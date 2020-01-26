За американским паспортом: сколько стоит родить в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует окончательно запретить «родильный туризм» — въезд в страну с целью дать гражданство рожденному в ее границах ребенку. Об этом говорится в новых правилах получения виз, сообщает Associated Press.

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Изменения касаются виз типа B, которые выдаются для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Теперь власти хотят наделить сотрудников Госдепа правом отказать в выдаче документа, если они считают, что заявитель получает визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку. «Это поможет устранить преступную деятельность, связанную с индустрией «родильного туризма», — отмечается в новых правилах.

На собеседовании на получение виз работники консульства не имеют права спрашивать о беременности. Тем не менее они должны будут выяснить, для чего женщина собирается ехать в страну.

Новые американцы

По подсчетам американского Центра иммиграционных исследований, в США ежегодно рождаются 36 тыс. детей иностранцев, в то время как местные жители не спешат становиться родителями.

В 2019 году темпы прироста населения в стране были признаны самыми медленными за столетие. В период с 2018 по 2019 год население США выросло всего на 1,5 млн человек. Эксперты тогда пришли к выводу, что замедление темпов естественного прироста напрямую связано с демографическими проблемами: снижением рождаемости и увеличением смертности.

Для воспроизводства населения американские семьи должны иметь 2,1 ребенка, тем не менее сейчас средний показатель составляет 1,73 человека. При этом заметно растет число женщин, которые решаются на рождение первенца после 35 лет. Еще 15 лет назад средний возраст рожениц не превышал и 30 лет.

«Женщины откладывают материнство сугубо по экономическим соображениям. Сейчас абсолютное большинство американок, которые имеют медицинскую страховку от работодателя, все равно платят за ведение беременности и восстановление после родов. Эта сумма может превышать пятизначную цифру, поэтому родить в США не каждому по карману», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

Средняя стоимость контракта на ведение родов составляет около $11 тыс., подсчитал в конце прошлого года Business Insider.

Итоговая сумма может увеличиться до $30 тысяч, если учитывать уход, оказанный до и после беременности.

Между тем средний ежемесячный доход женщины в первом полугодии составил $3,3 тыс., свидетельствуют данные Бюро статистики труда США.

Плата за гражданство

В отличие от американцев иностранцы готовы платить не один десяток тысяч долларов за то, чтобы их ребенок стал гражданином США. Дело в том, что 14-я поправка к Конституции США предполагает, что любой ребенок, появившийся на свет на территории Америки, автоматически получает гражданство. При этом в документе не указано, что его родителями должны быть американцами.

Быть гражданином США довольно выгодно: ребенок имеет право на образование, социальную помощь от государства и официальное трудоустройство. «Но есть и самый интересный пункт, из-за которого Трамп и пытается закрыть въезд беременным.

По наступлении 21 года ребенок может подать прошение на воссоединение с семьей и по упрощенной системе оформить грин-карты ближайшим родственникам. То есть матери специально едут в США, чтобы за счет ребенка бросить якорь», — отметил Торнтон.

За последние 20 лет посредством якорной миграции в страну въехали почти 9 млн человек или около 3% от общего населения США, добавил эксперт. По данным аналитического центра Pew research centre, почти 70% легальных иммигрантов в стране — это воссоединившиеся семьи. Только в 2017 году по такому принципу в страну въехали более 820 тыс. человек.

Подобный способ миграции популярен у норвежцев, китайцев и россиян. Как рассказали «Газете.Ru» в одной из компаний, которая занимается организацией родов в США, спрос на услугу среди россиянок стабильный.

«Чаще всего россиянки едут рожать в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Экономичнее всего выходит родить ребенка в Майами: стоимость услуги стартует от $12,5 тыс. В нее входит ведение беременности доктором, услуги клиники и проведение самих родов. Кроме того, в пакет входит помощь по оформлению визы, подбор жилья и авиаперелета», — отметили в агентстве.

В другом агентстве корреспонденту «Газеты.Ru» назвали аналогичные цены. Минимальный пакет на проведение родов составил $11,9 тыс. Туда входило содействие в получении визы, договор с госпиталем, оформление документов на малыша и трансфер. Если же женщине необходим переводчик, аренда квартиры и консультация врачей перед родами, то цена услуги возрастает до $20 тыс. Также в компании есть премиум пакет услуг за $60 тыс., в который входит уход за женщиной и ребенком до и после родов.

По статистике компании, в год в США рождаются примерно 8-10 тыс. русских малышей.

Но тем, кто владеет английским языком и сам не раз самостоятельно ездил в США, роды могут обойтись дешевле. По словам Екатерины, которая родила малыша в 2018 году в одной из клиник Майами, стоимость контракта на роды обошлась в $7 тыс.» В пакет входил договор с врачом на проведение родов, оплата палаты и услуг госпиталя, а также перевод документов на английский язык. Больше врачам мне ничего не пришлось платить», — вспоминает собеседница «Газеты.Ru».

Однако в США есть способ родить ребенка бесплатно. В законодательстве сказано, что медицинские госпитали обязаны принять пациента в случае крайней необходимости безвозмездно, если тот въехал в страну по легальной визе. Роды попадают в этот список.

Этим способом до недавнего времени пользовались россиянки, которые специально приезжали в Штаты на маленьком сроке беременности, рассказала «Газете.Ru» Елена Тихонова, которая уже более десяти лет проживает с мужем в Бостоне. » Главное условие — чтобы о беременности не догадались представители таможенного контроля при въезде в страну, иначе есть риск вернуться обратно. Есть еще один минус — если обман раскроется и власти решат, что вы специально скрыли факт беременности, чтобы родить, то вас могут внести в черный визовый список и навсегда закрыть въезд в США», — указывает она.

Елена сама рожала второго ребенка в США и отмечает, что практически не платила за роды. «Страховка моего мужа от работодателя распространялась и на членов его семьи, так что роды и пребывание в палате после операции покрывались. Но я заплатила около $500 за несколько походов к врачу на поздних сроках беременности», — добавляет собеседница «Газеты.Ru».

Существует и более радикальный вариант сделать своего ребенка гражданином Америки. Для этого нужно родить на борту самолета.

В ряде государств действует закон, по которому ребенок автоматически получает гражданство страны, в воздушном пространстве которого тот родился. В этом случае действует так называемое «право почвы». И в США такой принцип работает.

Но в Штатах есть и условие, по которому рождение ребенка должно быть оформлено в стране, где был зарегистрирован борт авиакомпании, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист, адвокат Андрей Некрасов. «В соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, воздушные суда имеют национальность того государства, в регистр которого занесены. Поэтому в странах, где действует «право почвы», я бы советовал ориентироваться на принадлежность самолета, а не на воздушное пространство страны, где произошли роды», — подчеркнул юрист.