Мода на фудшеринг: бесплатная еда спасет Россию

В России учатся бережно относиться к еде. Это так называемый «фудшеринг» (в переводе с английского языка — это food – «еда», share – «делиться»). Как рассказали «Газете.Ru» эксперты, он особенно популярен в крупных городах — например, в столице и Санкт-Петербурге.

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По словам сооснователя движения «Фудшеринг в Москве» Константина Пономарева, число партнеров, готовых отдавать еду бесплатно, постоянно растет. Если в 2016 году с ними регулярно сотрудничали 17 компаний, то в 2019 году — 96. Таким образом,

их число выросло более чем в 5 раз.

В широком смысле «фудшеринг» — это практика распределения продуктов питания, как правило, с подходящим к концу сроком годности, чтобы избежать ее утилизации, объясняет Пономарев. В рамках организации вся еда передается на безвозмездной основе — либо адресно, либо в благотворительные фонды.

Бурный рост проекта произошел в 2018 году. Он продолжился до 2019 года. В какой-то момент количество организаций даже превысило возможности волонтерской базы на тот момент, делится собеседник «Газеты.Ru».

Основная причина роста желающих передать таким образом еду — мода на фудшеринг.

«В настоящее время наш проект находится в состоянии уверенного роста: количество организаций, обращающихся с предложением сотрудничать, увеличивается, становится больше участников, к нам начинают обращаться организации из районов Москвы, ранее не охваченных», — утверждает Пономарев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

С момент основания проекта больше всего было передано готовой еды (более 177,3 тыс. кг), рассказывает он.

На втором месте по популярности – овощи и фрукты (более 161,2 тыс. кг), на третьем – хлеб (61,6 тыс. кг). Далее идет выпечка – почти 13 тыс. кг, а также десерты – более 1,3 тыс. кг.

«Большая часть готовой еды, хлеб и выпечка — это продукция, срок реализации которой еще даже не подходит к концу: организации стремятся к тому, чтобы у них всегда была в продаже свежая продукция, поэтому хлеб не лежит на полках больше одного дня, а супы и вторые блюда готовятся ежедневно», — объясняет Пономарев.

Расфасованная готовая еда, молочные продукты, а также овощи и фрукты — это та продукция, которая подлежит списанию по причине приближения к концу срока годности, добавляет он.

Основатель движения в Санкт-Петербурге «Фудшеринг. Отдам даром еду» (работает и в Москве) Александра Легкая в беседе с «Газетой.Ru» также подтверждает увеличения числа компаний-партнеров. По ее словам, на начало 2020 года в столице и Санкт-Петербурге насчитывалось порядка 100 организаций, которые сотрудничают с ними. Большая часть из них — это пекарни.

Почему компании передают еду?

Основная причина, почему бизнес занимается фудшерингом, – это минимизация затрат, объясняют собеседники «Газеты.Ru». Таким образом, можно сэкономить на утилизации.

Для некоторых частных партнеров это еще и благотворительность.

«Они хотели бы, чтобы труд их сотрудников (а иногда и их личный) не пропадал зря, чтобы сотрудники были мотивированы. Многие партнеры заинтересованы именно в помощи малообеспеченным людям и считают благотворительность достаточной причиной для того, чтобы участвовать, если говорить о выгодах — то участие позволяет снизить расходы на утилизацию продукции, сделать некоторую рекламу своему бренду», — указывает Пономарев.

«Если срок годности товара истек – его необходимо утилизировать, а это стоит денег»,

— соглашается руководитель кластера шеринг-экономики Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), а также генеральный директор «ТИАР-Центра» Антон Губницын.

Но фудшеринг - это не всегда бесплатная раздача еды.

Появляются сайты и мобильные приложения, позволяющие купить такую еду со скидкой до 80%. Одно из таких приложений, которое запустилось в 2019 году, — это EatyEat.

Его соучредитель Яков Березин подтвердил «Газете.Ru», что люди все больше интересуются скидочными предложениями на еду — численность посещений сайта растет. На данный момент приложением пользуются около 1,5 тыс. человек. По словам Березина, с ними работает около 80 партнеров, 30 из которых постоянных.

Замкнуть экономику

В России большая часть бизнес-процессов построена на линейной цепочке: добыл, произвел, употребил, выбросил. Распределение еды на одном из этапов помогает замкнуть экономический цикл, подчеркивает Губницын.

«Еда — это ценность, если она не испортилась, срок годности не вышел, у нас полно людей, которые с удовольствием ее бы применили по назначению, в рацион питания», — говорит он.

Согласно подсчетам ВШЭ, ежегодно в России образуется около 17 млн тонн пищевых отходов, что составляет 28% от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). И большая часть идет на мусорные полигоны.

«При этом 17 млн тонн еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года, что превышает число россиян с доходами ниже прожиточного минимума», — сетует Губницын.

В итоге развитие фудшеринга позволяет решить сразу несколько задач. Спасенная еда поступает адресно людям, в том числе бедным, природные и трудовые ресурсы используются более рационально и сокращается объем отходов.

Потенциал для внедрения технологий и различных сервисов в сфере распределения еды огромный, %

считает руководитель PR-проектов фудтех-направления «Яндекс.Такси» («Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Шеф») Елена Новикова.

«Например, умные алгоритмы, прогнозирующие спрос, могут помочь магазинам закупать ровно столько, сколько они смогут продать. А онлайн-ритейлеры могут настроить динамические скидки от конкретных остатков в каждый момент времени, что позволит сократить списания практически до нулевых значений. Именно в таком направлении сейчас развивается «Яндекс.Лавка», — поясняет представитель сервиса.

Одновременно с этим заметны и сдвиги в привычках россиян, обращают внимание в компании. «Потребители все реже закупают продукты впрок на неделю — в этом сценарии что-то всегда приходится выбрасывать.

Из гипермаркетов они перетекают в магазины у дома и онлайн-сервисы, экспресс-доставки продуктов, такие как «Яндекс.Лавка», делая покупку на раз», — добавляет Новикова.