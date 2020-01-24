Аренда «крадет» доход: почему в Москве невыгодно учиться

Студентам без собственной квартиры невыгодно учиться в Москве и Санкт-Петербурге. Такой вывод делают эксперты «Авито Работа».

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В ходе исследования они сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в четвертом квартале 2019 года. В среднем по стране они составили около 32 600 рублей в месяц.

В крупных городах можно зарабатывать больше.

Так, студенты могут получать в Москве почти 44 700 000 тыс. руб. в месяц, Санкт-Петербурге — 39 000 тыс. руб., а Екатеринбурге — 34 500 тыс. руб.

А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 тыс. рублей), Ульяновске (24 400 тыс. руб.) и Ижевске (25 100 тыс. руб.).

Однако в столице и других крупных городах студентам придется больше тратиться и на аренду.

В Москве учащимся нужно отдавать в среднем 78% от зарплаты, чтобы снять однушку.

Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду может уйти 56% средней зарплаты. В «северной столице» снять квартиру можно за 22 тыс. рублей.

Затратно учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).

Наиболее доступны квартиры для аренды у студентов из Тольятти, Барнаула и Воронежа.

Снять здесь можно «однушку» чуть более чем за треть зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно. Так, арендные ставки в Тольятти составляют 9,5 тыс. рублей, в Барнауле и Воронеже — 10 тыс. рублей.

Средние же зарплаты студентов в этих городах составляют 27,400 тыс. рублей в Тольятти и Барнауле и 26,700 тыс. рублей — в Воронеже.

«Стоимость аренды действительно выросла за последний год, а доходы граждан (и студентов в том числе), если и выросли, то незначительно. При этом возможности для заработков в Москве и Санкт-Петербурге для студентов намного лучше, чем в регионах, — и с точки зрения выбора, и с точки зрения уровня заработка», — комментирует Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Между тем аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов предупреждает, что стоимость аренды квартиры, размер зарплаты и прочие экономические факторы не должны влиять на выбор учебного заведения.

«Действительно, Москва и Санкт-Петербург одни из самых дорогих по расходам на жилье и проживание городов в России, но здесь же и располагаются самые рейтинговые высшие учебные заведения, учиться в которых является целью большинства молодых людей», — говорит он.

Учеба в таких заведениях дает возможность потом устроиться на более престижные вакансии и завязать нужные знакомства.

Так, на первых местах рейтинга по качеству обучения в России находятся преимущественно вузы, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Список их почти не меняется. В число престижных заведений вход Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

«Очень часто на начальном этапе обучения студенты решают свой квартирный вопрос за счет помощи родителей или родственников, которые выступают в роли помощников по поиску наиболее подходящего варианта или предоставляют временно свое жилье, если есть свободное пространство. Кроме того, данные выводы не учитывают, что помимо аренды квартиры для единоличного пользования есть многочисленные варианты аренды комнаты в квартирах большей площади – в крупных городах, где стоимость жизни высокая, большая часть студентов ищут варианты совместной аренды и делят комнату пополам – в этом случае затраты существенно ниже», — говорит Антонов.

Так, в среднем аренда комнаты в Москве в пределах ТТК может составить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от ремонта и качества жилья.

Таким образом затраты студента на месяц аренды жилья не превысят 12-20 тысяч вместе с «коммуналкой».

«Это уже вполне адекватная сумма, в случае если студент подрабатывает курьером или продавцом-консультантом в свободное от работы время – при среднем заработке от 40 до 45 тыс рублей, у него остается достаточно средств и на другие расходы», — обнадеживает Антонов.