Грязная «Дружба»: Россия и Белоруссия договорились по нефти

Правительства Белоруссии и России согласовали методику компенсаций за поставки загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщили сначала в пресс-службе Совмина Белоруссии.

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«Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» на территории Беларуси была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Дмитрием Козаком, состоявшейся на минувшей неделе в Москве», — рассказала корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

В пресс-службе российского врио вице-премьера Дмитрия Козака эту информацию подтвердили. «Компенсации возможны на условиях, максимально приближенных к аналогичным случаям», — пояснил «Газете.Ru» официальный представитель и.о. вице-премьера РФ Илья Джус.

Он уточнил, что речь идет о взаимоотношениях двух коммерческих компаний. О размере компенсации говорить рано.

Размер имеет значение

Встреча Ляшенко и Козака, напомним, состоялась в Москве 16 января. Контракты на поставку российских углеводородов по нефтепроводу «Дружба» завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. Но договориться пока не получается из-за разногласий по размеру компенсации, а также стоимости новых поставок и транспортировки.

ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, произошло в апреле прошлого года. Из-за того, что в нефтепровод попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.

По версии следствия, загрязнение нефти произошло через «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырье нескольких малых производителей. В мае поставки частично возобновились, но в полном объеме продолжились только 1 июля 2019 года.

В конце декабря 2019 года глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что российская сторона с пониманием относится к возможности возмещения ущерба. Он подчеркнул, что «речь идет не о запредельных суммах».

Уточнялось, что «Транснефть» планировала завершить оценку последствий от инцидента с нефтепроводом «Дружба» к середине 2020 года.

То есть работа по оценке ущерба до сих пор не завершена. Но ранее звучали различные оценки размера ущерба, связанного с «грязной» российской нефтью. Ущерб то вырастал, то снижался.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн. В Минске при этом считают, что Россия обязана компенсировать ущерб в связи с выходом оборудования из строя, а также в связи с недополучением выручки за транзит нефти, поскольку прокачка нефти была остановлена на время вытеснения «грязного» топлива.

«Гомельтранснефть Дружба» оценила недополученную выручку в $23 млн. Для восстановления доходов компания с сентября повысила тарифы на транзит на 3,7%.

На Мозырском НПЗ хлорорганика попортила оборудование на $30 млн, отмечал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Завод предложил «Транснефти» возместить ему издержки на $155 млн.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак оценивал ущерб от загрязнения нефти менее чем в $100 млн.

В Минске ранее говорили, что одним из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода «Дружба», будет повышение тарифа на прокачку на 21,7%.

Тариф без суверенитета

Однако давались и другие оценки. Так, ранее ФАС России сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.

Традиционно годовой транзит нефти через Белоруссию составлял около 60 млн тонн. Но в 2019 году из-за форс-мажора с поставками загрязненной хлоридами нефти транзит снизится до уровня 54 млн тонн.

В настоящее время транзит российской нефти по «Дружбе» осуществляется в западном направлении в Польшу и Германию, в южном — на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию.

Минск не раз заявлял, что ищет альтернативу российским поставкам. По двум причинам. Во-первых, потому что никак не удается договориться о размере компенсации и объемах прокачки.

Во-вторых, потому что Минск недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко увидел в этом попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Взаимоотношения двух стран обострились после того, как Москва и Минск так и не смогли прийти к единому знаменателю в вопросе углубления интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии в декабре.