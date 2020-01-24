Тюрьмы на продажу: Минюст Украины ищет деньги

На Украине придумали, как найти деньги на современные изоляторы. Министерство юстиции страны намерено продать ряд тюрем. Столько исправительных учреждений стране не нужны. Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 министр юстиции страны Денис Малюська.

«Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем»,

— отметил чиновник.

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По его словам, во многих городах следственные изоляторы исторически размещены в центральных частях.

«Их основная стоимость — это земля, которая под ними находится. Нам нет никакого смысла содержать наши учреждения в центрах городов. Например, в Одессе огромная территория и крайне запущенные помещения. Мы с удовольствием могли бы построить современные учреждения за пределами города или в промышленных зонах за средства, вырученные от продажи недвижимости в центре города», — рассказал он.

На данный момент, по его словам, ведутся переговоры, чтобы определить объекты, которые больше всего интересуют потенциальных покупателей и инвесторов.

«Возможно, мы будем продавать не все объекты полностью, а частично. Например, это может речь идти об Одессе, где четыре отдельных земельных участка, которые размещены рядом», — сообщил Малюська.

По его словам, сейчас разрабатываются идеи, как направить большинство поступлений от продажи не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство, чтобы можно было пустить деньги в инфраструктуру.

Такую идею министр высказал после того, как в середине января побывал в Лукьяновском СИЗО в Киеве. В следственный изолятор чиновник нагрянул с проверкой без предупреждения. И ему там не понравилось. Лукьяновское СИЗО, как отметил Малюська, разрушается от сырости, там нет достаточной вентиляции.

При этом это не первое за последнее время заявление министра, касающееся реформирования исправительных учреждений в стране.

Так, до этого он озвучивал идею введения на Украине частных СИЗО.

Это позволит решить проблему с ужасающим состоянием украинских следственных изоляторов.

«По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте», — рассказывал в конце прошло года Малюська.

Однако украинские эксперты назвали инициативам Минюста страны неоднозначными. Например, идею о частых СИЗО там оценили как узаконенное разделение на богатых бедных даже за решеткой.

А денег, которые мог бы получить Минюст Украины за распродажу исправительных учреждений, вряд ли хватит для создания новых тюрем и следственных изоляторов.

Строительство новой тюрьмы, например, в Киеве на две тысячи человек стоит около $30 млн. Ни старые объекты в центральных частях городов, ни земля, на которой они стоят, столько не стоят. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал бывший глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Как заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» украинский политолог Алексей Якубин, в Минюсте своими последними заявлениями пытаются имитировать деятельность.

По его словам, условия в СИЗО часто хуже, чем в тюрьмах. Однако идеи о частных СИЗО, которые звучат сегодня из уст официальных лиц, больше похожи на фантазии, считает Якубин.

Эксперт не исключил, что в идее распродать часть исправительных учреждений может быть и коррупционная составляющая. Например, Лукьяновское СИЗО в Киеве расположено в удобной части города.

На Украине практически все тюрьмы переполнены, заявил «Газете.Ru» украинский политолог Ростислав Ищенко. Поэтому, что и зачем министр собирается продавать, непонятно.

«Надо не распродавать, а достраивать», — считает он.

При этом для воплощения на практике идеи частных СИЗО даже нет соответствующего законодательства, а также какой-либо продуманной и стройной концепции,

отмечает он.



Как заявил «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, в целом тюрьму можно превратить во что угодно. Например, сделать ее торговым центром или даже общественной баней. Возможно и обратные превращения. Так, в США небольшой городок Лейк-Плэсид в северной части штата Нью-Йорк часть олимпийских объектов приспособили под тюрьмы.

«Однако вопрос в цене. Вряд ли от продажи тюрем удастся выручить на Украине достаточные средств, чтобы построить новые следственные изоляторы», — сомневается Коренев.

Единственный способ привлечения средств в эту отрасль — работа заключенных, считает Сергей Старенький.

«В исправительных учреждениях содержится около 50 тысяч осужденных, которые являются работоспособными, которые могут работать, которые должны работать. Государство должно загрузить их работой для того, чтобы все предприятия, которые сейчас в колониях, зарабатывали средства для ремонта колоний. У нас в государстве, к сожалению, осужденные, во-первых, не загружены работой, во-вторых, не обязаны возмещать средства на содержание», — говорит Старенький.

Как заявил Радио НВ глава общественной организации Альянс украинского единства Олег Цвилый, нужно наладить рабочий процесс осужденных.

«Можно делать кровати-трансформеры для больниц. Они стоят много, а сделать их не сложно. Можно делать военную форму. Те деньги, которые заключенные заработают, их также потратят в системе», --предлагает Цвилый.