Сезонное снижение: Минтруд хочет новый прожиточный минимум

Новая величина прожиточного минимума, согласно опубликованному предложению Минтруда России, может составить 10 609 рублей, что почти на 4% меньше предыдущей.

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Соответствующий документ появился 28 января на портале правовой информации. Его подписал новый глава ведомства из команды премьер-министра Михаила Мишустина — Антон Котяков. В настоящее время документ об установлении новой величины прожиточного минимума находится на стадии обсуждения.

В тексте предлагается понизить величину прожиточного минимума на 432 рублей для трудоспособного населения.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля», — говорится в документе.

Таким образом величина прожиточного минимума за последний квартал 2019 года в сравнении с предыдущим уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения – на 3,6%, для пенсионеров – на 3,3%, для детей – 4,2%, говорится в пояснительной записке. Там же ведомство рассказывает и о причинах такого решения.

Минтруд России ссылается на снижение цен на продукты питания, которые используются для расчетов величины прожиточного минимума. Это условный набор товаров, которого бы хватило россиянину для обеспечения самых минимальных условий проживания. В официальных документах этот набор известен как «потребительская корзина». В ней есть продовольственная и непродовольственная часть. Первая рассчитывается Минтрудом по средним ценам, которые предоставляет Росстат. Всего, согласно нормативам «корзины», объем потребления в среднем на одного россиянина в год составляет 290 кг «молочки», 126,5 кг хлебных продуктов и круп, 114,6 кг овощей и 60 кг фруктов, а также 58,6 кг мясных изделий и 18,5 кг рыбных продуктов.

В основном снижение обеспечило сезонное падение цен на овощи, указывают в Минтруде.

«Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины», — говорится в пояснительной записке.

Ведомство опирается на данные о ценах за октябрь-декабрь 2019 года в сравнении с июлем-сентябрем. В основном в цене упали овощи, которые занимают большую часть потребительской корзины. Так, картофель подешевел на 25,8%, капуста на 18,2%, морковь — на 29,3%, свекла — на 19,6%, репчатый лук на 27,4%.

Понижение цен на эти овощи в четвертом квартале действительно можно назвать сезонным, сказала в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

«Урожай собирают в сентябре. Исходя из этого для картофеля, свеклы, моркови, капусты характерно сезонное понижение цен в четвертом квартале», — пояснила она.

При этом в октябре 2019-го Росстат фиксировал продовольственную инфляцию в 0,2%. Цены пошли вверх после четырех месяцев снижения. Тогда сильнее всего дорожала гречка — на 7,3%. Однако вверх пошла и стоимость овощей. Например, на 23,5% повысились цена на помидоры, на 15,1% — на огурцы.

Между тем стоимость минимального набора продуктов в России к концу 2019 года практически вернулась к январскому показателю. В декабре 2019 года она составила 4 067,71 руб. Таким образом в течение года эта стоимость подорожала на два рубля. Текущий состав потребительской корзины действует до 31 декабря 2020 года включительно.

В России к величине прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты. Это выплаты пенсий, детских пособий, субсидии для оплаты услуг ЖКХ, а также различные пособия малоимущим гражданам. Этот показатель власти также используют для оценки уровня жизни россиян. Кроме того, «минимум» учитывается при разработке федеральных социальных программ, обоснования для минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Утверждение приказа не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов», — говорится в заключение.

Формально правда на стороне Минтруда, поскольку цены из продуктовой корзины понизились, минимальную корзину пересчитали, утверждает в беседе с «Газетой.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако учитывать при пересмотре таких важных показателей краткосрочные колебания цен неправильно, подчеркнул эксперт.

«Да, считают по четвертому кварталу, но там ведь и квартал еще не закончился, как те же овощи к новому году уже подорожали. Когда такие краткосрочные колебания есть, я считают, это нерационально и неправильно пересматривать прожиточный минимум», — сказал Николаев. Такая практика Минтруда должна быть пересмотрена, считает собеседник «Газеты.Ru».