«Год будет непростой»: что ожидает «Газпром» в Европе

Газопровод «Северный поток — 2» достроит российская сторона. Об этом сообщила зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова во время пресс-конференции European Gas Conferenceа в Австрии.

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В настоящее время проект реализован на 94%, построено более 2,3 тыс. км. Осталось проложить еще 160 км. «Северный поток — 2» представляет собой две нитки трубопровода, пролегающих по дну Балтийского моря. Труба идет из России в Германию.

Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.

«В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия»,

— сказала топ-менеджер.

По итогам 2019 года в страны дальнего зарубежья поступило 199,3 млрд кубометров газа, из них 382 млн кубометров было экспортировано в Китай, рассказала топ-менеджер «Газпрома». Показатели ушедшего года на 1,5% меньше «рекордных» цифр 2018 года, добавила Бурмистрова.

Тогда в дальнее зарубежье было направлено 243,3 млрд кубометров.

Препятствия на пути

Впереди у газового монополиста России будет сложный год — теплая зима и запасы «голубого топлива» скажутся на спросе, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. То есть удержать темпы экспорта в 200 млрд кубометров, о которых рассказали в «Газпроме», будет сложно.

В 2020 году на экономику «Газпрома» будет влиять ряд негативных факторов, рассказывает «Газете.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это переизбыток газа на рынке, который негативно влияет на поставки газа в Европу, а также теплая зима, из-за которой в отопительный сезон потребление этого топлива падает. Все это может повлиять и на цены, поэтому российский газовый монополист может не досчитаться по итогам года.

«Большим драйвером поставок в предыдущие годы были низкие цены на газ. После того, как цены на нефть обвалились, за ними полетели вниз и цены на газ», — отметил Юшков.

В 2020 году экспорт российского газа может быть ниже, считает он. Однако может появиться неожиданный бонус для «Газпрома», отмечает собеседник «Газеты.Ru». В 2019 году рынок для российского монополиста стал более конкурентным с увеличением доли сжиженного природного газа, но в этом году поставщики СПГ могут перейти на другие рынки из-за падения цен на топливо.

Они уйдут за более выгодными получателями. Например, американский СПГ может уйти в Южную и Центральную Америку и на азиатские рынки, особенно, если США заключат с Китаем торговое соглашение,

полагает Юшков.

«Год будет непростой. Теплая зима. Заметно снижение потребления газа в Европе. Спрос будет меньше, и в хранилищах газ на высоких уровнях. Выше, чем год назад. Все это снижает объемы поставок», — соглашается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

При этом цены падают, добавляет Пикин. По его словам, уже в этом году мы можем увидеть расценки в $100 за тысячу кубометров. «Это будут такие цены, которых «Газпром» уже лет 10 не видел. Если не больше», — подытожил собеседник «Газеты.Ru».

С другой стороны — введен «Турецкий поток», и это уже «маленькая геополитическая победа».

Достраивать «Северный поток — 2» могут с помощью трубоукладочной баржи «Фортуна», которая уже находится на месте — на территории Балтийского моря, указывает «Газете.Ru» Пикин. Она предназначается для строительства подводных трубопроводов, как «Северный поток — 2». Глубина трубоукладки — до 200 метров. Пикин предполагает, что завершение строительства может быть уже к лету 2020 года.

Ранее в отношении российского газопровода были утверждены ограничительные меры. В 2019 году в США приняли оборонный бюджет на следующий год, который предполагает введение санкций в отношении компаний-строителей «Северного потока — 2». До санкций у швейцарского трубоукладчика Allseas, который был партнером российского газопровода, еще оставался целый месяц. И компания еще успела бы доделать газопровод. Однако под гнетом американских рестрикций приняла решение, и моментально вышла из проекта, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На рестрикции неодобрительно посматривали и в Европе. Например, выступившего на той же конференции в Вене, что и топ-менеджер «Газпрома», главу австрийской компании OMV Райнера Зеле они не радуют.

«Меня беспокоит ситуация вокруг «Северного потока — 2». Как это возможно, что, вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой?» — заключил он.

В «Газпроме» в то же время намекнули и на политику, которая вмешивается в бизнес. «Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями», — отметила Бурмистрова.