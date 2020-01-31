Наличные в коронавирусе: Китай переходит на цифровой юань

Чрезвычайная ситуация, вызванная китайским коронавирусом, напугала финансовый сектор и банки во всем мире. Если заразиться болезнью через посылки и бандероли, как выяснилось, вроде бы невозможно, то способ инфицирования через наличную валюту — бумажные деньги и монеты — вполне реален.

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Как пояснила «Газете.Ru» Екатерина Степанова, кандидат медицинских наук врач-инфекционист H-Clinic, «контактно-бытовом путем передается множество инфекций».

«Если говорить по-простому, так могут предаваться почти все «простудные» заболевания, включая вирусы гриппа и коронавирус. Человек кашляет или чихает — вирус попадает на какой-то объект (те же деньги) и живет там некоторое время», — сказала Степанова, уточнив, что для каждого вируса или бактерии время жизни вируса разное.

Пока вирус жизнеспособен, человек может им заразиться, взяв эти деньги и, например, неосознанно потерев свои слизистые оболочки, глаза, нос.

Это может быть всего лишь совпадением, но именно сейчас Китай объявил о дополнительных мерах исключения наличной валюты из расчетов. В городах КНР давно популярен метод оплаты покупок в супермаркетах через смартфон.

Теперь власти Поднебесной заявляют, что готовы идти дальше. В Пекине было объявлено о деталях использования в деловом обороте цифровой валюты под контролем Национального банка Китая (НБК). Цифровой юань будет называться DCEP — Digital Currency Electronic Payment. И ему будет полагаться специальная платежная система.

В отличие от других цифровых валют в рамках децентрализованной системы, таких как биткоин, DCEP использует централизованную систему управления, то есть электронная форма юаня будет контролироваться НБК, но выпускать ее будут несколько коммерческих банков. НБК станет центром, который создает цифровую валюту и одобряет или блокирует транзакции.

Коммерческие банки будут давать запрос от имени клиентов на выпуск DCEP и проведение транзакций. Такая двухуровневая система аналогична той, которая применяется при эмиссии обычных валют.

Но в этом случае имеется существенное отличие: с цифровой валютой центробанк и правительство получат возможность контролировать все транзакции.

DCEP призвана заменить наличные деньги в обращении.

Кроме того, предполагается, что DCEP поможет снизить риски теневого банкинга кредитования граждан.

Для обеспечения безопасности цифрового юаня информация о транзакциях будет шифроваться. Для защиты от взлома планируется применять технологию аутентификации, чтобы гарантировать, что средства расходуются конкретным гражданином.

Швейцарцам вирус не страшен

Цифровой юань обеспечит высокий уровень конфиденциальности. Обладателем полной информации о транзакциях гражданина будет владеть только центробанк.

Цифровизацию валют проводят и в Европе, причем речь идет о Швейцарии — столице европейской банковской системы. Деревушка Церматт (кантон Вале) разрешила местным жителям платить налоги в биткоинах. Это уже второй регион в Конфедерации, первым был популярный у состоятельных россиян кантон Цуг, который официально принимает криптовалюту в качестве платежного средства, сообщает портал «Швейцария Деловая».

Цифровые валюты (биткоин, лайткоин, эфириум) используются в стране в качестве платежного средства и способа хранения активов еще с 2007 года. Но именно сейчас на волне распространения вируса этот процесс имеет шансы активизироваться.

Коронавирус может ускорить переход сомневающихся стран на цифровы валюты, не исключают эксперты.

«Возможно, коронавирус и сможет оказать некоторое влияние на этот процесс по санитарным соображениям», — заявил, в частности, «Газете.Ru» Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Помимо борьбы с эпидемией вируса, китайским властям приходится выполнять условия торгового соглашения, подписанного с США в середине января. Не стоит забывать и о последствиях длившейся между странами торговой войны, которая привела к замедлению экономики и роста ВВП, поставила под угрозу не только малый и средний, то и крупный бизнес КНР, добавляет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Неудивительно, что в таких условиях Пекин обратил внимание на криптовалюты, которые оказались устойчивы к действию внешних угроз.

«Китаю так важно иметь свою валюту, не зависящую от ситуации на мировом рынке, торговая война с США не окончена, возможен новый виток, и КНР нужно стать более независимой от Америки, уйти от доллара», — говорит Деев.