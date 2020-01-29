Смена вех: в «ДОМ.РФ» новый гендиректор

Напомним, Плутник был назначен на должность генерального директора АИЖК в апреле 2015 года решением наблюдательного совета компании.

Реклама

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который избран главой наблюдательного совета компании, рассказал, что Мутко будет курировать в ДОМ.РФ ипотеку, развитие городской среды, а также заниматься проблемой дольщиков.

Комментируя назначение Виталия Мутко генеральным директором ДОМ.РФ, Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что Александр Плутник зарекомендовал себя как один из самых эффективных менеджеров страны. Под его руководством ДОМ.РФ стал мощным финансовым институтом развития, а коллектив научился успешно решать самые сложные задачи по развитию рынка жилищного строительства.

Кадры решают

Эксперты финансового рынка отмечают, что во многих проектах ДОМ.РФ стал первым, кто смог на высоком уровне реализовать проекты, которые стали примером по срокам и качеству реализации. В разы сократив персонал вверенного ему АИЖК, Плутник сделал ставку на профессионалов, благодаря чему ДОМ.РФ стал центром компетенций и создания стандартов как для финансового, так и строительного рынков. При этом, выступая за максимальную прозрачность работы финансового института, в качестве аудиторов ДОМ.РФ привлекает наиболее авторитетные международные компании.

В 2018-2019 годах ДОМ.РФ создал единый сервисный центр в Воронеже, обеспечивающий поддержку всех организаций развития (ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП). Он позволил создать единую инфраструктуру для координации четырех организаций, сократить издержки за счет перевода персонала в г. Воронеж, при этом сохранив качество предоставления услуг (бухгалтерия, кадровое делопроизводство, IT, закупки, контактный центр и др.) в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Отдельным направлением, которое курировал в ДОМ.РФ лично Плутник, уделяя внимание качеству подготовки молодых специалистов, является карьерный центр финансового института. В 2019 году различные программы стажировки в ДОМ.РФ прошли около 200 молодых специалистов. Почти половина из них остались работать в группе компаний ДОМ.РФ. При этом конкурс на стажировку составлял более 40 человек на место.

Эффективный институт

В соответствии с поручениями президента и правительства России ДОМ.РФ развивает направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

В итоге на сегодняшний день ДОМ.РФ стал крупнейшим (после ВЭБ) финансовым институтом развития, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.

В частности, за 2018 год на дивиденды направлено 80% чистой прибыли. В 1 полугодии 2019 года чистая прибыль выросла на 78% - до 10,2 млрд рублей.

В свою очередь, Единая информационная система жилищного строительства, оператором которой выступает ДОМ.РФ, зарекомендовала себя как эффективный инструмент мониторинга и аналитики рынка жилищного строительства, обеспечивающий его прозрачность и безопасность для покупателей.

Так, например, портал наш.дом.рф содержит информацию о каждом строящемся доме в России.

Кроме того, разработаны аналитические общедоступные сервисы, ведется единый реестр проблемных объектов, осуществляется ежедневный мониторинг перехода отрасли на проектное финансирование. Запущены и пилотные проекты по выдаче застройщикам разрешений на строительство через личный кабинет.

В рамках решения задачи по развитию рынка ипотеки и снижения ставки по ипотечным кредитам ДОМ.РФ выпускает однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), обеспеченные поручительством ДОМ.РФ.

Инструмент секьюритизации будет способствовать достижению целевых показателей национального проекта, предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%.

А это уже позволит нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и повысить доступность жилья для людей.

Также разработан механизм поручительства ДОМ.РФ по кредитам застройщикам, который позволит даже небольшим банкам кредитовать крупные проекты строительства жилья, Банком России снижен риск-вес по таким кредитам.

Как считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Плутнику на посту гендиректора ДОМ.РФ удалось выстроить устойчивую систему работы компании. «Банк ДОМ.РФ вышел из санации, причем досрочно. Выстроена стратегия работы по наращиванию финансирования жилищного строительства. Дальше остается это все переводить в более динамичное русло, делать Банк ДОМ.РФ современным, цифровым, при этом активно начать осваивать процедуры секьюритизации ипотечных кредитов», - сказал он ТАСС.

