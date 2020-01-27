«Харизматичный герой»: как «Ведьмак» заставил россиян читать

По просьбе «Газеты.Ru» Ozon проанализировал десятки тысяч заказов и выяснил как популярный сериал «Ведьмак» повлиял на продажи книг одноименного цикла романов. Аналитики выяснили, что чаще всего россияне покупают первые две книги из цикла, по которым и был снят сериал: «Ведьмак: Последнее желание» и «Ведьмак: Меч предназначения».

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«Информационное поле сильно влияет на спрос, и широко обсуждаемый сериал от Netflix не стал исключением», — отметили в компании.

С 21 до 28 декабря — в первую неделю после выхода сериала «Ведьмак» — продажи книг из одноименного цикла выросли в два раза относительно среднего значения в году. С 28 декабря и в течение всех январских каникул спрос стабильно держался на отметке +80% относительно среднего значения в 2019 году.

Если же сравнивать с 2018 годом, то за неделю, прошедшую с выхода сериала, россияне купили в 4,5 раза больше книг про «Ведьмака».

Похожие результаты предоставила и группа компаний «ЛитРес». В декабре прошлого год клиенты онлайн-ресурса приобрели в три раза больше сборников из цикла «Ведьмак», чем в ноябре. При этом в компании говорили, что в период с 22 по 29 декабря продажи книги возросли в 11 раз по сравнению с началом месяца.

В последний раз повышенный интерес сборник вызывал у россиян в середине лета. Это связано с тем, что 19 июля числа вышел первый тизер-трейлер сериала от Netflix.

Любопытно, что сериал привлек к чтению саги женскую аудиторию. В 2018 году всего около 30% покупателей книг про «Ведьмака» были женщины. Однако в декабре 2019 года их доля выросла до 50%, указывают в Ozon.

Это довольно распространенная тенденция для большинства книг, по мотивам которых были сняты успешные сериалы, отметил в разговоре «Газетой.Ru» психолог Андрей Зберовский. «Женщины чаще покупают книги после просмотра сериала или фильма по сравнению с мужчинами, поскольку для их психологии характерно выбирать уже знакомый продукт, в то время как мужчины предпочитают приобретать и воспринимать в основном новую информацию», — указал собеседник издания.

Кроме того, присутствие в сериале харизматичного персонажа также увеличивает продажи книг среди женской аудитории. «Женщины покупают книги, которые вызывают у них четкие ассоциации, включая образ харизматичного и сильного героя. Также нельзя исключать тот факт, что были новогодние праздники и женщина могла приобрести книгу в подарок своему мужчине», — сообщил психолог.

Необходимо отметить, что книги польского писателя Анджея Сапковского пользуются популярностью не только в России.

Благодаря сериалу «Ведьмак» в США будет дополнительно выпущено около 500 тыс. книг одноименного книжного цикла.

Представители издательской компании Orbit Books отметили, что после премьеры первого сезона шоу продажи всех форматов романа стали «феноменальными». В Америке также около половины читающей аудитории были представительницами слабого пола.

Сериал «Ведьмак» посмотрели 76 млн пользователей онлайн-кинотеатра Netflix. После премьеры компания заявила, что он поставил рекорд среди всех шоу сервиса и повысил продажи других произведений по франшизе. Успех картины настолько воодушевил команду Netflix, что корпорация решила порадовать пользователей мультфильмом о приключениях Геральта из Ривии. Он получит название «Ведьмак. Кошмар волка».

Впрочем, выход сериала спровоцировал интерес зрителей и к другим продуктам по мотивам саги. Так, число пользователей игры — третьей части «Ведьмак: Дикая Охота» после показа первого сезона увеличилось в несколько раз. Согласно данным Steam Charts, в период с 29 по 30 декабря на пике в «Дикую охоту» одновременно играло больше 94 тыс. пользователей, что стало новым рекордом. Похожие показатели у игры были более четырех лет назад — в мае 2015 года. Тогда максимальное число одновременных пользователей находилось на отметке чуть выше 92 тысяч игроков.

Игры по саге Анждея Сапковского остаются коммерчески успешными уже не первый год. К концу 2017 года, то есть в течение десяти лет с выпуска первой игры, CD Projekt реализовала более 33 млн копий игр серии «Ведьмак». В финансовом отчете за 2016 год исполнительный директор студии Адам Кичиньский указывал, что до конца 2016-го было продано свыше 25 млн копий игр франшизы. При этом третья часть игры была самой продаваемой во всей серии.

Тем не менее польская компания решила закрепить успех новой карточной игрой «Гвинт» по мотивам фантастической саги. Благодаря ей сервис цифровой дистрибуции GOG.com в 2017 году показал лучшие результаты за всю свою историю, получив $49,3 млн выручки.

«Любая визуализация рукописного произведения способствует росту его популярности. Так, было и с экранизацией «Властелина колец» и с любовным романом «50 оттенков серого», и с «Игрой престолов». Люди, увидев сериал, кино или, поиграв в игру, хотят узнать о понравившемся сюжете больше, поэтому активно обращаются к первоисточнику — то есть к книге», — заключил Андрей Зберовский.

Любопытно, что заключительный сезон «Игры престолов» также стал коммерческим подарком для ритейлеров. Особенную популярность товары, связанные с сериалом, на следующий день после показа первой серии. Тогда спрос на товары с символикой вырос в 2,5 раза. В поисковике такие товары искали активнее на 52% по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако сам рекорд продаж был установлен 19-20 мая, когда вышла финальная серия сериала. Так за несколько часов фанаты оформили 4,4 тыс. заказов.

Среди самых популярных товаров, которые заказывали фанаты сериала: блокноты с гербами великих домов Вестероса, разнообразные настольные игры по мотивам сериала, а также книги из цикла «Песнь льда и пламени».