Рубль против доллара: в чем хранить сбережения

Большую часть своих сбережений глава Сбербанка Герман Греф держит рублях. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». «Но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — добавил Греф.

По его словам, в данный момент российская нацвалюта достаточна стабильна, поэтому хранить сбережения лучше всего в рублях.

В последнее время рубль действительно уверенно чувствует себя на биржевых торгах. Так, официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,29 рубля. Не отстает и американская валюта, курс которой стал меньше на 14,84 копейки, упав до 61,8 рубля.

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При этом рубль демонстрирует положительную динамику с конца весны прошлого года. Повышение цен на энергоресурсы и замедление темпов роста потребительских цен в России в мае подняли биржевые значения рубля. По итогам 2019 года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США — с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

К евро рубль за год также заметно подрос. С начала января евро подешевел на 10 рублей или на 14%. Если в начале 2019-го за евро давали 79,2 руб., то в конце декабря показатель достиг 69,2 руб. за «европейца».

В этом году тренд на укрепление рубля продолжится, прогнозируют финансисты.

По данным аналитиков HSBC, рубль прибавит в цене еще 7% и станет «лучом света» среди валют развивающихся рынков.

Схожие оценки приводит также Bloomberg. В первом полугодии этого года российская валюта может повторить успехи уходящего года, свидетельствует опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров. По данным издания, большинство аналитиков поставили российскую валюту на первое место по ожидаемой доходности среди валют других развивающихся стран. Следом за ним идут нацвалюты Индонезии, Бразилии и Индии.

Агентство указывает, что накопление нефтяных сверхдоходов позволило России увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП до самого высокого уровня с 2010 года. Вдобавок правительство имеет двойной профицит бюджета и текущих счетов. При этом оба показателя находятся на самом высоком уровне как минимум за десять лет.

Однако часть специалистов все же предрекают рублю менее значимые высоты. Среди ключевых факторов, которые могут негативно сказаться на отечественной валюте, аналитики называют снижение спроса на нефть на международных площадках, замедление мировой экономики, а также пролонгацию и введение новых санкций против России.

«Это может привести к ослаблению рубля до 67-70 за доллар. Защищать нацвалюту от девальвации в 2020 году будет низкий уровень инфляции, а также профицит бюджета», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Рубль всегда ведет себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам, указывал основатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

«Российская валюта может и укрепляться, и падать — и вероятность и того, и другого сценария примерно одинаковая. Также стоит смотреть на стоимость нефти — помимо политики, она является вторым значимым фактором, влияющим на рубль.

Стоит произойти какому-то серьезному потрясению на нефтяном рынке и падению цен, и мы увидим доллар и по 80, и по 90 рублей. Все-таки другого инструмента противодействовать низкой цене на нефть экономисты пока не придумали», — пояснил Егор Клопенко.

Любопытно, что ряд аналитиков делали и более радикальные прогнозы в отношении рубля. На Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сообщил, что в обозримом будущем курс доллара рискует вырасти до 200 рублей. По его словам, Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Именно этот инструмент создает основной спрос на иностранную валюту.«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — отметил эксперт.

Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). С этой целью Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту. Укрепившийся в результате выросших экспортных доходов курс рубля ослабевает, и достигается его стабильность вне зависимости от колебаний цен на нефть.

Несмотря на стабильность рубля, россияне пока не спешат хранить сбережения в родной валюте. По данным свежего рейтинга «РИА Новости», соотечественники в среднем хранят на депозите в банке около 200 тыс. рублей. За девять месяцев прошлого года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%.

Самый высокий показатель по размеру среднего депозита — в Москве. В столице он составляет более 822 тыс. рублей.

В других регионах сумма менее впечатляющая. В Санкт-Петербурге средний депозит почти вдвое меньше — 421 тыс. руб. В топ-5 вошли Магаданская область — 318 тыс. рублей, Камчатский край — 261 тыс. рублей, Сахалинская область — 248 тыс. рублей, Чукотский автономный округ — 229 тыс. рублей.

Меньше всего денег на депозитах в Чечне (8,5 тыс. рублей), Ингушетии (9 тыс. рублей), Дагестане (22 тыс. рублей) и Туве (27 тыс. рублей) Всего россияне хранят на вкладах порядка 29,4 трлн рублей. За последние девять лет показатель, по данным ЦБ РФ, вырос втрое.