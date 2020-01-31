Наказать рублем: в России увеличат штрафы для автомобилистов

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Изменения внесены в новую версию Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Текст опубликован 30 января на портале правовой информации.

Реклама

В частности,

штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч может составить 3 тыс. руб. вместо 500 руб.

Превышение на 40–60 км/ч будет караться 4 тыс. руб. вместо 1-1,5 тыс. руб. На более чем 60 км/ч — 5 тыс. руб. или лишением прав на срок до шести месяцев.

Текущая версия Кодекса за то же деяние предполагает штраф в размере 2–2,5 тыс. руб. за превышение на 60-80 км/ч или лишение прав, за превышение на более чем 80 км/ч — 5 тыс. руб.

Лимит скорости регламентируется статьей 12.9. КоАП.

На 10 тыс. руб. предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб. Или другая санкция — лишение прав на три года (в настоящее время до двух лет). Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб. Также у нарушителей могут конфисковать автомобиль в пользу государства. В новом КоАП может появиться соответствующая статья.

Кроме того, Минюст предложил включить в Кодекс новый состав правонарушений, а именно вождение в нетрезвом виде, когда в салоне перевозится ребенок в возрасте до 16 лет. Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. руб. и лишение прав на два-три года.

В данный момент Кодекс предполагает в качестве санкций за вождение в пьяном виде материальные взыскания в размере 30 тыс., а также лишение прав на 1,5-2 года.

Число выданных штрафов растет. Этому способствуют в том числе камеры дорожного наблюдения. Так, уже в 2019-м на дорогах России

работало 14 тыс. устройств фотофиксации и видеоконтроля.

За первые девять месяцев 2019 года россиянам выписали более 100 млн штрафов, отчиталась ранее Госавтоинспекция.

«В этом году камеры видеофиксации выявили порядка 100 миллионов нарушений. Это больше, чем в прошлом году, но рост идет за счет того, что общее количество камер увеличивается. А количество нарушений на одну камеру при этом уменьшается», — сказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире «Авторадио» в 2019 году.

Таким образом, в период с январь по сентябрь 2019 года сотрудники Госавтоинспекции выписали автолюбителям 104,2 млн постановлений.

«За аналогичный период прошлого года вынесено 94,3 млн постановлений», — рассказывали «Газете.Ru» в ведомстве.

Из этого числа 20,6 млн штрафов приходится на Москву. Около 10,9 млн из них было выписано за превышения скорости.

«Необходимо отметить, что 14,6 млн постановлений было оплачено в размере половины от суммы назначенного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления», — говорили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД.

В 2018 году ведомство зафиксировало 131,3 млн нарушений. Общая сумма штрафов ГИБДД за тот год составила 113,7 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в 2017-м.

При этом штрафы за превышение скорости самые массовые.

В 2018-м водители 87,3 млн превысили разрешенную скорость. На втором месте по популярности несоблюдение дорожных знаков и разметки — 8,6 млн постановлений. Далее в списке идет проезд на красный или желтый сигнал светофора — 4,3 млн предписаний. На четвертом месте штрафы за непристегнутый ремень или управление без мотошлема.

Средний размер штрафа за нарушение правил дорожного движения составляет 499 руб., подсчитывала компания «Яндекс.Деньги». Средний чек снизился по сравнению с 2017 годом на 29 руб.