Меняем Турцию на Крым: Кипр блокировал санкции против России

Кипр блокирует новые санкции Европейского союза против нескольких чиновников из Крыма в попытке заручиться поддержкой Брюсселя для более жестких действий против Турции — из-за решения Анкары проводить бурение в кипрской исключительной экономической зоне, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

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Никосия отрицает, что связывает эти два вопроса, и говорит, что ей просто нужно время для анализа предложенных ограничительных мер против крымских чиновников.

«Между двумя режимами санкций нет никакой связи. Мы находимся в процессе рассмотрения информации, предоставленной в отношении связанных с Украиной санкций», — заявил представитель министерства иностранных дел Кипра Деметрис Самуэль.

Кипр обвиняет Турцию в незаконном бурении в поисках нефти и газа в своих территориальных водах. ЕС подготовил базу для санкций против Турции, включающих запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, но отложил этот вопрос, чтобы дать Анкаре время изменить курс.

ЕС же согласился добавить в черный список еще нескольких чиновников из Крыма, но санкции требуют единодушной поддержки со стороны всех 28 государств-членов Евросоюза, а Кипр заблокировал процесс.

«То, как Кипр поддерживает Россию, сильно раздражает его друзей и партнеров. Это тем более удивительно, поскольку Кипр пользовался беспрецедентной поддержкой и солидарностью со своими партнерами по ЕС в течение последних нескольких месяцев — в споре с Турцией», — сказал один из дипломатов ЕС.

Второй дипломат, также говоривший на условиях анонимности, сказал, что Польша и Германия были среди тех, кто подталкивал Кипр к прекращению блокирования новых санкций против крымских чиновников.

«Киприоты хотели ввести санкции против Турции за бурение и были разочарованы тем, что это требует времени. Вот почему они вмешиваются в санкции против Крыма»,

— указал европейский политик.

В декабре прошлого года Греция раскритиковала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), о том, что Анкара не прекратит разведку энергоносителя и бурение на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра.

Это заявление стало началом скандала — греческая делегация, возглавляемая замминистра энергетики Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода TANAP. Афины назвал турецкую сторону «главным нарушителем международного права в Средиземноморском регионе».

«Продолжающееся нарушение Турцией международного права, иногда протекающее с озвучиванием угроз, подрывает стабильность и интересы всех народов региона. Происходящее также демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства — краеугольному камню мирного сосуществования государств и основополагающему условию европейской перспективы», — говорилось в заявлении МИД Греции.

Лично президента Турции Афины обвинили в превращении мирного проекта в инструмент «демонстрации военной риторики».

«Мы надеемся, что руководство Турции понимает: уважение принципов международных законов — это не выбор, а безусловное обязательство», — подчеркнули в МИД Греции.

В июне 2019 года тогдашний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что действия турецкой стороны в ИЭЗ Кипра неприемлемы, поэтому Анкара будет наказана жесткими санкциями.

«Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо»,

— отметил Юнкер.

Премьер Греции Алексис Ципрас также пообещал, что Турция ощутит последствия, если факт бурения в исключительной экономической зоне Кипра подтвердится.

Ципрас рассказал, что разговаривал с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Они решили, что тот, кто нарушает права Греции, тот пренебрегает и правами Кипра, а следовательно и Евросоюза, а значит понесет наказание.

В турецком МИД ответили, что решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны не исправит ситуацию. В турецком министерстве подчеркнули, что эти санкции не повлияют на действия страны в Средиземноморье. Турция заявила, что продолжит бурение, так как имеет «равные права на ресурсы Кипра».