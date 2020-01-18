Будущие выплаты: сколько дадут пенсионерам

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 18 января, фрагменте интервью «Российской газете» главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

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«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал он.

По словам главы ПФР, в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. рублей.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 [рублей]», — также пояснил Дроздов.

После январской индексации средний размер пенсии в России составил 16,4 тыс. рублей. Повышение коснулось 31 млн неработающих пенсионеров.

В 2018 году в России приняли решение о проведении пенсионной реформы.

Если раньше возраст выхода на заслуженный отдых составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то с 2019 года он постепенно увеличивается. К 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

При этом в качестве мер поддержки в 2019 и в 2020 годах предусмотрена специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

В первом полугодии 2020 года выплаты от государства получат женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 года.

Если исходить из опроса россиян, то пенсии в размере 18 тысяч — совсем не та сумма, с которой они мечтают встретить старость.

Так, для достойного существования россияне хотят получать около 40 тыс. рублей в месяц, выяснил ранее портал по поиску работы Superjob. В прошлом году граждане мечтали о более скромных выплатах на пенсии — 37,3 тыс. рублей.

При этом индексации в 2020 году не дождутся работающие пенсионеры. Заморозка была принята в 2016 году, и отменять это правило никто не собирается.

Глава ПФР Антон Дроздов, выступая в Госдуме в прошлом году, сообщал, что в 2020 году на индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам в фонде нет денег.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — говорил чиновник.

В целом официальные лица надеются, что россияне в будущем сами будут копить на достойную старость.

Этой осенью для для широкого обсуждения был опубликован проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Автором документа выступил Минфин.

Заявленная основная новой накопительной пенсионной системы — предоставить работающим людям за счет личных взносов с зарплаты, которые они будут перечислять в НПФ, формировать дополнительную будущую пенсию. Порядок участия в системе ГПП добровольный. Минфин также обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Также в документе предусмотрена возможность получить выплату из средств ГПП до момента выхода на пенсию.

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений может быть внесен в правительство в марте 2020 года после доработки. Об этом «Газете.Ru» сообщал на днях один из разработчиков законопроекта заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время проводится анализ предложений по внесению изменений в законопроект. По завершении анализа будет опубликован доработанный текст документа.

Между тем по поводу пенсионной реформы уже высказался новый премьер-министр.

Тогда еще будучи кандидатом на пост главы правительства Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ, 16 января, выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил участник заседания фракции секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Пенсионная реформа... готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития», — написал Обухов в своем Telegram-канале.