«Турецкий поток»: в Молдавии и на Украине считают убытки

Национальный оператор Молдавии «Модовагаз» выпустил официальную позицию в отношении первых итогов запуска проекта «Турецкий поток». В компании называют успехом ввод в эксплуатацию трубопровода, а также заявили, что теперь страна может получать российский газ по реверсу и может полностью обеспечить энергетическую безопасность страны.

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«МГП «Турецкий поток» — международный инвестиционный проект, реализованный по решению этих стран с целью повышения их энергетической безопасности и надежности газоснабжения своих потребителей», — указывают в корпорации.

Для Кишинева вопрос бесперебойного обеспечения газом является ключевым, поскольку потребление ресурса в Молдавии растет быстрыми темпами.

По данным Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), в 2018 году в Молдавию было импортировано 1,13 млрд кубометров газа, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

Еще в конце прошлого года «Молдовагаз», при поддержке правительства страны, России и членов ЕС выполнил реконструкцию национальной газотранспортной системы и подписал договоры, позволяющие обеспечить газоснабжение Молдавии в реверсивном режиме через Трансбалканский газопровод.

В итоге Кишинев может получать природный газ и по альтернативному транспортному маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию и Украину.

Напомним, что «Турецкий поток» был запущен 8 января текущего года. Газопровод проложен из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность трубопровода — 930 км. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составляет по 15,75 млрд кубометров каждая.

Во многом благодаря этому проекту Молдавия смогла получать газ по сниженной цене, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Осенью прошлого года стороны договорились о скидке на российский газ. Так, в ходе переговоров в Москве правительству во главе с Игорем Додоном удалось добиться значительной скидки на газ. Если в 2019 году сырье поступало в страну по цене в $235 за кубометр, то в новом контракте речь идет уже о $173 за аналогичный объем.

«Однако, по сути, серьезной скидкой подобное снижение цены назвать нельзя. Молдавии всего лишь стала получать газ по средней и справедливой цене в Европе. Для сравнения: соседняя Белоруссия покупает российский газ по цене чуть выше $130 за кубометр. Так что в ходе переговоров страны лишь договорились о приведении цен к нормальному уровню и не более того», — указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru».

Впрочем, скидка все равно не спасла местное население от повышения цен на газ. Счета за энергоресурс повысились с начала года на 2%, в то время как национальные СМИ прогнозируют новый рост тарифов уже с февраля. По разным оценкам, скоро местные жители будут вынуждены платить на 4-6% больше за тот же объем потребляемого газа.

Потеря транзита

Несмотря на довольно низкие в сравнении с европейскими цены на российские энергоносители, Молдавия несет существенные издержки, указывают аналитики. Снижение транзита газа через территорию страны было зафиксировано еще в 2019 году. По сравнению с прокачанными объемами 2018 года, в прошлом году через Молдавию прошло в два раза меньше российских энергоресурсов.

При этом в конце года показатель и вовсе снизился более чем в семь с половиной раз. Если в декабре 2019 года транзит газа через газоизмерительную станцию «Орловка» составлял не менее 30 млн кубометров в сутки, то в начале января он снизился до 3-4 млн кубометров ежесуточно. Это привело к снижению валютных поступлений в бюджет. Позже часть объемов была все же восстановлена.

«До «Турецкого потока» через страну проходило около 18 млрд кубометров российского газа. Ежегодно. Например, по 3 млрд кубометров в год Молдавия прокачивала для Болгарии и Греции. Еще примерно 9-12 млрд проходило в Турцию. Без этих объемов бюджет страны может не досчитаться порядка $80-90 млн доходов за транзит», — отмечает Юшков.

Помимо Кишинева значительные убытки начала нести Украина. Киев будет недополучить около $450 млн в год из-за запуска «Турецкого потока», подсчитал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Дело в том, что транзит через Украину снизился в 2020 году на 15 млрд кубометров. Теперь Киев поставляет голубое топливо только Молдавии и Румынии.

При этом последняя также остается без транзита. До ввода «Турецкого потока» через Румынию проходило 3 млрд кубов российского газа в Европу.

Потери газотранспортной системы Румынии в итоге оцениваются в 35 млн евро в год ($38,8 млн).

«Болгария в отличие от вышеуказанных стран несет издержки исключительно по своей вине. Они не успели вовремя выполнить обязательства по строительству участка трубопровода. Впрочем, ее убытки намного ниже, чем у газотранспортных систем Украины, Молдавии и Румынии», — подчеркнул Юшков.

Между тем в Болгарии ждут запуска трубопровода «Балканский поток», который является частью «Турецкого потока», уже в ближайшее время. «Думаю, что до лета этого года у нас уже газ потечет. Хотя так утверждает и так вещает наше правительство. И могу вам обещать, что его запустят раньше, чем «Северный поток — 2», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» депутат парламента Болгарии Петр Кынев.