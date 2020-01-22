«Останется ржаветь в ангарах»: что будет с Boeing 737 MAX

Американская корпорация Boeing рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине текущего года, говорится в пресс-релизе на сайте компании. До этого концерн планировал вернуть в строй машины до конца зимы 2020 года.

Тем не менее в корпорации добавляют, что пока не готовы дать гарантии по срокам, а заявление «можно считать лишь прогнозом».

Как утверждают в Boeing, в новом сообщении учитываются как уже известные риски, так и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в процессе сертификации самолета. Кроме того, новый срок подразумевает «тщательную проверку регуляторами каждого шага в процессе сертификации». Вдобавок до середины лета компания планирует разработать программы подготовки пилотов.

Реклама

«Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет. Мы знаем и сожалеем о продолжающихся трудностях, которые запрет на полеты 737 MAX доставил нашим клиентам, регуляторам, поставщикам и авиапассажирам», — сказано в пресс-релизе компании.

Новый ориентир, объявленный Boeing, показывает, что полеты самолетов 737 MAX возобновятся намного позже, чем рассчитывали авиакомпании и отраслевые аналитики. В итоге авиакомпании могут столкнуться с недостатком самолетов в пиковый летний сезон второй год подряд, подчеркивают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«Для авиаотрасли задержка сроков чревата дополнительными издержками. До череды происшествий Boeing производил почти 600 машин в год подобного класса.

Его главный конкурент Airbus пытался закрыть спрос за счет увеличения выпуска собственных бортов A320, однако ряд авиалиний все равно испытывают нехватку лайнеров, что в итоге негативно сказывается на мировом росте авиаперевозок», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

За год Airbus поставила авиакомпаниям 863 самолета по сравнению с 800 годом ранее. Спрос на машины был столь масштабным, что вопреки традиции авиаконцерн не стал приостанавливать производство на своих фабриках на время рождественских праздников. Рабочие трудились без традиционных выходных, чтобы в срок успеть выполнить все заказы.

В то же время у Boeing сотрудники вынужденно отдыхали. За год компания смогла реализовать всего 345 самолетов. Для сравнения в 2018 году авиаконцерн продал 806 бортов. При этом на протяжении 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, однако к концу октября 2019-го его по этому показателю обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus заключил контракты на продажу 15 193 лайнеров семейства A320.

Примечательно, что перенос сроков инвесторы отреагировали молниеносно. Акции Boeing в ходе торгов на американской бирже Nasdaq потеряли 4% и торговались на уровне $311 (минус 4,03%). Вместе с тем значительно просели акции основных поставщиков Boeing — General Electric и Spirit AeroSystems. Их акции также упали на 1,1% и 3,2% соответственно.

Не пускают в небо

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта прошлого года по всему миру после двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии. Тогда их жертвами стали суммарно 346 человек.

После череды катастроф в компании признали, что причиной инцидентов стал сбой в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует угол подъема носа самолета в полете. Тогда же Boeing заявил,что полностью обновил программное обеспечение и устранил неполадки.

Тем не менее вскоре был обнаружен ряд новых проблем. Федеральное управление гражданской авиации США нашло в Boeing 737 MAX неполадку, связанную с обработкой данных бортовым компьютером. Она влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора. Как писал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Boeing приняла решение полностью переписать софт для самолетов 737 MAX.

Но на этом проблемы не закончились. В начале этой недели в Boeing признали, что обнаружили новые недоработки, влияющие на безопасность полета. Во время технической проверки выяснилось, что у самолетов 737 MAX некорректно работает система, которая призвана проверять работоспособность некоторых агрегатов перед полетом.

«На 737 MAX обрушился целый ряд проблем, которые невозможно решить лишь мелкими доработками, но корпорация пытается их всеми силами заштриховать и выпустить самолет в небо, чтобы хоть как-то сократить свои издержки и вылезти из долгов. В этом есть смысл, поскольку кредит доверия у Boeing огромный и авиакомпании все равно будут выстраиваться в очередь за 737 MAX, несмотря на его подмоченную репутацию. Но до тех пор машина останется ржаветь в ангарах», — заметил Гусаров.

Между тем пока Boeing пытается вылезти из долгов за счет взятия новых кредитов. На этой неделе Boeing запустил переговоры о кредите в $10 млрд.