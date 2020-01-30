Борьба за рождаемость: чем поможет маткапитал

Программа материнского капитала в России расширена в объемах и сроках. Теперь получить помощь от государства можно уже при рождении первого ребенка — с 1 января 2020 года родителям первенца положена выплата в размере 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, а когда родится третий ребенок, государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Сама программа продлена до 2026 года.

Реклама

Основная причина расширения программы материнского капитала — сложная демографическая ситуация. По словам президента Владимира Путин,

«судьба России и ее исторические перспективы зависят от того, сколько нас будет»

В настоящее время семьи создают малочисленные поколения 1990-х годов, поэтому рождаемость снижается.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) в прошлом году составил 1,5. Для нашей страны этого мало — показатель лишь немного превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны (1,3). По словам президента, для России сложившаяся ситуация — это вызов.

«Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стран», — обозначил задачу президент.

Тем не менее эксперты не уверены, что материнский капитал способен значительно увеличить рождаемость.

В прошлом году естественная убыль населения составила около 300 тысяч человек, значительно увеличившись по сравнению с 2018 годом, напоминает «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Меры поддержки семей никогда не были лишними, но демографии едва ли это поможет, считает эксперт.

«Я не думаю, что эти меры изменят ситуацию, потому что они сформировались из прежних представлений о том, как надо стимулировать рождаемость. Действующая парадигма исходит из того, что надо поддерживать семьи с детьми, хотя проблема гораздо глубже», — говорит Николаев.

По его словам, главная проблема — это низкий уровень жизни тех, кто еще только думает, заводить ребенка или нет.

«Можно или поддерживать семьи с детьми, или стремиться к созданию более высокого уровня жизни молодых людей, людей в детородном возрасте. Второй вариант более предпочтительный. Но до этого мы еще не дошли», — заключает Николаев.

Расширение программы материнского капитала поможет увеличить рождаемость в России, указывает в свою очередь вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Однако, по ее мнению, положительный эффект окажется ограниченным. Все дело в «депрессивном состоянии экономики и настроении граждан».

«Когда в 2007 году ввели материнский капитал на второго ребенка, был зафиксирован значительный всплеск рождаемость вторых детей. Но тогда была другая экономическая реальность, малый и средний бизнес хорошо себя чувствовал, наблюдался экономический рост. Сейчас маткапитал есть, но есть и стагнация в экономике и доходах граждан», — отмечает Радченко в беседе с «Газетой.Ru».

Идея выдавать материнский капитал на первенца совершенно правильная, но очень запоздавшая, обращает внимание профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

«Демографическая политика проводилась и в советское время, в 80-е годы она была достаточно активной и эффективной. Тогда инициативы сводились к тому, что первый ребенок появится в любой семье, поскольку никто не хочет оставаться бездетным, что стимулировать надо рождение вторых и последующих детей. Эта точка зрения подтверждалась статистикой: показатели по первенцам не снижались, они были высокими и устойчивыми», — напоминает Синельников.

Однако падение рождаемости в 90-е годы было другим. Уменьшалось не только число родившихся вторых и последующих детей, но и первенцев.

«То падение рождаемости, которое происходит в последние 3-4 года, идет по той же схеме, что и в 90-е годы. Падает сначала число браков, а затем и число первенцев», — поясняет эксперт.

По его словам, в наше время первые дети не рождаются сразу после заключения брака. Многие пары откладывают рождение ребенка до лучших времен, и это может затянуться на несколько лет.

«При рождении второго ребенка семья часто сталкивается с финансовыми трудностями. Поэтому меры материнского капитала очень важны. Но стоит отметить, что нужно стимулировать и вступление в брак, поскольку это напрямую связано с рождаемостью. Одной из таких мер мог бы быть кредит молодой семье, который частично погашался бы с рождением каждого ребенка», — подводит итог Синельников.

А как у них?

Финансовые стимулы для рождения детей появились в ответ на низкие показатели рождаемости не только в России, но и в таких странах, как Финляндия, Эстония, Италия, Япония, Австралия.

Так, например, по данным Business Insider, аналог материнского капитала в Японии уже привел к повышению рождаемости. В последние два года Япония добилась самого высокого уровня рождаемости за 20 лет.

Наибольшие показатели были достигнуты именно в тех регионах, где ввели денежные стимулы для рождения детей. В городе Ама на острове Наканошима родителям платят 100 тысяч иен ($940) за их первого ребенка, а к рождению четвертого семья может получать уже до 1 миллиона иен (около $9 400).

В Австралии каждый новорожденный австралиец — повод для получения вознаграждения около $3 тыс.

Но внедрение «материнского капитала» ненадолго помогло поднять рождаемость в стране. Несмотря на рекордное количество новорожденных в прошлом году, общий уровень рождаемости в Австралии остается низким. Как и во многих других странах, причины — низкая заработная плата и высокие расходы по уходу за ребенком.

В Эстонии семьи получают вознаграждение за то, что у них несколько детей. Чем больше семья, тем больше денег она получает. Это в сочетании с другими финансовыми льготами и оплачиваемым декретным отпуском в течение года также поспособствовало росту рождаемости. Население Эстонии увеличилось почти на 0,4% в 2018 году.

Но спасти страну от вымирания в глобальном плане это не может. Так, в 2019 году смертей было зафиксировано больше, чем рождений, и естественный прирост населения оставался негативным (-1490).

Самая многочисленная страна — Китай пытается оправиться от снижения рождаемости из-за правила об одном ребенке, которое было отменено в 2016 году. В течение 37 лет семьям разрешалось иметь только одного ребенка, но теперь можно двух.

Наследием китайской политики одного ребенка стало устойчивое сокращение численности населения, которое будет продолжаться несколько десятилетий. Если в 2017 году население этой страны составляло 1,41 миллиарда человек, то в 2050 году оно сократится до 1,36 миллиарда (это данные, предоставленные ООН). Поэтому теперь в Китае тоже финансово поощряют рождение второго ребенка.

Другие способы повысить рождаемость включают расширение доступа к уходу за ребенком, более длительный и высокооплачиваемый отпуск по беременности и родам, а также отцовству, поощрение совмещения работы и воспитания детей.