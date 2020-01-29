Бизнес в опасности: коронавирус подтачивает экономику

Компания Starbucks временно закрыла свыше двух тысяч кофеен в Китае из-за вспышки заболевания коронавирусом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По всей стране у Starbucks насчитывается больше четырех тысяч заведений. В Китае у сети популярных во всем мире кофеен второй по величине рынок после США.

В компании пока не могут оценить ущерб. Однако вспышка коронавируса «существенно повлияет» на прибыль по результатам второго квартала и финансового года.

Ранее Starbucks приостановила свою работу в китайской провинции Хубэй, где проживают почти 60 млн человек, из-за угрозы распространения заболевания. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла такое же решение. Были закрыты кафе, которые находятся в эпицентре очага распространения вируса.

Аналогичные решения приняли KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

О вспышке нового коронавируса, который вызывает осложнения в виде пневмонии, стало известно в конце прошлого года. На данный момент число зараженных достигло более 6 тысяч. Всего от болезни скончалось свыше 130 человек.1239 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно, что случаи заражения зарегистрированы и за пределами страны.

Не только американские рестораны закрываются в Китае. О временном сворачивании своего бизнеса заявил и ряд автоконцернов.

Так, японский Honda Motor после китайского нового года не будет возобновлять работу двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях Шанхая из-за распространения коронавируса.

Такое же решение принял автоконцерн Toyota. Об этом передает в среду, 29 января, агентство Киодо.

Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля. И в настоящее время работа заводов остановлена. Ее предполагается возобновить после 10 февраля. Однако решение будет принято позже в зависимости от ситуации с заболеваниям в Китае.

British Airways также сообщила, что немедленно прекращает осуществлять все рейсы в Китай и из него. Об этом передает The Wall Street Journal. Она стала первой международной авиакомпанией, полностью остановившей сообщение с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.

Пока планируется, что запрет продлится до марта.

Как сообщает агентство Reuters, в Китай перестали летать United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific Airways и Finnair.

«Уральские авиалинии» отменили рейс из России на китайский остров Хайнань.

Также авиакомпания не будет осуществлять перелеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим. Как говорится в официальном заявлении, это связано с эпидемиологической ситуацией в Китае. На этих направлениях традиционно присутствуют туристические группы из Китая, сообщают в «Уральских авиалиниях».

Китайский коронавирус может привести к сбоям в производстве iPhone, которое в значительной степени сконцентрировано в КНР,

сообщало ранее агентство Bloomberg.

Большая часть смартфонов производится компаниями Foxconn (торговое наименование Hon Hai Precision Industry Co.) в городском округе Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Pegatron Corporation на сборочной площадке неподалеку от Шанхая. Обе эти точки расположены на расстоянии около 500 км от города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса.

«Я не могу представить себе такого сценария развития событий, в котором цепочка поставок не нарушается. Если произойдет хоть один значительный сбой в доставке сырья, в самом производстве, сборке, тестировании, грузовой перевозке — цепь нарушится», — цитировало Bloomberg аналитика Патрика Мурхеда.

Сообщения о временном уходе из Китая или о сложностях с выпуском товаров в стране будут появляться в ближайшие дни с завидной регулярностью, поскольку идет пора квартальных отчетов и менеджмент компаний будет вынужден реагировать на происходящие события и успокаивать инвесторов, говорит Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка».

Такие известные производители товаров, как Under Armour, Lululemon, Gap, PVH, VF Corp, Tapestry, Nike, Estee Lauder, по оценкам инвестбанка Credit Suisse, генерируют от 2% до 17% выручки в Китае, добавляет он.

Впрочем, пока что о своих планах относительно бизнеса в Поднебесной они не сообщали.

Эпидемия коронавируса в Китае может привести к снижению ВВП страны на 0,5-1%, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Однако удар придется и по всей мировой экономике.

Нынешнее продление новогодних каникул в КНР приведет к тому, что большинство предприятий в стране будут простаивать неопределенное время, количество произведенных товаров снизится, а значит, сократится и спрос китайских компаний на целый ряд позиций, говорит Деев.

«Учитывая, что Пекин является крупнейшим импортером для европейских, азиатских стран, для США и России, снижение спроса негативно отразится на мировом экономическом росте в целом. Непосредственно в числе пострадавших окажутся иностранные компании, чьи филиалы находятся в КНР. Быстрее всего негативный эффект почувствуют сферы туризма и перевозок – российский рынок туризма может потерять до 2 млрд. рублей. Теряют капитализацию авиакомпании по всему миру: Air China (-14,3%), Air France и American Airlines (-5%), Lufthansa (- 4%)», — говорит эксперт.

В числе наиболее пострадавших уже оказались сети казино, основной бизнес которых сосредоточен в Макао, отмечает также Максименко.

Количество посетителей в самую горячую пору в году, после празднования нового года по китайскому календарю, упало на 60%, что привело к обрушению капитализации таких компаний, как Wynn Resorts, Las Vegas Sands и MGM Resorts International на 2-8%, добавляет он.

«Оценки экономического ущерба от эпидемии до прохождения ее пика давать преждевременно, однако очевидно, что масштаб проблем может превысить тот, который был в период атипичной пневмонии (по оценкам Азиатского банка развития, он составил $59 млрд.). Предварительные оценки Аналитического кредитного рейтингового агентства показывают, что рост экономики Китая может замедлиться на 0,4-1,1 п. п.», — говорит Максименко.

Впрочем, главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова не склонна драматизировать ситуацию.

«Речи об уходе с рынка КНР компаний пока не идет, сейчас наблюдается только приостановка оффлайн-деятельности. На этом фоне, напротив, можно ожидать всплеска активности онлайн-торговли. Что касается влияния на ВВП КНР, то мы не ждем существенного снижения — максимум вирус при затягивании ситуации на 4-6 месяцев отнимет 0,2-0,3 п.п. Причем наиболее существенное снижение экономики можно ожидать в 1 кв., потом мы прогнозируем восстановление. В базовом сценарии мы не ждем ни глобального снижения цен на нефть, ни существенного падения спроса на нее. Все это в совокупности будет транслироваться в весьма скромный эффект на мировой ВВП и мировую торговлю», — успокаивает она.