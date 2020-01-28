Далеко не убежишь: почему Россия не может уйти от доллара

Доля доллара в расчетах между Россией и странами БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) сократилась с 79,9% до 50,4%, или на $17,45 млрд. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в исследовании динамики валютной структуры внешнеторгового товарооборота РФ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Рассматривались статистика за первое полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Большая часть этой суммы — $15,92 млрд — пришлась на российский экспорт, а $1,51 млрд — на импорт.

В целом из товарооборота России и БРИКС был выведен объем долларовых средств, сопоставимый с годовым товарооборотом России и Казахстана или бюджетом штата Канзас,

говорится в исследовании «Финэкспертизы».

«Если учитывать не только страны БРИКС, но и других внешнеторговых партнеров РФ, то в целом за первое полугодие 2019 года расчеты в американской валюте сократились на 4,9% — с 57,2% до 52,3%, или на $21,2 млрд. Эта сумма уже приближается к размеру годового товарооборота России с Японией или Польшей, а также сопоставима с бюджетами штатов Индиана или Коннектикут», — подчеркивают в компании.

Особенно заметно дедолларизация коснулась российского экспорта в страны БРИКС. Теперь лишь 35,2% российских товаров партнеры по группе покупают за доллары. По итогам первого полугодия 2018 года эта цифра составляла 85,5%.

Таким образом, доля долларовых расчетов за российский экспорт в страны БРИКС сократилась почти в 2,5 раза.

Партнеры переходят на расчеты в евро и в других национальных валютах. Так, доля оплаты в евро выросла в 27,6 раза (с 1,4% до 38,6%), в рублях — в 2,3 раза (с 9% до 21,1%), в других национальных валютах – на четверть (с 4,1% до 5,1%).

«Страны БРИКС, переходя на расчеты в национальных валютах, убивают двух зайцев. Так, Вашингтон в последние годы показывает всем, что готов применять доллар в качестве оружия даже против своих союзников, а переход на рубли, юани, рупии, рэнды и риал в международных расчетах укрепляется положение самой организации, которая была создана в противовес G7», — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Курс на последовательную дедолларизацию Россия выбрала в 2013 году после ухудшения отношений между США и Россией.

Но его результаты не такие впечатляющие, как хотелось бы.

Так, по сравнению с «досанкционным» 2013-м годом, к середине 2019 года доля американской валюты в товарообороте России со всеми странами-торговыми партнерами сократилась не так значительно — с 64,2% до 52,3%.

За это время торговый оборот в евро вырос с 17,3% до 24,2%. Доля рублевых расчетов увеличилась чуть менее заметно — с 17,2% до 20,5%. Транзакции в национальных валютах вообще едва заметно выросли — с 1,3% до 3%.

Основная статья российского экспорта — сырье. О том, что Россия из-за ненадежности доллара может перейти на расчеты за нефть в нацвалютах еще в конце прошлого года говорил министр финансов Антон Силуанов.

Частично уход от расчета в американской валюте за углеводороды произошел. В частности, при поставках в Европу. Однако полностью уйти от использования доллара в таких контрактах очень сложно.

Цены на углеводороды по-прежнему номинированы в американской валюте.

Как пояснял «Газете.Ru» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, риск курсовых колебаний — что рубля, что других валют — необходимо хеждировать. Но поскольку цены на энергоносители на мировом рынке исторически формируются в долларах, а страховать ценовые колебания — это значит тратить лишние деньги, отказ от доллара идет «туго».

Пытался сокращать долю доллара в резервах и Центробанк. Он начал активно делать это в 2018 году после введения санкций США против российского бизнеса.

В результате, если на начало 2018 года доля американской валюты в резервах составляла около 46%, то на конец первого полугодия 2019 года — 24,2%.

Долларовые активы ЦБ уменьшал в первую очередь в пользу юаня (занимает 13,2% в структуре резервов по итогам первого полугодия 2019 года) и евро (30,6%). Также регулятор докупал золото (19,1%).

Однако перевод резервов в китайскую валюту влетел ЦБ в копеечку. По расчетам аналитиков, из-за обесценивания юаня ЦБ не досчитался.как минимум $4 млрд.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, Россия и дальше будет пытаться уходить от расчетов в долларах, уверены эксперты.

В частности, Минфин РФ пересматривает валютную стратегию кредитования иностранных правительств, чтобы как выдавать больше кредитов в рублях, так и получать назад долги в национальной валюте. В первую очередь изменения коснутся работы со странами ЕАЭС. В дальнейшем министерство хотело бы распространить новацию и на других зарубежных партнеров.

По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Кроме того, ведомство планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) с 2020 по 2022 год.

Как отмечает Михаил Коган, в России уже создан национальный аналог глобальной финансовой системы SWIFT, и идет обсуждение его объединения с Трансграничной межбанковской платежной системой Китая. Интерес к этому проявляют в Индии, изучается вопрос выпуска объединенной цифровой валюты.

В перспективе доля расчетов в рублях между торговыми партнерами будут расти, уверен Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum. Однако основой доверия должна быть уверенность, что рубль не будет сильно девальвироваться, говорит он.

Впрочем, в устойчивость рубля российским экспертам верится с трудом.

Как заявил «Газете.Ru» Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets, вряд ли в ближайшее время мы увидим существенное увеличение доли рубля во взаимных расчетах.

«Роль национальных валют останется нишевой», — убежден эксперт.