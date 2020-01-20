Грязная «Дружба»: Россия и Белоруссия договорились по нефти

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за «грязную» нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу «Дружба». Но размер выплат, как выяснила «Газета.Ru», до сих пор является предметом дискуссии. Решение проблемы затягивается не только по финансовым причинам, но и по политическим.

Правительства Белоруссии и России согласовали методику компенсаций за поставки загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщили сначала в пресс-службе Совмина Белоруссии.

«Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» на территории Беларуси была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Дмитрием Козаком, состоявшейся на минувшей неделе в Москве», — рассказала корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

В пресс-службе российского врио вице-премьера Дмитрия Козака эту информацию подтвердили. «Компенсации возможны на условиях, максимально приближенных к аналогичным случаям», — пояснил «Газете.Ru» официальный представитель и.о. вице-премьера РФ Илья Джус.

Он уточнил, что речь идет о взаимоотношениях двух коммерческих компаний. О размере компенсации говорить рано.

Размер имеет значение

Встреча Ляшенко и Козака, напомним, состоялась в Москве 16 января. Контракты на поставку российских углеводородов по нефтепроводу «Дружба» завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. Но договориться пока не получается из-за разногласий по размеру компенсации, а также стоимости новых поставок и транспортировки.

ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, произошло в апреле прошлого года. Из-за того, что в нефтепровод попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.

По версии следствия, загрязнение нефти произошло через «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырье нескольких малых производителей. В мае поставки частично возобновились, но в полном объеме продолжились только 1 июля 2019 года.

В конце декабря 2019 года глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что российская сторона с пониманием относится к возможности возмещения ущерба. Он подчеркнул, что «речь идет не о запредельных суммах».

Уточнялось, что «Транснефть» планировала завершить оценку последствий от инцидента с нефтепроводом «Дружба» к середине 2020 года.

То есть работа по оценке ущерба до сих пор не завершена. Но ранее звучали различные оценки размера ущерба, связанного с «грязной» российской нефтью. Ущерб то вырастал, то снижался.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн. В Минске при этом считают, что Россия обязана компенсировать ущерб в связи с выходом оборудования из строя, а также в связи с недополучением выручки за транзит нефти, поскольку прокачка нефти была остановлена на время вытеснения «грязного» топлива.

«Гомельтранснефть Дружба» оценила недополученную выручку в $23 млн. Для восстановления доходов компания с сентября повысила тарифы на транзит на 3,7%.

На Мозырском НПЗ хлорорганика попортила оборудование на $30 млн, отмечал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Завод предложил «Транснефти» возместить ему издержки на $155 млн.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак оценивал ущерб от загрязнения нефти менее чем в $100 млн.

В Минске ранее говорили, что одним из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода «Дружба», будет повышение тарифа на прокачку на 21,7%.

Тариф без суверенитета

Однако давались и другие оценки. Так, ранее ФАС России сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.

Традиционно годовой транзит нефти через Белоруссию составлял около 60 млн тонн. Но в 2019 году из-за форс-мажора с поставками загрязненной хлоридами нефти транзит снизится до уровня 54 млн тонн.

В настоящее время транзит российской нефти по «Дружбе» осуществляется в западном направлении в Польшу и Германию, в южном — на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию.

Минск не раз заявлял, что ищет альтернативу российским поставкам. По двум причинам. Во-первых, потому что никак не удается договориться о размере компенсации и объемах прокачки.

Во-вторых, потому что Минск недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко увидел в этом попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Взаимоотношения двух стран обострились после того, как Москва и Минск так и не смогли прийти к единому знаменателю в вопросе углубления интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии в декабре.