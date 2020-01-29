Газ заканчивается: в Киеве заявили об истощении месторождений

Пять крупнейших месторождений газа «Укргазодобычи» — дочерней компании «Нафтогаза Украины» — близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

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«Приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании», — указывается в посте.

При этом приводятся конкретные цифры.

Так, Шебелинское (введено в эксплуатацию в 1956 году) — крупнейшее на Украине газоконденсатное месторождение. Оно расположено в нескольких районах Харьковской области. Ранее запасы оценивались в 650 млрд м³ газа, а сейчас исчерпано на 89%.

Западно-Крестищенское месторождение (также в Харьковской области) истощено на 90%. Оно было открыто в 1972 году, и запасы оценивались в 300 млрд м³ газа.

В разрабатываемом с 1985 года Яблуновском нефтегазоконденсатном месторождении в Полтавской области осталось не более 21% от изначальных залежей.

Ефремовское месторождение в Харьковской области, первый газа из которого был получен в 1965 году, опустошено на 82%.

Эксплуатируемое с 1976 года харьковское Мелеховское месторождение также исчерпано на 82%.

При этом компания также привела цены на газ за январь 2020 года. Они пересчитаны по новой методике, которую утвердило правительство.

С января 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 4,65 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку.

Новая цена на 7% выше цены за предыдущий месяц и на 25% ниже расценок в январе 2019 года, отметили в «Нафтогазе».

Примечательно, что в команде президента Украины Владимира Зеленского резко и нецензурно отреагировали на новые счета за газ. Цены для населения оказались на 1-2 тыс. гривен выше ожидаемых, указал советник украинского президента Игорь Новиков, показывая в социальной сети платежку за январь.

«Какого ***[черта]», — возмутился чиновник.

По его словам, газовая компания закупила слишком дорогой газ и теперь это сказывается на простых смертных.

В настоящее время и европейские, и украинские хранилища заполнены газом. В ноябре 2019 газа Киев все-таки прекратил накачивать хранилища газом. На тот момент объем запасов был рекордным — почти 22 млрд кубометров. Тогда же страна начала расходовать топливо, и уже по состоянию на 27 января запас сократился до 17 млрд кубометров.

В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет. Все участники переговоров остались довольны их итогами.

Российская и украинская газовые компании решили отказаться от взаимных судебных и арбитражных претензий по старым контрактам, однако долг в $2,9 млрд, присужденный Стокгольмским арбитражем, Москва выплатила.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре накануне Нового года подчеркнули важность заключенной «пакетной» сделки. По их мнению, итоги переговоров «создали благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем».

Участвовавший в переговорах Киева и Москвы замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович даже называл подписание соглашения о продолжении транзита российского газа «великим днем для энергетической безопасности Европы».

Оно позволило снизить тарифы для украинских потребителей, заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

При этом отказ от транзита мог бы привести к повышению тарифов на транспортировку газа для украинских потребителей в четыре раза, отметил он. Макогон подчеркнул, что введение в эксплуатацию российского газопровода «Турецкий поток» лишило Украину 15 млрд куб. м. транзитного газа в год.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказывал о газовых и угольных запасах на Украине. Он отмечал, что страна обеспечена всеми необходимыми природными ресурсами на отопительный сезон 2019-2020 годов.