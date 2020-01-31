Как в банке: почему сдавать квартиру в Москве невыгодно

Средняя доходность от сдачи «однушек» в аренду в Москве составляет 5,8%, и это сопоставимо со средней ставкой банковского вклада сроком от года и более, рассказал «Газете.Ru» Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН.

По его словам, в зависимости от района на аренде можно заработать в год от 4,8% до 8,7%.

Если ориентироваться на данные с официального сайта Центробанка, то средние ставки по вкладам в рублях на срок до одного года, кроме депозитов «до востребования», составляли на ноябрь 2019 года 4,58%. При размещении средств до трех лет можно получить доход в размере 5,83%. Свыше трех лет — 6,19%, информирует ЦБ.

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Но, судя по данным портала banki.ru, можно найти предложения разместить деньги и выгоднее, чем указывает регулятор.

На рынке есть ставки по вкладам в районе 6-8% при вложении на год. Однако в таком случае кредитные учреждения требуют приобрести один из инвестиционных продуктов банка — например, купить паи ПИФов или завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

На вклад можно положить практически любую сумму, а вот для покупки квартиры в Москве необходимо потратить как минимум несколько миллионов рублей, предупреждают эксперты. Стоимость большинства пригодных для аренды вариантов начинается от 4-5 млн рублей.

«Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Москве составляет 37,1 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры — в ЦАО (они могут давать доходность в районе 58,9 тыс. рублей), ЗАО (41,3 тыс. рублей) и САО (38,9 тыс. рублей). Это связано как с расположением, так и со структурой предложения: север и запад Москвы активно застраивались проектами бизнес-класса. Самая доступная аренда — в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) (23,6 тыс. рублей), Новомосковском административном округе (НАО) (29,4 тыс. рублей) и ВАО (32,1 тыс.). Недвижимость первых двух округов находится за МКАД. В ВАО большое количество промзон и не самая благоприятная экологическая обстановка», — рассказали «Газете.Ru» в ЦИАН.

Чтобы получить доход выше, чем в среднем по Москве, стоит выбирать районы с невысокой стоимостью жилья и хорошей арендной ставкой.

В их число, в частности, входят Даниловский и Восточный районы, административное поселение Мосрентген, Сокольники и Лефортово.

Например, в Мосрентгене средняя стоимость «однушки» составит 6,18 млн рублей, а сдавать квартиру можно за 35,6 тыс. рублей в месяц. Это позволит получить годовой доход в размере 6,9%.

В Даниловском районе цена недвижимости будет 8,33 млн рублей. Зато в месяц от аренды можно получить 60,2 тыс. рублей. Получается доходность 8,7% годовых. В Восточном районе приемлемую для сдачи квартиру можно купить всего за 4,65 млн рублей. Но и средняя ставка по аренде здесь невысокая — 25,3 тыс. рублей. Это позволит получить годовую доходность 6,5%. Выгодно покупать для «сдачи» недвижимость и в районах Филевский парк (доходность 6,5%), Савелки (6,4%), Некрасовка и Печатники (6,3%).

Также в ЦИАН подготовили для «Газеты.Ru»

рейтинг самых «невыгодных» для сдачи квартир районов столицы. В их числе Замоскворечье (доходность 4,8%), Гагаринский район и Алтуфьево (4,9%). Не очень удачной будет идея купить «инвестиционную» квартиру в Раменках или Хамовниках.

До этого ЦИАН опубликовал исследование, из которого следовало, что мечтающим о «карьере рантье» вообще не стоит приобретать недвижимость в Москве. Если есть цель сдавать в аренду, то лучше купить недвижимость в других российских городах.

Быть рантье в России выгоднее всего в Астрахани, где средняя доходность аренды составляет 10,6%, подсчитали в ЦИАН. Таких процентов по депозиту банки не предлагают.

«Самая высокая доходность от сдачи квартиры в аренду — в Астрахани (10,6%), Челябинске (9%) и Новокузнецке (8,9%), Воронеже (8,9%) и Омске (8,9%). Это связано с относительно невысокой стоимостью жилья при средних по стране арендных ставках», — говорится в исследовании компании.

Мария Жукова, управляющий директор «Миэль-Аренда», отмечает, что чаще всего доходность от сдачи квартиры в Москве варьируется от 3,5 до 5%. Около 7% годовых могут получить собственники недвижимости комфорт-класса.

Доход в целом зависит от параметров конкретного объекта,

поясняют агентства недвижимости.

«Большая часть арендаторов в Москве ищут квартиру в пешей доступности от метро (до 10 минут пешком), с необходимой мебелью, интернетом, с более-менее современным ремонтом и стоимостью до 30-35 тыс. рублей/мес», — рассказывает Мария Жукова.

Так что вне зависимости от района квартира рядом с метро будет приносить высокий доход.

Наиболее перспективными для сдачи квартир в аренду можно считать места с хорошей локацией, подтверждают в «Инком-Недвижимость».

«Пешая доступность «беспробочного» транспорта (станций метро, МЦК или МЦД) является для арендаторов одной из важнейших составляющих», — добавляют в компании.

Кроме того, в «Миэль-Аренда» обращают внимание, что есть несколько способов приобрести недвижимость по цене ниже рыночной. Например, купить квартиру на городском электронном аукционе или приобрести залоговое имущество у банка. Однако в этом случае нужно тщательно проверять документы, подчеркивают риэлторы.