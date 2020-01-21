Москва против: Белоруссия не смогла купить нефть в Казахстане

Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава государства рассказал на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает агентство БЕЛТА.
В своей речи президент подчеркнул, что в настоящий момент Белоруссии необходимо диверсифицировать ввоз нефти. Цель Минска — ограничить долю российского импорта 30-40% от общего объема. Достичь этого Минск намерен через альтернативные источники поставок.
Одним из возможных источников нефти для республики политик назвал Казахстан, заметив, что необходимым условием ввоза нефти из Нур-Султана является согласие Москвы.
«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться»,
— цитирует слова президента БЕЛТА.
Другими потенциальными поставщиками нефти, по мнению Лукашенко, являются страны Прибалтики, на которые может прийтись около 30% ввоза. Еще 30% можно импортировать через Украину. Это, по словам Лукашенко, «проверенный уже путь».
На совещании политик также заявил о своей готовности закупить нефть из других стран — «азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам». Он намерен развивать белорусские нефтяной и нефтехимический комплексы, перерабатывая ввозимую нефть на местных заводах.
Очень важным вопросом, по мнению президента, является последующая продажа нефтепродуктов, так как повышение их экспорта — «это большой ресурс».
И хотя экономические условия усложняются, налоговый маневр РФ негативно влияет на доходы бюджета, а нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с проблемами финансирования своей деятельности и инвестиционных программ, необходимо искать выход из ситуации.
«Я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов — решайте вопросы. Не можете — уходите», — обратился Лукашенко к участникам совещания.
Он также заметил, что все присутствующие на встрече будут нести личную ответственность за свои решения.
Помимо этого, на совещании обсуждалось дальнейшее развитие мирового рынка нефти и нефтепродуктов, меры упреждения возможных негативных изменений и резервы по повышению эффективности торговли нефтепродуктами.
Белоруссия уже начала импортировать норвежскую нефть. Об этом 20 января сообщил государственный концерн «Белнефтехим». В частности, Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тысяч тонн нефти Johan Sverdrup.
Начало переговорам о поставках с Казахстаном также уже положено: 15 января 2020 года белорусский министр энергетики Нурлан Ногаев сообщил о том, что Минск направил Казахстану запрос на поставку нефти, который может быть удовлетворен, если предложение будет выгодно Нур-Султану.
Кроме того, предприятиям Украины, Польши, стран Балтии и Азербайджана также были направлены соответствующие предложения, заявил 14 января 2020 года первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
31 декабря 2019 года истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. Достичь договоренностей о новом контракте Минску и Москве не удалось из-за разногласий по поводу стоимости. По словам Лукашенко, Россия хотела продавать нефть по цене выше мировой. Поставки в белорусские НПЗ были прекращены 3 января 2020 года, однако возобновлены уже на следующий день, о чем сообщил замглавы «Белнефтехим» Владимир Сизов.