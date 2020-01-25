Богатых не тронут: почему Давос не стал прорывом

Этот Всемирный экономический форум в швейцарском горнолыжном курорте Давос был 50-м по счету и собрал около 3000 участников из 117 стран, в том числе глав 53 государств и правительств. Также на ВЭФ прибыли миллиардеры из 36 стран мира, включая Россию.

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Форум в Давосе нередко называют «мировым правительством», формирующим глобальную повестку. Формат мероприятия тем не менее не предполагает распоряжений и постановлений. Тем не менее итоги форума заслуживают внимания, поскольку действительно влияют на последующие действия властей во всем мире.

Одна из проблем, которая обсуждалась на форуме, — климатические изменения. Противостояние в этом вопросе между властями и бизнесом с одной стороны и гражданским обществом с другой персонифицировалось самым очевидным образом. Президент США Дональд Трамп топил за бизнес, а эко-активистка Грета Тунберг пугала, что от нынешнего поколения политиков остался исключительно грязный «углеродный след», как от пролетевшего самолета.

Оставить в жизни углеродный след

Что вышло из это противостояния? Первой выступила на форуме Тунберг. Она призвала мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива, чтобы спасти планету от последствий глобального потепления.

Тунберг считает, что власть имущие не слышат экологов, в лучшем случае — слышат, но бездействует. «Когда наш дом горит, бездействие тех, кто у власти, только раздувает пламя», — возмущалась Тунберг.

Но Трамп в ответ на это дал понять, что к нему претензий быть не должно. В США прекрасная экологическая ситуация. А вот кого и надо наказывать — это другие страны и целые континенты.

Волны приносят к тихоокеанскому побережью США тонны мусора из других стран, сетовал Трамп на итоговой пресс-конференции в Давосе.

При этом известно, что США игнорируют решения Парижского соглашения по климату, цель которого ограничить загрязняющие выбросы.

Посмотреть «вживую» на Тунберг приехал в Давос российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Мы уже дошли до ситуации, когда несчастные дети вроде Греты ругаются со сцены крупнейшего мирового форума. Но все эти разговоры так и остаются разговорами. На самом деле никто ничего не делает», — заключил Дерипаска, совладелец алюминиевых активов.

Миллиардеры, принцы и нищие

Вторая не менее болезненная проблема, которая обсуждается в Давосе из года в год, — это неравенство доходов. Она особенно очевидна на давосской «ярмарке тщеславия», куда миллиардеры слетаются на личных самолетах, а номер в отеле может стоит 10 тысяч франков за сутки.

По данным ООН, с 1980 года неравенство в доходах в большинстве регионов мира резко выросло.

Доля богачей в России в 1990 году составляла 10% от общего числа населения, а их доходы — 23% от валового национального дохода, но к 2016 году доходы состоятельных россиян выросли до 46% от ВВП. В начале 2019 года личные активы 11 богатейших людей в нашей стране насчитывали более $10 млрд. В настоящее время 35% всех российских богатств сосредоточено в руках 100 человек, в то время как процент тех, кто живет за чертой бедности ($180 в месяц), увеличился с 11,9% в 2010 году до 14,3% в 2019-м, а это почти 21 миллион граждан России.

На глобальном уровне цифры еще больше впечатляют. В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось $8,7 трлн. В то же время данные ежегодного отчета об уровне доходов домохозяйств более чем в 200 странах показали, что совокупное состояние 4,6 млрд человек, среди которых миллиардеров нет, не превышает отметки в $8,2 трлн.

Об этом говорится в докладе фонда Oxfam International. Эксперты публикуют исследование каждый год накануне форума в Давосе.

Его авторы указывают, что это «огромный разрыв», попутно утверждая, что темпы роста экономического неравенства давно вышли из-под контроля властей.

В качестве возможных мер исследователи называют увеличение налогов для богатого населения и обеспечение наиболее уязвимых групп правом голоса по вопросам, которые влияют на их жизнь.

Но в решении и этой горячей проблемы прогресса нет. Наибольший перекос в доходах наблюдается в развивающихся странах Африки и Латинской Америке.

А в России, как признал помощник президента по экономике Максим Орешкин, неравенство имеется, но его уровень снижается. «Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини [индекс неравенства доходов] в России плавно сокращается», — сообщил чиновник, выступая на одной из дискуссионных площадок Давоса.

Планета «цифровых аутистов»

Наконец, третья проблема, мимо которой не готовы пройти ни миллиардеры, ни бедные, — это цифровая революция. Ее блага очевидны. Труд стал более эффективным, а скорость получения информации растет. Инновации и цифровые технологии стали напрямую влиять на образ жизни человека, на его профессиональные стратегии. Не всегда в лучшую сторону.

Дело в том, что человеческий мозг не успевает за потоком информации и это создает проблемы для всех.

Для самих людей, для экономики, бизнеса, для правительств. «Личностная трансформация в цифровую эру» — эта тема была предметом обсуждения на «деловом завтраке» Сбербанка.

Его глава и модератор дискуссии Герман Греф пригласил поучаствовать в беседе об издержках цифровизации экспертов со всего мира: Наире Вудс, декана Школы госуправления им. Блаватника в Оксфордском университете, Сьюзан Дэвид, содиректора Института коучинга Гарвардской медицинской школы, автора книги «Эмоциональная гибкость», Якоба Френкеля, предправления JPMorgan Chase International, Рэя Далио, основателя инвесткомпании Bridgewater Associates.

Греф отметил, что сейчас у людей становится все «больше выбора и все меньше определенности». И непонятно, как оставаться востребованным в этом мире, как приспособиться к новым цифровым реалиям и стать успешным.

Руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов представил факты, доказывающие, что человеческий мозг всегда выбирает то, что проще. Например, картинка с Ким Кардашьян проще для восприятия, чем текст научной статьи. Поэтому мозг, скорее всего, зафиксирует свое внимание на фотке Кардашьян. А текстом статьи не заинтересуется.

Вот таким путем человечество сейчас и развивается: от системного книжного мышления к простым образам, к визуализации всего и вся.

«Мы наблюдаем эскалацию примитивного контента и переживаем фундаментальную трансформацию — переезжаем из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из цивилизации системного мышления переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет места аналитическому мышлению», — сказал Курпатов.

В результате человечество сейчас, по сути, переживает «эпидемию цифрового аутизма», считает эксперт. И как в таких условиях стать успешным? Тенденция такова, что мир все больше разделяется не только на богатых и бедных. Но еще и на глупых и умных.