировать мировой рынок», — говорится в докладе экспертов.

Из-за этого США и пытаются сохранить свои позиции в Европе, чтобы поставлять туда свой сжиженный природный газ.

Российские власти отмечают, что именно из-за этого желания американских властей были приняты санкции против «Северного потока — 2».

В конце декабря прошлого года, когда до завершения строительства российского газопровода оставалось, по словам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, «совсем чуть-чуть», США попытались вставить палки в колеса и не дать закончить проект.

Пакет ограничений был предусмотрен в военном бюджете страны на 2020 год. В ночь на 21 декабря 2019 года этот документ подписал президент США Дональд Трамп.

Госдеп США тогда предупредил иностранных партнеров России, которые принимали участие в прокладке газопровода, что им следует выйти из проекта до 20 января 2020 года. Иначе американские власти пообещали применить санкции. Рестрикции представляли собой блокировку всех американских активов этих компаний, а также запрет другим организациям сотрудничать с ними в дальнейшем.

Причем ограничительные меры касались компаний-подрядчиков двух российских проектов: «Северного потока — 2» (сейчас достраивается) и «Турецкого потока» (уже запущен).

Американские власти отмечали, что вводят эти санкции «на благо Европе», чтобы там не было монополии Москвы. США уверены, что необходимо уменьшить роль геополитики на энергетических рынках за счет альтернативных вариантов поставок газа. Это также может способствовать снижению потребительских цен и повышению «энергетической безопасности стран — получателей энергоносителей».

Таким образом, американцы пытались «защитить» европейцев от усиления политического влияния Москвы.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, американские власти, вводя санкции против российских партнеров и приостанавливая строительство газопровода, цинично вмешиваются в дела бизнеса европейских стран.

У США действительно получилось задержать сдачу проекта в эксплуатацию. Так, после того, как швейцарская компания Allseas вывела из зоны работ все свои суда, российской стороне пришлось искать альтернативные варианты продолжения строительства.

В середине января глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «Северный поток — 2» будет закончен, так как у России нет никаких технологических препятствий в этом вопросе.

По его словам, технологические риски покрываются собственными мощностями компании. Однако Миллер добавил, что теперь на завершение проекта потребуется немного больше времени, чем ожидалось.

Предполагается, что газопровод будет закончен без участия иностранных компаний до конца этого года или к первому кварталу 2021-го.

Вместе с тем сама Европа не поддерживает США, так как считает, что лишь выиграет, если «Северный поток — 2» будет запущен в ближайшее время.

«Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель, назвав санкции Вашингтона неправильными.