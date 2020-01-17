Опять прикупили: почему Россия вкладывается в бумаги США

Согласно материалам министерства финансов США, в ноябре 2019 года Москва увеличила вложения в американские госбумаги на $794 млн. Таким образом, общая их сумма составила $11,491 млрд.

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На долю долгосрочных облигаций приходится $2,979 млрд, а $8,512 млрд — на долю краткосрочных.

Американские казначейские облигации – это долговые бумаги, которые выпускает министерство финансов США. Покупать их может любой инвестор — физическое или юридическое лицо, если только к нему США не применяет санкции, запрещающие покупку госдолга. То есть покупать госдолг не может Иран и КНДР.

Пик российских вложений в гособлигации США был в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд.

После 2014 года, когда против нашей страны были введены санкции, начался постепенный отказ Москвы от таких бумаг. В результате такой политики к 2018 году Москва выбыла из числа 30 крупнейших держателей бондов США.

Минимум был достигнут в мае 2018-го года. В апреле прошлого года они снизились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

Активы, которые освобождались, Москва вкладывала, в частности, в золото и китайские юани. Однако не все эти инвестиции оказались удачными. В частности, девальвация юаня привела к многомиллиардным потерям.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

Судя по статистике американского Минфина, крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд осталась Япония с показателем $1,16 трлн. Второе место с $1,09 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

По словам аналитиков, нынешняя политика ЦБ вызвана желанием диверсифицировать свои золотовалютные резервы.

«Это нормальная практика всех государств: доля той или иной валюты определяется стоимостью на рынках, колебаниями курсов, доля драгоценных металлов определяется ростом их цены. Это поведение характерно как для обычных инвесторов, так и для государств. Сейчас есть возможность для РФ заработать на американских ценных бумагах — так почему бы этого не сделать? Тем более что за последние десять лет Россия сократила долю ценных бумаг США в своем портфеле до минимума», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.

Увеличение вложений на $794 млн для России — это капля в море, говорит Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Одни облигации погашаются, другие покупаются или даже переоцениваются в зависимости от движения на рынке.

Международные резервы РФ превышают $550 млрд. Текущие $11,5 млрд в трежерис — это лишь 2%.

При этом держать часть их в долларах необходимо, чтобы спокойно осуществлять внешнеторговую деятельность. С 2018 года Россия вынуждена держать доллары не в самых формально надежных облигациях правительства США, а на депозитах в банках», — отмечает эксперт.

Сбережения государства должны быть разнообразными, чтобы снижение стоимости одного актива не имело масштабных последствий для всего портфеля, добавляет он.

В 2020 году ЦБ направит 1,026 трлн рублей на покупку валюты и золота, причем на благородный металл уйдет почти половина данной суммы.

«Несмотря на очевидное недовольство странами по всему миру текущей санкционной политикой США, которая негативно влияет не только на объект наказания, но и на торговых партнеров, особого выбора у правительств нет — доллар остается самым надежным инструментом. В данный момент доллар и евро имеют практически равные доли в международных транзакциях — 39,9% и 35,7% соответственно, однако, роль американской валюты в резервах гораздо выше — 62,7% против 20,1%», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», ожидает дальнейшего роста ставок «трежериз» в средне- и долгосрочном периоде.

«Так что Минфин РФ продолжит наращивать вложения в американские бумаги на росте их доходности вопреки заявленной руководством РФ дедолларизации».