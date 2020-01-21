«Продались Западу»: почему вымирает Латвия

Рождаемость в Латвии падает четвертый год подряд, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) страны. Специалисты центра подсчитали, что в прошлом году родились около 18,5 тыс. детей, в то время как годом ранее этот показатель находился на уровне 19,3 тыс. новорожденных. При этом в период с 2016 по 2017 год рождаемость в стране стабильно находилась выше 20-21 тыс. человек в год.

В итоге в прошлом году рождаемость уменьшилась на 3,7% в сравнении с 2018 годом, а по сравнению с 2016 годом — почти на 16%

Впрочем, в Риге рассчитывают несколько улучшить статистику за счет латышей, которые в прошлом году стали родителями за рубежом. По данным за 2018 год, за пределами страны родились около 200 малышей, а в 2017 — всего 260. Так что даже с учетом «иностранцев» власти вряд ли смогут повторить прошлогодний результат.

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О том, что Латвия скатывается в демографическую яму, накануне говорили и в Евросоюзе. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, в 2018 году самая высокая доля убыли населения среди стран Евросоюза зафиксирована именно в Латвии. За год население сократилось на 7,5%. При этом еще в 2017 году показатель не превышал 5,5%.

Если власти не предпримут экстренных мер по повышению рождаемости, то уже к началу 2100 года население страны сократится почти вдвое: с нынешних 2 млн до 1,1 млн местных жителей, предупреждают европейские эксперты. Тем не менее такие провалы в рождаемости Латвии наблюдались не всегда. На протяжении советского периода население росло рекордными темпами и достигло пика в 1961 году. Дело в том, что на период вхождения страны в СССР пришелся пик числа заключенных браков, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Совсем иной демографическая ситуация стала после распада СССР. В 1994 году в Латвии был зафиксирован рекордный за всю историю страны спад рождаемости. Пик разводов тоже пришелся на перестроечный 1992 год. «Одна из причин демографического спада в Латвии – провал рождаемости в 90-е годы прошлого века. Это общая проблема всех постсоветских территорий: в перестроечные годы и «годы реформ» спад рождаемости достиг максимальных значений, и сейчас поколение молодых родителей очень малочисленное», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

Но есть и хорошие новости: в стране сократился процент смертности. Если в 2018 году перевес смертности над рождаемостью составлял 9 тысяч 506 человек, то в прошлом году — 9 тысяч 72 человека. Тем не менее, уровень рождаемости в Латвии остается невысоким и до 2050 года будет находиться ниже того уровня, который обеспечивает естественное воспроизводство населения.

Рабочая сила на экспорт

Между тем население страны редеет не только из-за спада рождаемости. За последнее десятилетие из двухмиллионной Латвии за рубеж уехали более 300 тыс. местных жителей трудоспособного возраста. Все они эмигрировали в страны ЕС в поисках лучших условий труда. Данные ЦСУ по долгосрочной эмиграции показывают, что Латвию в поисках достойной оплаты труда и благоприятной жизни покидает самая активная часть населения — это мужчины (54,5%) в возрасте от 25 до 34 лет (30,2%). Второе место занимает возрастная группа от 35 до 49 лет (25,7%).

Молодые латыши вынуждены уезжать из страны, поскольку в стране высокооплачиваемой работы им не удается найти, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Молодежь не может найти работу, поскольку промышленный потенциал республики, сформированный еще в СССР, в значительной степени утрачен. Кроме того, одно из базовых направлений экономики Латвии — сельское хозяйство, тоже заметно отстает от мировых стандартов и не является центром притяжения для молодежи», — поясняет эксперт.

Вдобавок из-за сложных отношений с России страна стремительно теряет доходы от транзита энергоносителей и других грузов через своих порты. За год грузооборот через Рижский порт сократился на 12%. В 2018 году транспортировка российских грузов через прибалтийские порты составила 33 млн тонн. В первом полугодии 2019 года — всего 21,35 млн тонн. «Местные власти совершили большую ошибку, отказавшись от дружбы с Россией и фактически продавшись Западу. В итоге они теряют не только деньги от транзита грузов, но и свое население, которое стремительно уезжает.

Но для стран ЕС это выгодно. Европа рассматривает Латвию в качестве донора дешевой рабочей силы и активно этим пользуется, в то время как страна фактически вымирает»,

— признает Коренев, добавляя, что средняя зарплата в стране составляет примерно 600-800 евро, в то время как в Германии — 2,5-3 тыс. евро.

За первые два квартала прошлого года рост экономики Латвии сократился на 0,4% — до 3%. Этот показатель меньше, чем в прошлые два года, когда рост ВВП достигал 5%. При этом еще в середине 2000-х годов параметр находился на уровне 6,2%. Аналитики крупнейших банков Латвии говорят о «торможении» роста экономики страны в 2020 году. В целом эксперты из банковской отрасли называют цифры роста ВВП страны в коридоре от 1,9 до 2,4%.

«По статистическим данным, население Литвы и Латвии наименее удовлетворено условиями жизни среди всех стран ЕС. Пессимистические оценки будущего сказываются на поведении, на отсутствии желания иметь детей. Старение населения и сокращение количества молодежи — общий тренд европейского континента и многих стран мира, к сожалению. Исправить ситуацию может только планомерная работа государства по обеспечению роста благосостояния населения и пропаганде семейных ценностей», — заключил Павел Сигал.