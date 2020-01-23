Почему нефтянка отдувается за всех, или Как увеличить доходы бюджета

Реализация тезисов послания президента РФ Владимира Путина с 2020 по 2023 год потребует порядка 4 трлн рублей из федерального бюджета, заявил на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин.

Реклама

Глава кабмина уже поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов для реализации положений послания президента.

Где взять триллионы

Собственно задача по изысканию дополнительных средств неоднократно рассматривалась чиновниками.

Например, в 2018 году обсуждалось предложение изымать ежегодно 500 млрд рублей сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей. Такая мера, по мнению экспертов, является наиболее приемлемой. Так как ставка налогообложения в горно-металлургической и химической отраслях составляет всего 7%, тогда как у основного донора бюджета – нефтегазовой отрасли, налоговая нагрузка выше в несколько раз.

При этом рентабельность в горно-металлургической и химической отраслях выше.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подтвердил, что глава государства согласился проработать идею изъятия сверхдоходов российских металлургов. В 2018 году правительству удалось сверстать бюджет без привлечения средств из дополнительных источников и реализация данного предложения была отложена.

Наблюдатели полагают, что вероятность того, что власти вернутся к идее изъятия сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей, весьма высока.

В последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли, отмечают авторы исследования из VYGON Consulting. При этом в других рентных секторах действующая система никак не изымает сверхдоходы от изменения рыночных условий, утверждают они.

Налоги могут платить не только нефтянники

Нефтяные компании за 2018 году заплатили налогов в 5 раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые.

Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти. Даже с учетом льгот налоги составляют порядка 60% от цены нефти.

На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого ПАО «Газпром», составляет 30-40%, для независимых производителей этот показатель значительно ниже – 15-23%), а вот у металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10% в цене реализации продукции, говорится в исследовании.

По оценкам VYGON Consulting за последние 5 лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики (кроме угля) при значительно более низкой рентабельности EBITDA.

А ведь конъюнктурные сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики, указывают эксперты.

Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке.

Так, в России из-за олигопольного положения на рынке рентабельность по EBITDA телекомов в среднем за последние 5 лет составляет около 38%. Этот показатель заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний.

Мировой опыт

В 2018 году средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51% - это рекордное значение за последние 5 лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 трлн руб. в год в зависимости от применяемого показателя для нормирования.

Несырьевой сектор также обладает значительным потенциалом поступлений.

Если нормировать рентабельность банковского сектора в 2016-2018 гг. к среднему уровню предыдущих периодов в 19%, то в среднем за те же 5 лет сверхдоходы составили порядка 450 млрд руб. А корректировка показателей рентабельности отечественных телекомов до уровня США может позволить изъять еще 115 млрд руб.

Таким образом, отмечают в VYGON Consulting, общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб., что почти вдвое превышает объем льгот нефтедобычи.

Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является глубоко ошибочным, настаивают авторы исследования.

Многим становится очевидна вся несправедливость текущей налоговой системы, от чего возникают разговоры о необходимости перераспределения налоговой нагрузки.

Более взвешенный подход, учитывающий особенности всех отраслей, позволит оптимизировать структуру налоговых изъятий в нефти и в то же время решать задачи увеличения бюджетных доходов без использования таких чувствительных для населения мер, как рост ставки НДС, пенсионного возраста и т.д, уверены эксперты.