Киев и Донецк: где продукты дешевле

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты в Киеве и самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Отчет о своих покупках в супермаркетах он выложил на YouTube.

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В список продуктов мужчины в основном вошли овощи, фрукты, мясо, хлеб, а также молочные продукты. Как оказалось, хлеб киевлянам обходится дешевле примерно на один рубль. В Киеве он стоит 11,5 гривны (29 рублей), в то время как в Донецке — 11,81 гривны (30 рублей). Сметана тоже выгоднее в столице Украины, и разница уже более существенна и составляет около 10 гривен (25,5 рубля).

Но есть и продукты, которые в супермаркетах Киева стоят дороже. Например, помидоры, картофель и апельсины в Донецке продают дешевле. За килограмм томатов в Киеве придется отдать 80 гривен (204 рубля), а в столице ДНР — 76 гривен (195 рублей). Разница на цитрусы еще больше: за килограмм апельсинов в Донецке нужно заплатить около 30 гривен (75 рублей),в то время как в Киеве — 37 гривен, что эквивалентно 94 рублям. При этом огурцы и болгарский перец в киевских магазинах можно купить на несколько гривен дешевле.

Цены на мясо зависят от его вида. Так, за 100 грамм говяжьего филе в Донецке нужно отдать 47,5 рубля (18,7 гривны) против 18 гривен в Киеве (45,7 рубля). Однако корейка свиная обойдется дешевле жителям самопровозглашенной республики — 10,2 гривны за 100 г (25,9 рубля). Киевлянам придется заплатить 14,9 гривен (37,8 рубля).

В итоге блогер пришел к выводу, что продуктовая корзина жителей ДНР стоит дешевле.

Блогеры уже не первый раз проводят рейды по супермаркетам в соседних странах и сравнивают цены на продовольствие. В начале октября прошлого года другой украинский видеоблогер Иван Проценко провел аналогичное расследование, закупив одинаковый набор продуктов в Киеве и Саратове. Мужчина специально снимал ролик в течение недели и сравнивал цены ежедневно, чтобы получить, по его словам, более объективные данные.

В результате цены на ряд овощей оказались ощутимо выше в Киеве, чем в Саратове. Например, больше всего Проценко удивила стоимость картофеля. Из ролика блогера следует, что самая дешевая картошка в Киеве стоила 14 гривен (35,7 рубля), а в Саратове в три раза дешевле — 12 рублей. Украинец даже назвал ее «золотой».

Картофель действительно с каждым годом становится все менее доступным для украинцев. Осенью прошлого года Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей провела мониторинг цен и отметила, что лидером подорожания в овощной корзине стала картошка. Согласно данным Госстата, в июле-августе, то есть в самый сезон, стоимость килограмма выросла в розничных сетях вдвое — до 20 гривен (52 рубля). На начало сентября средняя цена килограмма этого овоща по стране составила 15,8 гривны (41,6 рубля).

Таким образом, за год картофель подорожал в два раза.

Зимой цены на овощ претерпели незначительные изменения. По данным Госстата, стоимость килограмма составила 17 гривен (43,3 рубля).

Блогера поразили цены и на другие товары. Рис в Киеве стоил от 20,95 гривны (55,15 рубля), в российском городе — от 59 рублей. За литр молока в украинской столице нужно отдать минимум 18,16 гривны (47,81 рубля), в российском магазине — 41,9 рубля. Цены на макароны в киевском магазине начинаются от 42,53 гривны (112 рублей), в саратовском — 50 рублей.

Тогда Проценко не делал выводов, почему на Украине стоимость продуктовой корзины оказалась выше аналогичного пакета в Саратове. Однако за него анализ провели власти страны, указав на высокий уровень инфляции. Так, по данным Госстата Украины, в 2019 году показатель составил 7,9%. Для сравнения: в России в прошлом году инфляция достигла уровня 3%. Ниже показатель был лишь в 2017 году и из-за рекордного урожая равнялся 2,5%.

Любопытно, что украинские власти в высокой инфляции не видят особых проблем. По мнению главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина, формальное выполнение цели по инфляции может негативно отразиться на экономике. «Механистично-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции (без оценки воздействия на народное хозяйство в целом) создало серьезные проблемы экономике и заложило опасные мины замедленного действия для ее функционирования в ближайшие несколько лет», — предупредил Данилишин в Facebook.