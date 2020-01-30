Новая должность: сколько будет зарабатывать Медведев

Бывший премьер-министр России, а ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на новой должности будет получать в месяц по 618 713 руб. Такое денежное вознаграждение утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

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«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в тексте.

Указ вступил в силу с 16 января 2020 года.

Официальная зарплата Медведева на новом месте будет практически такой же, как и в бытность его премьером — тогда она составляла 618,7 тыс. руб. после индексации в октябре на 4,3%.

Это меньше заработка первого лица государства. Официальная зарплата президента Владимира Путина равняется 773,4 тыс. руб. в месяц.

О том, что Медведев уйдет из правительства и займет новую должность, стало известно 15 января. Именно тогда он объявил об отставке правительства России.

Новым главой кабмина стал экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. А Медведев получил место заместителя председателя Совета Безопасности. До этого такой должности не было, ее ввел глава государства.

Из-за того, что ранее такой позиции в структуре Совбеза не было, сравнить уровень оклада довольно сложно. Однако известно, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев за 2018 год заработал 33,7 млн руб. Председателем Совбеза является Путин.

Медведев в свою очередь за 2018 год заработал 9,9 млн руб, что на 1,4 млн руб. больше предыдущего года. Путин за 2018 год получил меньше — 8,65 млн рублей. Однако доходы главы государства оказались на 10 млн меньше того, что он заработал в 2017-м. Тогда Путин задекларировал 18,7 млн рублей.

Доходы Медведева растут. В 2018-м году они увеличились в годовом выражении на 16%. В 2017 и 2016 годах Медведев зарабатывал по 8,6 млн руб. в год.

Средний месячный оклад премьера в прошлом оценивался в 826 460 руб. Согласно декларации, он владеет квартирой площадью 367,8 квадратных метра, земельным участком площадью 4,7 тыс. кв. м. А также легковым автомобилем ГАЗ 20, автомобилем ГАЗ 21. У его супруги — легковой Volkswagen Golf.

Официальной информации о доходах чиновников за 2019 год на данный момент нет.

С переходом на новую должность Дмитрий Медведев сохранил большой список привилегий.

Это, в частности, госдача в пожизненное пользование, право на охрану ФСО в местах постоянного или временного пребывания, специальная связь, транспортное обслуживание, аппарат помощников со специально оборудованным служебным помещением, право бесплатного обслуживания в спецполиклиниках и в больницах, госстраховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Его неприкосновенность гарантируется законом. Медведева нельзя допрашивать, задерживать и арестовывать, а также привлекать к уголовной и административной ответственности за действия, совершенные на посту президента России.

Он занимает резиденцию «Горки-9», по закону она за ним и остается.

Новый офис Медведева может располагаться в Доме приемов правительства на Воздвиженке, сообщали ранее источники принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Задачи на посту заместителя председателя Совбеза формально неизвестны. Однако Путин попросил Медведева с переходом на новую должность заняться вопросами обороноспособности и безопасности страны.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введу должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — сказал Путин.

На этой неделе экс-премьер описал свои ощущения от работы на новом месте, сообщал Life. Медведев высказался одним словом: «Отлично!»

Ранее о хорошем настроении бывшего премьера свидетельствовала и шутка во время заседания бюро высшего совета партии «Единая Россия», председателем которой он является. Медведев с иронией рассказал, что вывел «закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве».

Как только вице-премьер Дмитрий Чернышенко завершил выступление, Медведев сказал, что если один Дмитрий Николаевич выбывает из правительства, то другой попадает.

«Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», — пошутил он.