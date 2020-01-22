«Взять последний кредит»: как Киев избавится от МВФ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова допустила возможность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. «Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — написала министр в среду на своей странице в Facebook.

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То есть, план такой: взять кредит у МВФ в очередной раз, погасить его и все предыдущие кредиты, выданные на несколько лет вперед, и больше в долги к фонду не влезать.

По примеру Польши

Маркарова заявляет о желании не копить долги не в первый раз. Еще в ноябре прошлого года министр высказывалась в таком же духе. Тогда она говорила о возможности для Украины закончить программу сотрудничество с МВФ к 2023 году.

«Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — говорила Маркарова.

Она уточняла тогда, что действующая программа сотрудничества позволит провести ряд реформ и по их завершении выйти из сотрудничества с МВФ, «как в свое время это смогла сделать Польша».

План главы минфина действительно амбициозный, учитывая в какой зависимости находится Украина от траншей фонда. Напомним, Киев подсел на кредиты МВФ в сентябре 1992 года. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов долларов.

По данным Нацбанка Украины, долги страны только перед МВФ, не считая других международных кредиторов, составляют сейчас 269,311 млрд грн, или более $10 млрд.

Между тем вопреки позиции минфина президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжать сотрудничество с МВФ, а фонд называл «надежным партнером Украины». До этого в мае 2019 года он признавал, что страна затягивает с реформами, которых от Киева ждут иностранные кредиторы. Однако ради транша обещал их ускорить. В частности, ранее украинские власти анонсировали большую приватизацию и земельную реформу.

Но выполнять условия МВФ (ради получения очередного кредита) Украине становится все сложнее. В соответствии с соглашением между Украиной и фондом, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий с 2020 года. Еще один проблемный момент в отношениях МВФ и Киева — это попытка оспорить прошедшую в декабре 2016 года национализацию Приватбанка, принадлежащего Игорю Коломойскому.

Окружной административный суд Киева отменил национализацию. В итоге государству пришлось инвестировать около 160 млрд грн ($6 млрд) для восстановления платежеспособности банка.

Дают взаймы, чтобы утопить

В последнее время в Украине растет недовольство по поводу условий, которые предъявляют стране западные кредиторы. В частности, в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на дорогие займы.

Сотрудничество Украины с фондом загнало страну в долговую яму, заявлял ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, властям Украины необходимо отказаться от него.

По словам руководителя Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин, поскольку торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным кредитным организациям выгодно давать займы под высокие проценты. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов, полагает эксперт.

«МВФ дает кредит только для того, чтобы мы вернули предыдущие долги, выполняли политические и экономические требования США, а также быстро продали транснационалам землю, порты, ж/д и объекты критичной инфраструктуры», — заявлял и депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Кардинально решить проблему долговой зависимости страны от международных кредиторов предлагал украинский олигарх Игорь Коломойский. Он призывал президента страны Владимира Зеленского отказаться от погашения долгов фонду.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно»,

— заявлял он ранее в комментарии для Financial Times.

При этом США и ЕС следует просто списать внешний долг Украины, считает олигарх. «Это ваша игра, ваша геополитика (Запада). Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — считает бизнесмен.

Но очевидно, что без сотрудничества с МВФ Украине будет сложно поддерживать экономический рост, выполнять соцобязательства и гасить гигантский внешний долг. Погашение займов и выплаты процентов — это основная статья расходов в бюджете 2019 года. На эти цели было потрачено более 400 млрд гривен, более 40% доходов госбюджета. Внешний государственный долг Украины на ноябрь 2019 года составлял $38,95 млрд.