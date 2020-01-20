Никто не верит: Boeing отрезали от денег

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента Boeing с «А» до «А-». Кроме того, организация изменила в худшую сторону и краткосрочный рейтинг авиаконцерна до уровня «F2».

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Изменение оценки вызвано приостановкой производства самолетов 737 Max, указывают аналитики. «Логистические проблемы, связанные с возвратом самолетов в эксплуатацию и восстановлением поставок, также влияют на изменение рейтинга, особенно учитывая риск роста проблем с поставщиками при длительной приостановке производства 737 MAX», — говорится в пояснительной записке специалистов Fitch. Также в агентстве указали на существенное увеличение долга Boeing, что негативно отражается на имидже корпорации.

На фоне негативных новостей акции Boeing на торгах просели на 0,5% — до $324 за штуку.

Напомним, в конце октября 2018-го у берегов Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, жертвами катастрофы стали 189 человек. В марте 2019 года упал лайнер Ethiopian Airlines. В результате крушения погибли 157 человек.

Эти катастрофы нанесли серьезный экономический ущерб американской корпорации, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Из-за запрета на полеты линейки бортов 737 MAX концерн по итогам второго квартала потерял около пяти миллиардов долларов доходов. Компания планировала перезапустить производство самолетов с начала текущего года, но пока уже выпущенные лайнеры, которых насчитывается более четырех тысяч, стоят на складах.

Конкуренция за небо

До двух катастроф борт 737 MAX был ключевым в линейке Boeing и по продажам опережал конкурентов из корпорации Airbus. На протяжении 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, однако к концу октября 2019-го его по этому показателю обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus заключил контракты на продажу 15 193 лайнеров семейства A320. Кроме того,

по итогам прошлого года европейский авиаконцерн Airbus стал крупнейшей авиастроительной авиакомпанией впервые с 2011 года,

опередив Boeing. За год Airbus поставила авиакомпаниям 863 самолета по сравнению с 800 годом ранее. Спрос на машины был столь масштабным, что вопреки традиции авиаконцерн не стал приостанавливать производство на своих фабриках на время рождественских праздников. Рабочие трудились без традиционных выходных, чтобы в срок успеть выполнить все заказы.

В то же время у Boeing сотрудники вынужденно отдыхали. За год компания смогла реализовать всего 345 самолетов. Для сравнения в 2018 году авиаконцерн продал 806 бортов. На фоне спада продаж в Boeing начались кадровые перемены. В конце декабря корпорация отправила в отставку исполнительного директора Денниса Мюленбурга. Сразу после своего назначения тот обещал «направить все силы на устранения неполадок в 737 MAX» и вновь запустить производство.

Главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что у Boeing есть силы справиться с кризисом, а то, что временное первенство перехватывает Airbus, — довольно предсказуемо.

«Совершенно очевидно, что масштаб финансовых потерь, причем как уже понесенных, так и тех, с которыми компания столкнется в ближайшее время, достаточно велик. Он уже превышает тот объем средств, который год назад авиапроизводитель имел на своих счетах. То есть сейчас, скорее всего, Boeing нужно будет прибегать к заимствованиям для того, чтобы справиться с этой конфликтной ситуацией », — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Тем не менее, по его словам, пока положение Boeing выглядит отнюдь не критическим. Однако ситуация будет откладывать отпечаток в том числе на бизнес компании на десятилетие вперед.

«Мы видим, что проблемы касаются не только 737 Max, есть затруднения и срывы по срокам реализации других важных программ», — добавляет Пантелеев, поясняя, что они не имеют прямой связи с кризисом с 737 Max.

На этом фоне выход Airbus на лидирующую позицию неудивителен. «Когда ключевой конкурент на время не то чтобы сходит с дистанции, но бежит вполсилы, стать лидером не так уж и сложно», — отмечает авиаэксперт.

Компания Airbus за это время действительно успела реализовать ряд успешных проектов. Семейство A320 успешно продается, A321neo и его модификации лидируют, с большим отрывом опережая модели Boeing, напоминает он.

Вдобавок корпорация сумела серьезно подвинуть конкурента в классе дальнемагистральных бортов.

Например, лайнер A350 превосходил по своим ключевым характеристикам своего ближайшего конкурента Boeing 787 Dreamliner. Так, европейский самолет расходует меньше топлива, а его эксплуатация и ремонт обходятся на 8% дешевле по сравнению с американским аналогом. В итоге авиакомпании стали постепенно делать выбор в пользу A350, в то время как продажи Boeing 787 шли с трудом.

В то же время главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров подчеркивает, что использовать слово «возрождение» применительно к судьбе Boeing преждевременно: он еще даже не повержен.

«Boeing остается и, я думаю, останется крупным, одним из крупнейших мировых корпораций в мире, производителем авиатехники. Но трудности, с которыми компания столкнулась, действительно серьезные», — комментирует специалист.

Тем не менее у компании со столетней историей есть огромный кредит доверия, который не исчерпан. Панических настроений в авиаотрасли в связи с 737 Max нет. «Все как летали, так и продолжают летать, просто не используют самолеты Max. А это значит, что технологически Boeing в числе лидеров», — говорит он.