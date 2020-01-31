Без машин и развлечений: на чем экономят россияне

Россияне все чаще стараются экономить, показал квартальный опрос. В том, что приходится ужиматься в тратах, признались 70% респондентов. Глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board проводилось совместно с Nielsen. Опрос состоялся в ноябре-декабре 2019 года в 64 странах мира. В нем приняли участие 32 тыс. респондентов.

«В глобальном рейтинге стран Россия по уровню уверенности потребителей опустилась на 61 место из 64», — говорится в сообщении Nielsen.

В частности, в праздничный, четвертый квартал 2019 года количество тех, кто сокращал расходы на одежду, увеличилось до 59% (+3%).

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Многие россияне переключились на «доступные бренды продовольственных товаров». Иными словами, стали покупать более дешевые аналоги. Количество респондентов, которые об этом заявили, выросло до 56% (+2%).

Больше стало экономящих на развлечениях вне дома (54%, +2%), покупке бытовой техники (38%, +3%), развлечениях дома (36%, +7%). Реже даже использовался личный автомобиль (19%, +4%).

На поведение наших сограждан повлияло состояние экономики. Более четверти респондентов (28%) встревожены ростом цен на еду, у 26% беспокойство вызывает рост тарифов на электроэнергию и газ. Еще 19% сомневаются в будущем российской экономики.

Также пессимистичны россияне из-за оценки собственных перспектив на рынке труда. То есть боятся, что им могут сократить зарплату или уволить. За отчетный период число оптимистов относительно своей карьеры снизилось до 21%.

Впрочем, в компании Nielsen говорят, что в 2020 году можно ожидать «некоторого оживления потребительских настроений, учитывая возникший не так давно тренд на рост располагаемых доходов, а также позитивную динамику других макроэкономических показателей». Об этом заявила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

Пессимизм россиян неудивителен, заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов. Если посмотреть четвертый квартал, то данные по росту доходов населения оказались не выдающимися, снизившись по сравнению к предыдущему кварталу, отмечает он.

Эксперт предполагает, что на тенденцию могла повлиять отмена каких-либо годовых премий со стороны работодателей. Из-за этого вполне возможно, что люди стали экономить. Кроме того, именно в третьем и четвертом кварталах на пару процентов просела зарплата в структуре денежных доходов.

Напомним, в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян, скорректированные на инфляцию и обязательные выплаты, выросли на 0,8%. Об этом сообщал Росстат.

Существенный вклад внес третий квартал, когда они резко увеличились на 3,1%. Но тогда экономисты высказали сомнения в корректности подсчетов, поскольку данные о доходах не бились с другими важными показателями, такими как рост розничной торговли.

Поквартально доходы показывали разнонаправленную динамику. В первом они упали на 2,3% (год к году), во втором — выросли на 1%, в третьем — на 3,1%, в четвертом квартале — уже замедлились до 1,1%. В среднем денежные доходы на душу населения в России за 2019 год составили 35 188 руб в месяц.

Более половины в структуре денежных доходов населения по источникам поступления занимает оплата труда, на нее приходится 58%. Чуть больше 6% — это доходы от предпринимательской деятельности, 19% — социальные выплаты, 4,4% — доходы от собственности, еще 12,4% — иные денежные поступления.

Рост доходов на 0,8% в прошлом году могла обеспечить высокодоходная группа россиян, допускает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Григорий Остапкович.

При этом в 2020 году можно будет наблюдать «вяло-позитивную динамику», предполагает Мурашов. То есть доходы практически не будут расти.

«Я думаю, будем выходить на 0,5-0,7 п.п. в среднем», — уточняет он.

Анонсированные ранее властями социальные выплаты (в частности, поддержка малоимущих россиян — «Газета.Ru») вряд ли кардинально изменят ситуацию, считает собеседник издания.

Так, с 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе. На пособия могут претендовать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в каждом субъекте. Запланированы и другие меры поддержки. Например, выдача материнского капитала при рождении первого ребенка.

Также государство поддержит семьи с невысокими доходами выплатой пособия, пока ребенку не исполнится семь лет.

На меры поддержки семей с детьми и других групп уйдут триллионы рублей. Однако на 2020 год из этого объема выделят всего 380 млрд руб, отмечает Мурашов.