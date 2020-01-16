«Рельсы сдадут в металлолом»: Латвия теряет транзит из России

Транзит энергоносителей из России может исчезнуть. Об этом латвийский министр транспорта Талис Линкайтс сообщил ТАСС.

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«И порты, и железная дорога готовятся к наихудшему сценарию, при котором поставки энергетических грузов из России сведутся к нулю», — заявил он.

По словам Линкайтса, такая возможность есть, и Рига должна подготовиться. Латвийский чиновник отметил, что порты вокруг Санкт-Петербурга становятся более мощными и к тому же снижают тарифы. Именно они в последнее время замещают поставки через прибалтийские страны. Главный из них — это порт «Усть-Луга».

Новый терминал в Усть-Луге — это крупнейший порт на Балтике, который располагается в Ленинградской области. В последнее время там были построены новые терминалы, в настоящее время их 12.

Общая мощность портов составляет около 100 млн тонн грузов в год.

«Мы должны быть более конкурентоспособными, постоянно держать планку качества и количества, быть более гибкими, чем, может быть, терминалы России, которые работают с большими объемами», — продолжил Линкайтс.

В общем грузопотоке России доля энергоносителей постоянно снижается, признал он. В Риге понимают, что стране нужно повышать эффективность собственных портов.

«Чтобы наши услуги были экономически интересными для наших партнеров в России», — объясняли в Минтрансе Латвии.

Полностью заменить поступающий объем российского транзита энергоносителей Латвия «не сможет», полагают в ведомстве. Но, чтобы увеличить грузоперевалку через собственные порты, Рига активно ищет альтернативные пути.

Латвия заинтересована в обеспечении транзита нефти для Белоруссии. В настоящее время такая возможность обсуждается,

заявил журналистам 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«С одной стороны, можно экспортировать из Белоруссии через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Белоруссии», — сказал он (цитата по БелТА).

Транспортировка между двумя странами налажена уже давно, речь идет о расширении сотрудничества. Так, экспорт нефтепродуктов через порты Латвии по железной дороге в Белоруссию составил в 2019 году 3,7 млн т.

За год грузооборот через Рижский порт сократился на 12%. В 2018 году транспортировка российских грузов через прибалтийские порты составила 33 млн тонн. В первом полугодии 2019 года — 21,35 млн тонн.

Для Латвии и других прибалтийских государств транспортировка и логистика грузов — существенная статья дохода.

Если 20 лет назад она позволяла генерировать 15% латвийского ВВП, то cейчас — уже 5%,

оценивает в беседе с «Газетой.Ru» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Напомним, по итогам 2018 года ВВП Латвии в фактических ценах составил €29,5 млрд, в 2017-м — €26,9 млрд. По данным «Балтийской ассоциации — Транспорт и Логистика» (БАТЛ), c 2014 по 2018 год от сокращения транзита Латвия потеряла €132 млн.

Последние 10-15 лет идет снижение транзита через Латвию,

подтверждает Межевич.

«Но происходит это медленно, я бы сказал, плавно. За счет этого идет постоянный процесс адаптации. Где условно 20 лет назад работали десять человек, сегодня работают пять, а через 10 лет никто не будет работать», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Отчасти последние 10 лет Латвию выручает Белоруссия, которая отправляет часть нефтепродуктов и продуктов химпромышленности через Рижский порт. Однако значимый компонент Рижского порта — это уголь, указывает Межевич, и, скорее всего, в Европу уголь будет поступать в еще меньших объемах.

«А если и будет поступать, то через порт «Усть-Луга», где есть более современный терминал, плюс это будет дешевле», — рассуждает эксперт. В связи с этим утрачивается грузовая база транзита.

В итоге латвийская железная дорога станет нерентабельной. Однако ее все равно нужно будет обслуживать, даже если по путям будет ходить лишь местная электричка, продолжает эксперт.

«Ее нужно будет поддерживать в рабочем состоянии, и она будет приносить убыток, а прибыли приносить не будет. Пассажирские перевозки — это всегда убыток, а грузовые, транзитные перевозки — это всегда прибыль. Соответственно, железную дорогу надо будет сдавать в металлолом, а куда девать пока еще десятки тысяч занятых, я, честно говоря, не представляю», — заключает он.

Раньше была «патовая ситуация»: с одной стороны, прибалтийские государства были враждебно настроены к России, а с другой — получали доходы от транспортировки наших грузов, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Позиция России заключается в том, что не надо позволять получать существенные доходы тем государствам, которые тебя «поливают грязью». В итоге была построена Балтийская трубопроводная система — первая и вторая, напоминает Юшков, после чего транзит российской нефти Латвия потеряла.

Развитие собственного транзита — это часть российской политики. Порт «Усть-Луга» планируется расширять, к 2024 году должен появиться новый терминал.