Сплошной мат: что происходит с ценами на газ на Украине

Украинский газовый монополист «Нафтогаз» опубликовал цены на газ за январь 2020 года. Они пересчитаны по новой методике, которую утвердило правительство.

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Оптовая цена на газ с января 2020 года для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, составит 4,65 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку. Новая цена на 7% выше цены за предыдущий месяц и на 25% ниже расценок в январе 2019 года, отметили в «Нафтогазе».

Примечательно, что в команде президента Владимира Зеленского резко и нецензурно отреагировали на новые счета за газ. Цены для населения оказались на 1-2 тыс. гривен выше ожидаемых, указал советник украинского президента Игорь Новиков, показывая в социальной сети платежку за январь.

«Какого ***[черта]», — возмутился Новиков. По его словам, газовая компания закупила слишком дорогой газ и теперь это сказывается на простых смертных.

В настоящее время и европейские, и украинские хранилища заполнены газом. В ноябре 2019 газа Украина все-таки прекратила накачивать хранилища газом, на тот момент объем запасов был рекордным — почти 22 млрд кубометров. Тогда же страна начала отбор топлива, и уже по состоянию на 27 января запас сократился до 17 млрд кубометров.

Идет уже пятый год, как Украина обходится без российского газа. И просьбы о возможном возобновлении поставок из Киева не слышны. Во время переговоров по транзиту в прошлом году Украина и Россия обсуждали прямые поставки, однако дискуссия так и не привела к каким-либо результатам. В частности, по словам главы Минэнерго Александра Новака, страны обсудили вариант поставок в объеме 15 млрд кубометров в год. При этом предложение Киеву делала Москва, и не раз.

«Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс», — уточнил российский чиновник.

Россия даже предлагала скидку в 25%. При этом о возможной выгоде лично украинскому президенту Владимиру Зеленскому напоминал президент России Владимир Путин. Но это пока не помогло.

Траты во имя политики

В 2015 году на фоне политических разногласий Украина прекратила прямую закупку газа у России. С этого момента Киев получает реверсный газ из Европы. То есть газ идет экспортом из России в Европу по украинской трубе. Часть из этого Киев оставляет для себя.

Так, с начала 2020 года Украина начала приобретать газ у Польши — в сутки по 5,5 млн кубометров. На очереди Словакия и Венгрия. От польского терминала Украина готова принимать большие объемы, такие как 6,6 млрд кубометров газа в год. Это покрывает 80% потребностей украинцев, объяснял гендиректор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Перешедший на реверс Киев таким образом покупает тот же российский газ только через третьи руки и дороже.

Например, в ноябре 2018 года цены находились на максимуме. Средняя цена на импортный газ для Украины подошла к отметке $339 за тысячу кубометров (или 9,4 тыс. гривен по курсу на тот момент). В 2020 году цены, которые рассчитывает «Нафтогаз», привязаны к средним ценам на нидерландском газовом хабе TFF в течение 1-22 числа предыдущего месяца.

Закупка газа с помощью виртуального реверса действительно обходится дороже, поясняют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Сейчас никаких ценовых ориентиров относительно потенциальных поставок газа из России, а также подтверждения о каких-либо переговорах для их возобновления, напоминает в беседе с «Газетой.Ru» украинский эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Если брать ценообразование по старому контракту, то в основном реверсный газ действительно был дороже газпромовского, говорит он. По его оценке, переплачивали «значительно».

«Объемы переплат украинских трейдеров, я думаю, превышают $2 млрд. Даже больше, cкорее всего. Это за весь период», — резюмирует он.

Если реверс будет идти в 2020 году на тех же условиях — переплата останется в том же объеме, прогнозирует он.

«Стоимость газа по реверсу сейчас — почти на 100% — выше того, что может предложить «Газпром», — указал собеседник.

Между Киевом и Москвой тает лед

Если раньше перейти к прямым поставкам из России Киеву мешала политика, то с приходом Зеленского дело поменялось, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его оценке, возвращение к прямым поставкам газа из России Украина может вернуться даже в этом году. И для этого есть все политические предпосылки, считает эксперт. «Лед немножко растопился», — говорит он.

Повышение цены от «Нафтогаза» собеседник «Газеты.Ru» находит неожиданным. В Европе цены на газ падают, и таких низких расценок не видели уже давно, напоминает он. «Уже европейские аналитики строят прогнозы о падении до $100 за тысячу кубометров. А тут идет повышение ценника. В данном случае речь идет о том, что баланс у «Нафтогаза» не складывается, и поэтому они закрывают этот баланс ростом цен на внутреннем рынке», — говорит Симонов.

«То, что реверсный газ обходится дороже прямых поставок — вещь очевидная. Тут доказывать не надо, надо просто вспомнить логистику. Это российский газ, который покупается европейскими компании, после перепродается на Украину. Он по определению никак не может быть дешевле российского. Это все прекрасно знают, в том числе на Украине», — отмечает он.

К концу 2019 года Москва увидела готовность Киева возобновить прямые закупки. «Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую», — указывал в ноябре глава Минэнерго Александр Новак.

Однако уже в начале этого года в Киеве дали понять, что это не так.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам»,

— заявил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба агентству «Интерфакс-Украина».

Украинский чиновник также напомнил: задача состоит в том, чтобы Россия больше не использовала газ в качестве манипулятивного инструмента и шантажа, как это было до 2014-го.