«Цифровое» золото: что ждет рынок криптовалют в 2020 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой.

«Положение Telegram о том, что токены Gram выступают товаром, а не ценной бумагой, являются попыткой избежать экономической реальности», — говорится в официальном сообщении регулятора.

Представители комиссии также считают, что Telegram создает «искусственное различие» между покупкой Gram и их доставкой покупателю, что и должно, по мнению компании, сделать токены товаром.

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Ранее пользователи так и не смогли купить Gram, поскольку их не существовало на момент покупки. Но, по мнению американской комиссии, токены Дурова никогда и не будут реальными, так как представляют собой компьютерный код.

«Gram — это не товар первой необходимости. В отличие от золота, комиксов и пончиков Krispy Kreme, Gram не имеет внутренней ценности,

он зависит исключительно от усилий Telegram по созданию блокчейна», — добавили представители регулятора.

Между тем комиссия по ценным бумагам США уже не первый год ведет борьбу с криптовалютой создателя Telegram. В октябре прошлого года SEC добилась временного запрета на эмиссию и распространение криптовалюты Gram на территории страны.

«Тогда члены комиссии обвинили Дурова в том, что она нарушил законодательство США, когда начал продавать токены в качестве ценных бумаг. Они утверждали, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского закона о ценных бумагах. В итоге запуск монеты был отложен на неопределенный срок», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» исследователь криптовалют, член Bitcoin Foundation Александр Китченко.

Тогда SEC объявила о наложении временного судебного запрета на два офшора, которые предположительно проводили незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом. C января 2018 года они сумели привлечь более $1,7 млрд на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram, подсчитала комиссия. К тому моменту офшоры продали почти 3 млрд токенов покупателям по всему миру, в том числе более миллиарда Gram инвесторам в США.

Эксперт также отмечает, что и последним запретом на продажу Gram в качестве товара американцы пытаются заблокировать проект. По его словам, властям страны невыгодно, чтобы валюта вышла на национальный рынок.

«Поэтому следующим шагом может стать — постоянный запрет на монеты в США. Для проекта Дурова — это будет серьезный удар. Инвесторы, которые уже вложились в Gram могут потребовать свои деньги назад, что в итоге может привести к сложностям в реализации проекта», — не исключает собеседник «Газеты.Ru», добавляя, что пока перспективы монеты «крайне туманны».

Рынок для своих

Пока детище Дурова не может выйти на торги, другие криптовалюты демонстрируют положительную динамику. На торгах вторника, 28 января, Bitcoin поднялся выше психологической отметки $9 тыс. за монету. Это был самый заметный рост валюты с 14 января.

Всего же с начала года цифровая валюта показала 20% рост курса с начала года. По оценке аналитиков CoinDesk, подобными темпами актив в последний раз дорожал восемь лет назад — в 2012 году.

Примечательно, что за весь 2019 год Bitcoin сумел подорожать почти на 94% — с $3,7 тыс. до $7,2 тыс. При этом в июле цена электронной монеты ненадолго поднималась до $13 тыс.

Немного прибавили в цене и другие монеты. Например, Ethereum вырос в цене за последнюю торговую сессию на 3% — до $172,5 за монету, а курс Ripple поднялся на 1,5% — до $0,25.

Для части инвесторов критовалюты являются такой же «тихой гаванью» по типу золота, указывает Китченко. «Например, сейчас вспышка коронавируса также сыграла на руку крипте. Инвесторы ринулись покупать «цифровое» золото, чтобы защитить себя от рисков и диверсифицировать свои инвестиционные портфели.

Если вирус начнет еще больше распространяться, то тот же Bitcoin может вырасти до $15 тыс. за монету.

В том случае, если массовой эпидемии удастся избежать, то курс стабилизирует на текущих отметках», — прогнозирует эксперт.

В то же время на популярность актива оказывает влияние ряд факторов. В этом году на курс валюты может повлиять новый проект «Закон о криптовалюте 2020 года», отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Также есть вероятность, что регулированием криптовалют займется ФРС США, а это создаст дополнительное давление на цифровые монеты. При самом неблагоприятном прогнозе цена Bitcoin рискует опуститься до 6-7 тыс.», — не исключает аналитик.

С аналитиком согласен и создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. По его словам, выше 20 тыс. за монету валюта уже вряд ли поднимется, тем более в этом году. Поэтому пока драйверов роста и причин, как технических, так и тем более фундаментальных для этого роста не видно. Но Bitcoin очень спекулятивен и с учетом этого его динамика может оказаться непредсказуемой», — указывает собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, а стоимость цифровых активов могут повлиять изменения правил добычи криптовалюты, говорят аналитики. Дело в том, что Bitcoin работает на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех проведенных транзакциях. Выпуск же новых монет идет с помощью майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществленных после создания предыдущего блока.

Но с каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 Bitcoin за блок, в 2012-м — 25, а cейчас — лишь 12,5.

Эксперты не исключают, что уже в мае 2020 года вознаграждение майнеров снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение сократится, а спрос на электронные монеты вместе с ценой начнут расти. «Также есть вероятность, что мощности в Китае из-за вируса и действий властей снизятся, что также повлияет на объем предложения», — указывает Китченко.