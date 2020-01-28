Молоко, конфеты и мясо: что подорожает в 2020 году

Мясо, птица, молоко и молочная продукция в 2020 году могут вырасти в цене на 10-12%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, на который ссылается газета «Известия».

Реклама

Издание приводит расчеты замглавы управления макроэкономических исследований Виктории Павлюшиной. По ее словам, стоимость этих продуктов может увеличиться из-за роста издержек производителей. Так, с нового года повысились цены на сырье, тарифы на газ и электричество.

Молочная продукция проходит сертификацию в электронной системе «Меркурий» с 1 ноября 2019 года. А с 1 июня 2020 года начнет действовать обязательная цифровая маркировка таких продуктов. Это также может привести к росту стоимости продукции.

Подорожает и сладкое. Это произойдет из-за роста стоимости пальмового масла. Так, за последние полгода биржевые цены на него в мире выросли на 40%. Это вызвано повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности.

В итоге на 5-7% подорожают конфеты, мороженое, печенье, чипсы, считают в Аналитическом центре при правительстве.

Стоимость гречки увеличится из-за сокращения посевов.

О том, что целый ряд продуктов в России в 2020 году будет расти сильнее, чем инфляция, предупреждали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, в 2020 году инфляция в России составит 3,5-4%, прогнозировал Центробанк. В первом квартале она ожидается так и вовсе ниже 3%.

В 2019 году стоимость молока-сырья выросла на 9% и, как следствие, увеличилась цена на готовую продукцию: питьевое молоко за год подорожало на 7%, кефир, ряженка, творог — на 6 %, йогурт – на 8%, сметана на 7%, мороженое на 9%, полутвердые сыры на 10%, сливочное масло – на 11%, говорила ранее «Газете.Ru» заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

Эксперт тогда же заявила, что в 2020 году стоит ожидать дальнейшего увеличения цен на молочные продукты.

Связано это с введением цифровой маркировки. Темпы повышения цен, по ее словам, будут сопоставимы с ростом в 2019 году.

В первый год затраты переработчиков на маркировку вырастут на 20-25%. Они будут связаны с установкой необходимого оборудования, заказом новой упаковки и обязательным платежом за каждый QR-код — 50 копеек на единицу продукции.

«Например, для завода с объемом выпуска 200 тонн в сутки ежегодные затраты на молочный акциз составят 50 млн рублей. При том, что сейчас такое предприятие в год платит налогов на 220 млн рублей», — поясняла Петрова.

К тому же, по ее словам, из-за роста себестоимости молочной продукции после введения цифровой маркировки часть заводов может и вовсе закрыться.

Поддерживают эксперты и прогнозы Аналитического центра, касающиеся роста цен на гречку.

«Сокращение посевов и рост цены — явления ожидаемые, поскольку два предыдущих сезона производители работали с большими убытками из-за перепроизводства и низких цен. Если гречиха аграрию не дает ожидаемого дохода с гектара пашни, то он меняет севооборот заменяя посевы другими зерновыми, масличными или пропашными культурами», — заявлял «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В прошлом году стоимость гречки выросла на 45%,

отмечало агентство РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Эвотор».

Данные о почти 50-процентном росте стоимости гречки были получены на основе анализа чеков. Они были собраны с 50 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розничной торговли.

«Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — говорится в материале.

Официальная статистика приводит другие данные. Согласно Росстату, в среднем потребительские цены на гречку подросли с января по декабрь 2019 года на 34%.

Впрочем, говоря ранее о возможном росте цен на мясо, руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отмечал, что свинина в этом году может подешеветь — на 3-5%.

«Средние оптовые цены на свинину в 2019 году на 5-6% ниже, чем в 2018 году. Это связано с ростом внутреннего производства на 4,5% и с увеличением объема импорта на почти 50%. Цена же бройлеров сегодня примерно на 15-20% ниже, чем в начале года. И хотя производство мяса птицы не выросло, а экспорт находится примерно на уровне прошлого года, цены на мясо птицы падают под давлением низких цен на свинину», — пояснял «Газете.Ru» Сергей Юшин.

Зато, по прогнозам эксперта, будет подорожать говядина. Стоимость ее за последние пять лет выросла примерно на 25%.

«Но даже этот уровень не обеспечивает достаточной рентабельности для привлечения в производство крупного рогатого скота большого числа фермеров. Сроки окупаемости не опускаются ниже 12 лет. Молочное животноводство повышает производительность скота, а следствием этого является снижение поголовья», — пояснял эксперт.