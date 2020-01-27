Новое подорожание: как изменились цены на гречку

За год гречка в среднем подорожала на 45%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Эвотор».

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«Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — говорится в материале.

Сильнее всего ядрица подорожала в Пермском крае — на 91%, считают аналитики. В Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае стоимость килограмма крупы за тот же период увеличилась на 82%. В других регионах она дешевела. Например, цены упали на 12% в Еврейской автономной области. В Чукотском округе — на 8%, в Ямало-Ненецком — на 5%, Ненецком — на 3%.

Данные о почти 50-процентном росте стоимости гречки были получены на основе анализа чеков. Они были собраны с 50 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розничной торговли.

Между тем официальная статистика приводит менее впечатляющие данные. Согласно исследованию Росстата, в среднем потребительские цены на гречку подросли с января по декабрь 2019 года на 34%.

В годовом выражении (с декабря 2018-го по декабрь 2019-го) крупа поднялась в цене на 32,5%, свидетельствуют данные статистического ведомства.

Так, если в декабре 2019 года килограмм крупы гречневой-ядрицы стоил 64,26 руб., то в январе 2019-го — 47,84 руб. В декабре 2018 года стоимость составила 48,47 руб. за килограмм. То есть

крупа подорожала почти на 16 рублей.

В Москве, например, в декабре 2019 года гречка стоила 85,72 руб. За год она подорожала на 14,5% с 74,86 руб. за килограмм.

До этого в середине 2019 года производители гречки предупреждали торговые сети о том, что поднимут цены на 20-50%. В ведении Росстата есть и данные о средних ценах производителей. Согласно им,

средние цены сельхозпроизводителей за 1 тонну гречихи за год повысились на 83%.

Так, в январе-декабре 2019 года тонна крупы в среднем стоила 13770,71 руб., а в тот же период 2018 года — 7520,23 руб.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов в беседе с «Газетой.Ru» основной причиной подорожания называет сокращение посевных площадей гречихи.

«Рост цен действительно впечатляющий, что в ритейле, что в оптовой торговле. В оптовом звене был и сильнее рост. За последние полгода примерно гречиха подорожала с 22 до 42 рублей, то есть на 91% за второе полугодие. Причины довольно просты — это скромный урожай гречихи, то есть того, из чего производят гречку. Ничего трагического не происходит», — сказал он.

По словам Сизова, повышение стоимости в оптовом звене долго «размазывается» по розничным ценникам. «Все растягивается в связи с перезаключением контрактов. Я думаю, мы можем увидеть еще несколько месяцев довольно высоких темпов роста», — добавляет директор «Совэкона».

Гречка — это очень специфически дешевый товар с ограниченным количеством регионов, которые производят эту культуру. В предыдущие годы цены на гречку были высокие, из-за чего производители активно ее выращивали и увеличивали площади посевов. После ее стало очень много, цены упали, продолжает эксперт. Однако исторически это не самые высокие цены, подчеркивает эксперт. Если взять данные нескольких последних годов, то цены окажутся существенно ниже, чем они были, указывает он.

Мнение эксперта подтверждают данные Росстата. Например, в 2015 году гречка стоила в среднем 70,42 руб. за килограмм, в 2016 — 85,23 руб., в 2017 году — 57,47 руб. Именно в 2017-м был рекордный сбор крупы — более 1,5 млн тонн, тогда же производители максимально увеличили посев — до 1,7 млн га.

Минимальный урожай

Такую же оценку причины скачка цен на гречку дают в «Руспродсоюзе». По их данным, за 2019 год средний рост цен на гречневую крупу в рознице составил 28%. И это произошло за счет сокращения посевных площадей на фоне крупного урожая до этого.

«Сокращение посевов и рост цены — явления ожидаемые, поскольку два предыдущих сезона производители работали с большими убытками из-за перепроизводства и низких цен. Если гречиха аграрию не дает ожидаемого дохода с гектара пашни, то он меняет севооборот заменяя посевы другими зерновыми, масличными или пропашными культурами», — ответил исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

При этом текущее повышение розничных цен может быть «отложенным повторением оптовой динамики». Так объясняют в ассоциации рост цен, ссылаясь на сложные процедуры согласования изменения с торговыми сетями.

Согласно прогнозу аналитиков «Прозерно», урожай 2019 года, когда посевные площади составили 806 тыс. га, может стать минимальным за пять лет. Лидером по площади посевов гречихи в России является Алтайский край.

Тем не менее в ушедшем году на рынке крупы прослеживалась высокая волатильность, свидетельствуют данные анализа Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). При этом производство гречихи в 2019 году сильно превысила потребности рынка, которые оценивались в 350-380 тыс. тонн, указывали эксперты. Так, в сельскохозяйственном году 2018/2019 (длится с июля по июнь) было произведено 467 тыс. тонн.

Запасов гречки хватит на всех, успокаивают эксперты. В «Руспродсоюзе» корреспонденту «Газеты.Ru» ответили, что о ситуации, при которой товар бы отсутствовал на полках, в настоящее время речи не идет. Тем не менее цены меняются, и некоторым гречка может быть не по карману.

«В условиях рыночной экономики и открытых рынков дефицита по данной крупе, как и по другим продовольственным товарам, не может быть ввиду того, что увеличение цены снижает спрос и таким образом меняется потребление, выравнивая баланс между спросом и предложением», — заключает Востриков.