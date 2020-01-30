Маски нарасхват: как аптеки наживаются на коронавирусе

На крупнейших онлайн-площадках Amazon и Alibaba медицинские маски начали исчезать из продажи, пишет Bloomberg. По данным издания, в данный момент фактически невозможно купить самые популярные респираторные маски N95 производства 3M Со.

Реклама

У другого онлайн-ритейла Taobao маски пока имеются в наличии, но их число ограничено. За два последних дня компания продала рекордные 80 млн масок, заявив, что запасы на складах уменьшаются.

Некоторые продавцы перестали продавать их поштучно и разрешают заказать только партии от двух до десяти тысяч масок.

В итоге по всему Китаю, Гонконгу и Сингапуру люди часами стоят в очередях в магазинах и аптеках в надежде получить хоть какое-то средство защиты от инфекции. «Я прошел десятки аптек, прежде чем мне удалось купить маски в достаточном количестве» — сетовал собеседник издания из Токио.

В Китае некоторые магазины начали ограничивать продажи. Крупнейшая международная сеть аптек Watsons заявила в своем официальном аккаунте в Facebook, что в ближайшее время планирует ограничить количество покупок до 50 масок на человека и только в порядке живой очереди.

При этом китайцы, живущие за границей, отправляют посылки с масками своим родственникам в Китай. Например, одна из жительниц Калифорнии отправила своим родственникам более двух тысяч масок, сообщает Financial Times. Также предприимчивые пользователи перепродают их через специальные сообщества в китайском мессенджере WeChat.

Кроме того,

воспользовавшись ситуацией и паникой среди китайцев, ритейлеры на Alibaba стали продавать и поддельные маски популярных медицинских брендов.

На фоне растущего массового спроса фармацевтические корпорации уже начали подсчитывать прибыль. Так, стоимость акций производителя хирургического оборудования Medtecs International с начала года выросла более чем в пять раз. Капитализация компании Jiangsu Bioperfectus Techologies, которая накануне заявила, что разработала новый способ быстрее выявлять признаки вируса, резко увеличилась. Ее акции взлетели в цене на 20%, что стало рекордным показателем за всю историю существования компании.

Примечательно, что защитные маски стали предметом дефицита и в США, хотя медики диагностировали пока всего пять случаев заражения коронавирусом. Нехватка этого вида медицинской продукции наблюдается как в столице страны Вашингтоне, так и, по свидетельствам The Washington Post, в других городах.

Вопреки возникшему ажиотажу, минздрав США подчеркивает, что главной защитой от вируса для американцев сегодня является личная гигиена — тщательное мытье рук, дезинфекция и избежание контактов с больными.

Заработать на болезни

Несмотря на то что врачи не считают медицинскую маску основным средством защиты от вируса, в России на этот товар также наблюдается ажиотажный спрос. Как рассказали «Газете.Ru» в одной из крупных сетей аптек Москвы, дефицита масок пока не наблюдается, хотя люди стали заказывать товар намного чаще.

«Если ранее маски заказывал один из 15 посетителей, то сейчас примерно каждый пятый просит включить товар в заказ. Особенно много масок берут китайцы, бывает, что покупают за раз более 100 штук. Пока товар есть на складах, но если ажиотаж продолжится, то есть вероятность возникновения сложностей с поставками», — отметил представитель сети.

Похожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге, где в некоторых аптеках исчезли с прилавок медицинские маски. Как рассказал источник «Интерфакса», в части аптек Петербурга они закончились еще 22 января, а основными покупателями также были путешественники из Китая.

Высокий спрос неминуемо привел к росту цены на товар. На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Газете.Ru» оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Аналитики сравнивали агрегированную обезличенную информацию о продажах по всей стране, поступающую с более чем 900 тыс. онлайн-касс.

По их данным, средний чек в период с 20 по 26 января составил 59 рублей, в то время как еще в начале месяца показатель находился на уровне 49 рублей. При этом объем продаж вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 31%.

В начале текущей недели средний чек на маски вырос еще на три рубля и составил 62 рубля. Вдобавок объем продаж превысил показатель всей прошлой недели и увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза.

«На этой неделе больше всего покупок таких товаров совершается в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. В топе товаров данной категории — трехслойные маски с фиксатором на резинке, предназначенные для защиты от вирусно-бактериальной флоры, в упаковке по 50 шт», — указал директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.

Напомним, что в Китае с декабря начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Все первые заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения в четверг, 31 января.