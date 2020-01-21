Прозрачный рынок: российская маркировка совершила прорыв

В России уже несколько лет поэтапно вводится обязательная маркировка товаров. Теперь благодаря специальному штрих-коду можно отследить движение товара с момента производства до продажи. Это большой шаг вперед в деле борьбы с контрафактом и подделками – население нуждается в новых инструментах для выбора качественных продуктов питания, предметов одежды, лекарств и других товаров.

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Таким образом, маркировка необходима для защиты жизни и здоровья потребителя (контроль подделок, сроков годности, товаров с дефектами), а также для повышения конкурентоспособности легальных участников рынка (борьба с контрафактом, фальсификатом).

Ключ к прозрачному товарному рынку – цифровое решение. Именно оно позволяет получить всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. При этом все данные хранятся в государственной информационной системе. Подлинность товара и его путь до корзины потребителя таким образом полностью контролируются.

В России за этот процесс отвечает единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». На Всемирном экономическом форуме в Давосе, стартовавшем сегодня, организаторы и эксперты оценили российский подход – на сайте форума появилась статья о прорыве в промышленной цифровизации.

Как работает система? На первом этапе производитель или импортер наносит уникальный цифровой код на продукт. Он называется Data Matrix и является по сути цифровым паспортом товара. Все участники торговой цепочки от завода до потребителя, включая логистический центр и магазин, сканируют товар и передают информацию о нем в систему.

При этом каждый код защищен криптографией. Иными словами, его невозможно скопировать, подделать или украсть.

Код сканируется и при продаже на кассе – после чего в систему поступают сведения о том, что продукция выбыла из оборота.

Покупатель в магазине может проверить происхождение товара с помощью мобильного приложения – так можно убедиться, что продукт не является подделкой или контрафактом.

Кроме того, особенность российской системы – это способность покупателя участвовать в борьбе с подделками.

С помощью мобильного приложения можно жаловаться на выявленную нелегальную продукцию. Информация поступает в контрольно-надзорные органы, которые при необходимости проводят проверки недобросовестных производителей.

Российский опыт станет крупнейшим в мире примером вовлечения граждан в борьбу с нелегальным оборотом товаров.

В ближайшие годы, а именно к 2024 году, цифровая маркировка будет распространена на весь товарный рынок – это почти 100 миллиардов уникальных кодов в год. Сейчас система уже прослеживает более 6 миллиардов кодов.

Система маркировки и прослеживаемости применяется в мире более 10 лет. В 2007 году обязательная маркировка продуктов питания и лекарственных препаратов была запущена в Китае (система PIATS) и Бразилии — там она распространилась на табачные изделия и напитки. Одними из первых систему также внедрили США и ЕС.

Вместе с тем российский проект в отличие от других подобных планирует в течение четырех лет охватить все потребительские товары, которые продают, изготавливают и импортируют. Таким образом система «Честный знак» претендует на то, чтобы стать самой масштабной в мире.

В России 1 марта 2019 года запустили обязательную маркировку табачной продукции; с 1 июля маркируют обувь, а с 1 декабря некоторые товары легкой промышленности, шины и покрышки, духи и туалетную воду фотоаппараты и фотовспышки. С 2020 года маркировке подлежат все лекарственные препараты. Оператором выступает частная компания Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее стало известно, что акционеры ЦРПТ инвестируют в создание и развитие системы маркировки товаров более 220 миллиардов рублей за 15 лет.

Ежеминутно на территории России будут выполняться тысячи мобильных проверок и сканирований уникального кода товара. Таким образом, у страны появился шанс стать пионером в области обработки столь крупных потоков информации в режиме онлайн. За последние десять лет Россия совершила настоящий рывок в технологической сфере и становится одни из лидеров цифровой гонки.

К 2025 году ВВП России может увеличиться за счет цифровизации экономики на 4,1–8,9 трлн руб., подсчитала ранее консалтинговая компания McKinsey. При этом доля цифровой экономики может достичь 8–10% в ВВП.

Что касается маркировки, вклад системы в ВВП может составить 1,2% ВВП за счет сокращения незаконного оборота, говорил «Ведомостям» председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Более 360 млрд руб. государство получит за счет роста налоговых поступлений и еще до 160 млрд – роста эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Очевидно, что в выигрыше останется и легальный бизнес. За счет сокращения теневого рынка, спрос на продукцию честных предпринимателей растет, что не может не подстегивать здоровую конкуренцию на рынке.