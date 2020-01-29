Дальнобойщики заплатят больше: что изменится с 1 февраля

С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 4,3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства.

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В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов. Увеличится и стоимость набора социальных услуг. Она составит 1 155 тыс. рублей. По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

В набор входят обеспечение необходимыми медикаментами (889 рублей 66 копеек), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (137 рублей 63 копейки), а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127 рублей 77 копеек).

Впрочем, обещанная прибавка несущественная, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«В среднем индексация произойдет на суммы от 50 до 500 рублей, поэтому с поправкой на регулярный рост цен на товары и услуги это компенсация за низкий уровень жизни»,

— поясняет аналитик.

Еще одна хорошая новость — с 1 февраля россияне смогут поучаствовать в программе «Дальневосточный гектар». Она продлится по 1 августа 2020 года и распространится на Бурятию и Забайкалье.

Земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы во всех субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

С 1 августа 2020 года оформить заявку на свой гектар смогут уже не только дальневосточники, но и все россиянине.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. Он дал право жителям регионах Дальнего Востока выбрать участок в своих регионах.

По данным Федеральной информационной системы (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», с начала действия закона выдано почти 4,2 тысячи земельных участков площадью около 3,9 тысячи гектаров

Зато неприятная новость ждет пользователей московской подземки. С 1 февраля проезд в метрополитене подорожает.

Стоимость одной поездки увеличится на два рубля. Теперь при использовании карты «Тройка» придется заплатить не 38 рублей, а 40. Также возрастет стоимость и «Единого» — до 57 рублей.

«Повышение стоимости разового проезда на метро на 2 рубля вряд ли вызовет массовое недовольство, поскольку речь идет о совсем незначительной прибавке, больше похожей на неизбежную индексацию и попытку отыграть растущие затраты метрополитена на обслуживание регулярно инфраструктуры», — отмечает Жарский.

Водители-грузоперевозчики за каждый километр станут платить 2 рубля 20 копеек. Сейчас это 2 рубля 4 копейки. Предполагается, что в дальнейшем изменения тарифа будут происходить для них ежегодно в феврале. И это не очень хорошая новость.

«Рост стоимости затрат на перевозку грузов приведет к затратам со стороны поставщиков и торговых организаций, что скажется на росте цен на товары и продукты питания в магазинах», — предупреждает Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Новые правила с февраля будут действовать при увольнении сотрудников. Еще в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. В результате теперь при увольнении работник может выбрать форму справки — в электронном виде или в бумажном варианте.

«Пока эта мера, скорее всего, никак не повлияет на возможности соискателя по дальнейшему поиску новой работы. Сейчас все на уровне экспериментов и не упразднена традиционная трудовая книжка, новая форма скорее будет играть роль дополнительной информации о сотруднике и не более того», — говорит Жарский.

Еще одна новация, которая направлена на сокращение бумажного оборота, — с 1 февраля можно будет не забирать бумажный чек при покупке с помощью торговых автоматов. Если на устройстве имеется дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде. Нововведение направлено на упрощение обслуживания таких устройств.

С февраля повышаются пошлины на экспорт нефти. Так, тариф на экспорт углеводородов из России увеличится до $78,5, на высоковязкую нефть — до $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $23,5 за тонну, на темные — до $78,5.

«В целом я бы назвал изменения в феврале скорее косметическими и потому не ожидаю какого-либо серьезного влияния на жизнь россиян. Хотя отдельные категории получат некоторую поддержку: например, льготникам даже небольшая прибавка — приятная радость. Но в целом я бы не стал оценивать влияние как какое-то действительно сильное», — резюмирует Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».