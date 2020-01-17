Холодно и дорого: почему европейцы умирают без отопления

Около 7% населения Европейского союза (ЕС) заявили в общеевропейском опросе, что они не могут позволить себе содержать свой дом в должном тепле. Об этом сообщил Евростат, в опубликованном январском опросе.

Реклама

Наибольшая доля людей, заявивших, что они не могут обогреть дом, была зарегистрирована в Болгарии (34%), Литве (28%), Греции (23%), Кипре (22%), Португалии (19%) и Италии (14%). Напротив, самые низкие показатели (около 2% населения) были зафиксированы в холодных Австрии, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Эстонии и Швеции.

У многих семей на обогрев жилья просто не хватает денег. Доля доходов, потраченных европейскими семьями с низкими доходами на энергию, выросла на 33% в период с 2000 по 2014 год.

Холодный дом – это серьезная угроза здоровью. В Великобритании в год умирают более трех тысяч человек, потому что не могут должным образом отапливать свои дома,

писал The Independent.

«В Европе, как правило, либеральная модель. Обычно европейцы могут регулировать температуру в своей квартире. В Великобритании есть проблема, когда зимой жители видят на счетчиках текущую цену газа, поэтому некоторые пенсионеры вынуждены уменьшать температуру или вообще не потреблять газ», — сказал «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В результате промерзают дома, а смертность повышается в основном из-за простудных заболеваний, объяснил эксперт.

«Прогресс, достигнутый странами Северной и Западной Европы в деле сокращения энергетической бедности, можно объяснить более жесткими строительными стандартами и более эффективной финансовой поддержкой беднейших домохозяйств», — говорится в докладе аналитического центра OpenExp.

Так, например, холодные Швеция, Финляндия, Дания практически не имеют проблем с отоплением. Разница в том, как воспринимается энергетическая бедность: если она рассматривается как энергетический вопрос, то действия сосредоточены на субсидировании ремонтных работ; если она воспринимается исключительно как проблема бедности, то выбранным решением является прямая финансовая помощь, позволяющая домохозяйствам оплачивать свои счета. В странах, где справляются с проблемой, применяют и первое, и второе решение.

Относительно хорошие показатели северных стран связаны с их климатическими условиями. «Страны Северной и Западной Европы сталкиваются с риском зимней энергетической бедности, тогда как страны юга и Востока также сталкиваются с этим явлением летом», — отмечается в исследовании. В Португалии, например, бедные семьи испытывают трудности с сохранением тепла зимой, так же, как и с сохранением прохлады летом.

Цена тепла

В России такой большой проблемы с отоплением нет. В большинстве городов жилые многоквартирные дома обогреваются горячей водой, которая течет по трубам системы центрального отопления. Воду до высокой температуры нагревают ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) либо городские котельные. В таком случае россияне наслаждаются температурой дома не ниже 18 градусов, а на деле бывает и 25.

Вполне возможно, что вопреки общему мнению, именно европейцы более приспособлены к холоду, чем русские.

Дело в том, что, если топить по-русски, например в Испании, можно разориться на счетах за тепло. Поэтому многие предпочитают немного померзнуть.

В городах Испании есть центральное отопление, однако далеко не во всех домах. Как правило, в здании стоит один общий котел, который отапливает только этот дом, а иногда несколько рядом стоящих. Обычно включают батареи с 1 ноября, а отключают в марте. Согласно статистике, домов с центральным отоплением в Испании всего около 10%.

В основном отопление в стране – индивидуальное. Очень распространена система отопления с водяными радиаторами — воду нагревает электрический бойлер. За городом для обогрева часто используются газовые баллоны. В этом случае нужно заключить соответствующий договор с местным поставщиком. Изредка в дополнение к баллонам устанавливают солнечные панели.

«Центральное отопление стоит относительно дешево. В холодное время это 100-120 евро в месяц. Индивидуальное отопление гораздо дороже.

Я предпочитаю, чтобы дома было очень тепло, к тому же я работаю из дома. Поэтому если отопление включено и днем, и ночью, как это происходит в России, стоимость может доходить до 800 или даже 1000 евро в месяц», — рассказала «Газете.Ru» Альба из пригорода Мадрида.

Испанцы стараются экономить и отапливают дом, например, с 5 до 8 утра, чтобы проснуться уже в тепле, а затем в рабочие часы оставляют дом холодным. При этом на юге страны зимой может быть очень холодно. Это не сибирские морозы, но из-за высокой влажности можно промерзнуть до костей.

В Болгарии, где трети населения не хватает денег на обогрев жилья, дома и квартиры согреваются благодаря централизованной системе отопления только в больших городах. Большинство домов в сельской местности используют для отопления дрова совместно с электрическим котлом. Дело в том, что дерево — самый дешевый и доступный способ отопления в стране.

В Дании в вопросах энергоэффективности шагнули далеко вперед. К 2050 году все города могут стать независимыми от ископаемых видов топлива – такую задачу ставит правительство. Дания – страна централизованного теплоснабжения. Оно позволяет задействовать разные источники энергии. В частности, в датском городе Марсталь доказали, что центральное отопления может работать на основе 100% возобновляемых источников энергии – солнечных коллекторов и сезонного аккумулятора тепла (водоема).

Счета за изношенные теплосети

Несмотря на тепло в домах, привычное для многих россиян даже в самую холодную зиму, с теплоснабжением в стране не все так просто. В некоторых регионах теплосети изношены более чем на 70%. Денег, которые платит население не хватает на текущий ремонт, а необходимость возрастает с каждым годом.

Ассоциация «Совет производителей энергии», которая объединяет крупные энергокомпании России, ранее отчиталась о размере долгов россиян за тепло. Сумма накопленных неплатежей составляет 222 млрд рублей. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, около 75% российских регионов переплачивают за услуги ЖКХ, а четверть — наоборот недоплачивают, так как тарифы в этих субъектах заниженные.

«Как правило, отопление входит в общую платежку за коммунальные услуги. Поэтому человек, по сути, не может вычленить плату за отопление. Есть и другая проблема – когда люди оплачивают коммунальные услуги, а дальше управляющая компания не передает эти деньги поставщикам газа», — сказал Юшков.

Поэтому на разных этапах цепочки потребитель-поставщик могут образовываться миллиардные задолженности.

«В отдельных регионах это приводит к тому, что людям поздно включают отопление и отключают горячую воду с апреля по октябрь, хотя они оплачивают. Этa проблема в России огромная», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, подключение газа – очень дорогое удовольствие. Если речь идет о доме в сельской местности, до далеко не каждый сможет заплатить около 100 тысяч рублей, чтобы подключить газ.

«У нас нет возможности регулировать отопление для отдельного домохозяйства или квартиры. Это возможно максимум на уровне дома, а на уровне дома все регулируют на уровне форточки. У нас нет проблемы, что кто-то не может себе позволить ресурсы. Но есть проблема, что люди не платят, накапливаются большие задолженности», — сказал «Газете.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Вместе с тем, есть социальная поддержка. В отдельных случаях государство выделяет субсидию на оплату коммунальных платежей, напомнил эксперт.