По мнению Аксакова, с приходом Мутко может произойти расширение работы ДОМ.РФ.

«Вполне возможно, что получат развитие идеи, связанные с индивидуальным жилищным строительством, с финансированием капитального ремонта, реновации в других регионах - то, что озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин», - отметил депутат.

Уполномоченный банк в жилищной сфере

В декабре 2017 года ДОМ.РФ был выбран в качестве инвестора в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Российский капитал», который в декабре 2018 года был переименован в банк ДОМ.РФ.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина на базе банка ДОМ.РФ создан уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Основные направления работы банка обозначены как ипотека и проектное финансирование, и сегодня он входит в топ-3 банков по кредитованию проектов, строительство которых осуществляется с использованием экскроу-счетов, а также является одним из крупнейших участников рынка ипотечного кредитования и занимает третье место по выдаче «семейной ипотеки».

Процедура финансового оздоровления Банка ДОМ.РФ была завершена досрочно.

В декабре 2019 года были успешно реализованы все мероприятия, предусмотренные планом участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в предупреждении банкротства. При том ранее предполагалось, что финансовое оздоровление банка будет завершено в 2025 году. В настоящее время банк перешел под общий надзор со стороны Банка России.

Ведущие рейтинговые агентства в 2019 году присвоили ДОМ.РФ высокие кредитные рейтинги со стабильным прогнозом. В январе кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило Банку ДОМ.РФ кредитный рейтинг на уровне АА- со стабильным прогнозом.

Еще одним важным направлением деятельности ДОМ.РФ является формирование в России цивилизованного рынка аренды жилья.

В мае 2016 года президент России поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов и ДОМ.РФ обеспечить реализацию пилотных проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций.

В 2019 году ДОМ.РФ реализован переезд федеральных органов власти в единый правительственный центр в «Москва-Сити». В башню «IQ-квартал» переместились центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи и их подведомственные организации.

Уже началась реализация высвобожденных зданий: недавно успешно завершились торги по комплексу зданий Минэкономразвития.

Для достижения целевых темпов строительства, установленных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», определены показатели по вовлечению ДОМ.РФ в срок до 2024 года в оборот 25,3 тыс. га неэффективно используемых земельных или подлежащих жилой застройке земельных участков до 2024 года, не менее 3,4 тыс. га в год.

Совокупный же объем земельных участков, вовлеченных за период с 2016-2019 годы, составил 12,6 тыс. га.

Создание комфортной городской среды

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» ДОМ.РФ разработал Стандарт комплексного развития территорий, который был одобрен проектным комитетом по национальному проекту. Разработаны и реализованы дизайн-проекты 12 общественных пространств в 11 городах, а также документы пространственного развития для регионов России: в их числе мастер-планы для Калининграда, Владивостока, Сергиева Посада и Свободного.

Также были организованы открытый международный конкурс на дизайн-проекты стандартного жилья и жилой застройки, международный архитектурный конкурс на концепцию парка «Тучков Буян» в Санкт-Петербурге, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2019 году был представлен первый Индекс качества городской среды, который был разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка. Впервые была утверждена методика и проведена первая оценка 1114 городов (из 1117).

Для обеспечения программы развития городской среды профессиональными кадрами запущена образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ. По поручению Президента РФ стала ежегодной, в 2019 году программа получила более 3000 заявок.

ДОМ.РФ также координирует работу Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, который обеспечивает защиту граждан, купивших жилье в новостройке.

Новый состав наблюдательного совета

28 января состоялось внеочередное общее собрание акционеров ДОМ.РФ. По его решению Александр Плутник вошел в новый состав наблюдательного совета госкомпании. Кроме того, в него включены Марат Хуснуллин и Владимир Якушев, Виталий Мутко, Алексей Моисеев, Азер Талыбов, Дмитрий Григоренко, Марина Ентальцева, Михаил Полубояринов, Максим Раскоснов.