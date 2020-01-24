Помощник Кремля: что сможет сделать Орешкин на новом посту

В пятницу, 24 января, стало известно о переходе бывшего министра экономического развития Максима Орешкина на работу в Кремль. Он стал помощником президента России. Это стало самым предсказуемым назначением. Эту должность Орешкину прочили сразу после того, как правительство ушло в отставку.

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Функционал экс-министра в Кремле также очевиден. Хотя еще официально не определен. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, полномочия Орешкина (как и еще двух назначенцев — Владимира Мединского и Дмитрия Козака) будут распределены не позднее 27 января.

«Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении, кто чем будет заниматься», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь добавил при этом, что у Орешкина, по всей видимости, будет практически тот же функционал, что и был у Андрея Белоусова, который до назначения в правительство первым зампредом работал помощником президента по экономическим вопросам.

То есть Орешкин будет теперь главным ответственным в стране за экономический рост, хотя формально за это отвечает правительство.

Чиновник возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 года по 21 января этого года. Он был назначен министром после того, как его предшественник Алексей Улюкаев был задержан и впоследствии осужден на восемь лет.

Ночи длинных ковшей не будет

На посту министра Орешкин запомнился как молодой перспективный управленец. По крайней мере, откровенно одиозных решений, как у Максима Решетникова, пришедшего на место Орешкина, у него не было.

Имя Решетникова, напомним, занимавшего в 2016 году должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития, связывают с «ночью длинных ковшей», когда в Москве были снесены десятки торговых павильонов, признанных якобы самостроем.

Впрочем, при Орешкине также принимались неоднозначные решения, так статистическое ведомство, формально считавшееся независимым, окончательно перешло в подчинение Минэкономразвития.

В итоге разногласий в прогнозах между Минэком и Росстатом стало меньше и экономический рост в министерских сводках стал убедительнее, точнее, стал выглядеть убедительнее.

ВВП постоянно рос: в 2016 году — на 0,3%, в 2017- м — на 1,8%, в 2018 - м — на 2,5%. Но к концу карьеры Орешкина в правительстве кривая роста экономики по итогам 2019 года ушла вниз, составив 1,3%.

При этом другой важнейший показатель — индекс потребительских цен — при Орешкине планомерно снижался.

Но для чиновника тема инфляции всегда была только лишним поводом для разногласий с Центробанком. Как известно, ЦБ, в отличие от Минэка, не в ответе за экономический рост в стране. А за инфляцию в ответе. В итоге ЦБ зажал рост цен, но слишком дорогой ценой. Через поднятие стоимости денег это привело к сворачиванию кредитования в банковском секторе.

Орешкин был категорически против жесткой кредитной политики главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

На новом посту Орешкину придется «быть над схваткой» — то есть искать баланс между либерализацией ключевой ставки ЦБ, кредитованием и ростом цен на товары и услуги.

С Центробанком министр расходился и в оценке уровня закредитованности россиян. Он видит в этом угрозу стабильности. Но ЦБ, наоборот, не считает рынок потребкредитования перегретым. Орешкин настаивает на том, что если ЦБ не ограничит потребкредитование, Россию в 2021 году ждет рецессия.

Если это случится в самом деле, то Набиуллина ничего не потеряет, а главный по экономике в РФ может лишиться должности. При этом его возможности влиять на экономику или хотя на политику ЦБ весьма ограничены.

«Изменение должности Орешкина не окажет влияния на политику ЦБ РФ», — скептичен Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Остаться «фаворитом Путина», как оценил Орешкина Bloomberg, помощник президента сможет при условии, что сбудется его же собственный прогноз по росту ВВП. Он возможен в этом году на уровне 2%, утверждал он. И обещал сделать все возможное, чтобы это сбылось. И далее рост должен быть все выше и выше.

При этом официальный прогноз, заложенный в бюджет, — 1,7%. Этой разницы в 0,3% Орешкину хватит, чтобы сохранить пост. Хотя никто не отменял цель, обозначенную президентом, — расти не ниже мировых темпов, то есть 3,5% в год.

Правда, в те времена, когда Крым еще не был в составе России и не были еще введены санкции Запада против России, Кремль ставил задачу обеспечить рост ВВП в 5%.

Перетряска правительства ради ВВП

Но о такой роскоши сейчас остается только мечтать. И маловероятно, что перетряска правительства и новые назначения в Кремле кардинально смогут изменить экономику. Хотя частичные улучшения возможны.

«В составе нового правительства мы видим рост числа эффективных менеджеров, что позволяет рассчитывать на разрешение проблем с «пробуксовкой» финансирования нацпроектов, ускорения их имплементации и появления реальных эффектов поддержки роста экономики», — говорит Покатович.

Импульс со стороны госинвестиций может дать кратковременный эффект, и это позволит экономике РФ в 2020 году вырасти на 1,5-2%, добавляет эксперт.

Тем временем более значительное ускорение экономического роста в этом году видится маловероятным. Те меры социально-демографической поддержки, которые были обозначены в послании президента,

не смогут в этом году переломить слабый потребительский спрос, без чего значительный рост ВВП невозможен.

Усиление внимания к социальной сфере со стороны государства экспертам видится необходимым. Однако процесс выхода уровня жизни населения из зоны стагнации будет длительным, а реальное восстановление потребительского спроса можно будет увидеть только ближе к 2022 году.