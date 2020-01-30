Границы закрыты: китайцы оставят Россию без $100 млн

Из-за вспышки коронавируса российские компании, занятые в сфере въездного туристического бизнеса, по итогам первого квартала 2020 года могут потерять до $100 млн. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Это примерный объем недополученных доходов, если к марту ситуация не изменится в лучшую сторону, пояснила она.

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Именно в этом весеннем месяце идет активное подтверждение летних путевок.

«И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — заявила Ломидзе.

Выездной турбизнес может потерять 500-700 млн руб. ($10-11 млн). Оценки АТОР включают в себя стоимость туристических пакетов, которые в итоге не смогут продать.

Как объяснила Ломидзе, за последний год турпоток России и Китая увеличился на 20%. Большая часть путешественников сегодня находятся на острове Хайнань. Согласно последней оценке, там остаются 1,1 тыс. человек. Всего же в КНР 5,6 тыс. россиян. Их вернут на родину до 4 февраля.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от путевок в Китай, которые запланированы на март и апрель.

Как рассказали в АТОР, туристы вправе рассчитывать на полную денежную компенсацию. Причем на частичное возвращение средств могут надеяться и те россияне, которые покинут КНР раньше окончания путевки. Такое право гарантируется статьей 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

Однако для возмещения средств понадобится решение суда. Деньги не будут возвращать моментально, как ожидают путешественники. На транзакцию понадобится минимум пара недель, предупреждает Ломидзе.

По ее словам, это не самый легкий путь вернуть потраченные средства. Есть и второй вариант. Чтобы не потерять деньги, туристы охотно перебронируют поездки на другие направления.

Например, путевки в Китай меняют на ОАЭ, Таиланд, Кубу, Доминикану, Мексику и Мальдивы. В первой десятке и популярная у россиян Турция. В некоторых случаях путешественнику требуется доплатить за тур.

Лакшери-рынок в кризисе

В первую очередь в недополученную выручку въездного турбизнеса России входят потерянные доходы предприятий общественного питания, магазинов сувенирной продукции, а также luxury-рынка и гостиниц, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Естественно, потери будут достаточно серьезными»,

— говорит эксперт.

Китайские туристы в начале 2019 года стали лидерами по тратам на территории России среди всех иностранцев. Согласно подсчетам Центробанка, за первый квартал 2019 года они израсходовали в нашей стране $264 млн.

Приезжают в Россию в год больше миллиона китайцев. Они отправляются в Москву, чтобы посмотреть на Ленина, а также в Санкт-Петербург и ближайшие к КНР территории, такие как Амурская область, отмечает Дехтярь. Соседей привлекают так называемые «красные маршруты» по памятным местам из истории Коммунистической партии, добавляет она.

По всему миру туристы из Китая потратили $127,5 млрд в 2019 году,

подсчитали Trip.com Group и UnionPay International.

Несмотря на то что жители Поднебесной все меньше тратят денег на шоппинг, число стран, которые они выбирают для путешествий, растет.

Например, в прошлом году их количество достигло 158, что на 17% больше показателя предыдущего года. В 2018 году расходы китайцев на туризм составили $130 млрд. Объем трат заметно падает: еще в 2015 году щедрые туристы из Китая потратили за рубежом $215 млрд.

Десятки стран: где зафиксировали коронавирус

Коронавирус впервые был зафиксирован в Китае, об этом сообщили еще 31 декабря 2019 года. Вирус известен под названием 2019-nCoV. По последним данным, число смертей от заражения достигло 170 человек. Всего по миру зарегистрировано 7711 случаев заболевания новым типом пневмонии. Список стран, где болезнь подтвердилась, растет.

В их число входит Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция, Индия, Филиппины и Финляндия. На данный момент в России нет ни одного случая заболевания новым вирусом из Китая.

Ранее российские власти объявили о приостановке железнодорожного сообщения с 31 января. Ограничение продлится как минимум до 7 февраля. По рельсам в сторону Китая будет двигаться только единственный поезд из Москвы.

Кроме того, закрывается пешеходная и автомобильная границы в пяти регионах. Это Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, а также Еврейская автономная и Амурская области.

В ближайшее время российская граница с Китаем на Дальнем Востоке закроется полностью. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общая протяженность российско-китайской границы составляет 4,3 тыс. км.

Также в России продумывают вариант ограничения авиасообщения с Китаем,

заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако еще до официального запрета авиакомпании сами стали менять расписание.

В частности, отменены рейсы из Владивостока в Китай со стороны трех авиакомпаний: «9Air», «Аврора» и Pegas Fly. До этого NordStar отменила полеты из столицы Дальневосточного федерального округа на остров Хайнань в Китае. Однако крупнейшие российские авиакомпании по-прежнему отправляют рейсы в Китай.

Из-за высоких рисков расширения очага вируса другие страны тоже приняли меры ограничения. Например, Гонконг и Малайзия запретили въезд китайцам, а Монголия и КНДР решили временно закрыть границу с Поднебесной. Воздушное сообщение со страной уже закрыла Грузия, а с 3 февраля так же поступит и Казахстан.

Ограничение транспортного сообщения — логичный выход для того, чтобы сдержать распространение вируса. Таким же образом Россия действовала во время вспышки атипичной пневмонии. В 2003 году три дальневосточных региона закрыли границу с Китаем, где проживала треть заболевших.

Российским туристам крайне не советуют выбирать Китай для путешествий. МИД России рекомендует не въезжать на территорию Поднебесной без случая крайней необходимости.