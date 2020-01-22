Долги по ЖКХ: неплательщиками займутся коллекторы

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Такую информацию приводит принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Коммерсант», ссылаясь на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

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Его разработка проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Оно состоялось на прошлой неделе.

Одна из статей законопроекта подразумевает, что

деятельностью по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги смогут заниматься профессиональные коллекторы.

Для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.

Также документ предусматривает создание двух госреестров с данными о коллекторских организациях и о других компаниях, занимающихся возвратом долгов, помимо ТСЖ.

При этом коллекторские организации хотят обязать вести и хранить записи переговоров с должниками не менее двух лет. Эта версия документа не является окончательной, отмечают, впрочем, собеседники издания.

Однако эксперты отметили, что такие нововведения вводить целесообразно.

«Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание» , — цитирует издание руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В Минюсте в свою очередь сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы». Ранее сообщалось, что

в начале 2020 года будет разработан законопроект, предусматривающий полный запрет доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.

Документ предполагал, что работать с долгами по ЖКХ смогут вправе управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ), ресурсоснабжающие организации или региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Да и то, чтобы начать это делать, им нужно было сначала провести досудебные переговоры, говорилось в законопроекте.

Как сообщалось ранее, только по итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 млрд руб. При этом больше всего россияне задолжали за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

Между тем недавно в Госдуме предложили вообще запретить деятельность коллекторских агентств. Связано это с тем, что граждане стали больше жаловаться на угрозы и шантаж со стороны таких организаций.

Это следует из документа «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», на который ссылается «Российская газета». Одним из его авторов стал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов.

Он напомнил, что в последнее время россияне всё чаще жалуются на действия коллекторов. Так, с января по октябрь 2019 года число жалоб увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Для сбора долгов коллекторы используют угрозы и шантаж и давят психологически, отмечал он. При этом микрофинансовые организации незаконно передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц.

В декабре прошлого года в Госдуме обсуждали введение уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.

А Минюст предлагал ввести в России должность «робота-коллектора», который подразумевает сервис для отправки голосовых сообщений. Он будет использовать систему генерации речи, а также сможет поддерживать различные сценарии разговоров с должниками, что будет считаться за взаимодействие. Отмечается, что будет существовать возможность отказаться от получения сообщений с 22.00 до 08.00 в будни и с 20.00 до 09.00 по выходным.